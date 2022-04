‘Rusland hervat aanval op laatste verzetshaard in Marioepol’

Russische militairen hebben in de Oekraïense kuststad Marioepol zaterdag aanvallen hervat op de Azovstal-fabriek, de laatste verzetshaard waar Oekraïense militairen zich weigeren over te geven. Dat heeft een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky laten weten, melden persbureaus AP en Reuters. Er zouden luchtaanvallen zijn uitgevoerd en Russische troepen pogen de fabriek te bestormen.

Eerder deze week zei Moskou succesvol Marioepol te hebben veroverd. Alleen de Azovstal-fabriek was nog in handen van het Oekraïense leger, al heeft de Russische krijgsmacht het terrein omsingeld. Eerder zei Kiev dat er naar schatting tweeduizend Oekraïense militairen in het pand verschanst zitten. Ook zouden circa duizend burgers schuilen in kelders en tunnels onder het complex.

Marioepol ligt al weken onder vuur. Voor de invasie woonden er zo’n 400.000 mensen, waarschijnlijk verblijven er momenteel nog zo’n 100.000 burgers in de stad. Marioepol bevindt zich ten zuiden van Donetsk en heeft een strategische ligging: tussen de grens van Rusland en de Krim, die in 2014 door Moskou geannexeerd werd. Er lijkt het Kremlin veel aan gelegen de stad te veroveren om zo een verbinding over land te kunnen realiseren tussen de Krim en het zuidwesten van Rusland.

De ligging van Marioepol:



Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Zelensky dreigt staken onderhandelingen met Moskou