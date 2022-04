Provoceer Moskou niet, maar reageer met geloofwaardige en proportionele afschrikking

Tegen wil en dank is Duitsland nu dan toch de centrale Europese mogendheid geworden. Dat is zeker een gevolg van de oorlog die de Russische president Vladimir Poetin op 24 februari begon tegen het buurland Oekraïne. Meer dan Frankrijk of enig ander groot Europees land bepaalt Duitsland door zijn ligging, omvang en historie de Europese koers uit de huidige internationale crisis.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) geeft er blijk van zich van deze positie zeer bewust te zijn. Net als zijn roemruchte voorganger Angela Merkel (CDU) zet hij kleine, voorzichtige stappen en pas na lang nadenken. Hij lijkt zich te realiseren dat staatslieden gemaakt worden door gebeurtenissen: „Events, dear boy, events!”, zoals de aan de Britse premier Macmillan toegeschreven uitspraak wil. De Oekraïne-oorlog is het event dat het bondskanselierschap van Scholz zal bepalen.

In eigen land wordt de bondskanselier van alle kanten bekritiseerd omdat hij aarzelt met het beschikbaar stellen van zware wapens aan Oekraïne. Om dat land te steunen, nu de Russen een nieuw front geopend hebben in het Donetsk-bekken in het oosten van Oekraïne, hebben NAVO-partners als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada deze steun toegezegd. Zelfs het kleine Nederland, zo wordt in Duitse media opgemerkt, levert pantserhouwitsers.

Eerder deed Scholz de opmerkelijke stap om Oekraïne meer dan een miljard euro voor de aankoop van wapens ter beschikking te stellen – en een lijstje van spullen die Duitsland zelf verkoopt. Voor het pacifistische naoorlogse Duitsland was dit een aanzienlijke koerswending. Maar voor oppositiepartij CDU, die toch wel wat gewend is op het terrein van aarzelend leiderschap, gaat dit niet ver genoeg. De CDU-vice-fractievoorzitter in de Bondsdag noemt het budget dat Scholz ter beschikking heeft gesteld, een „gemene afleidingsmanoeuvre”. Duitsland staat volgens hem „met een halve voet aan de kant van Poetin”.

Opmerkelijk is dat Scholz ook binnen zijn eigen regering door de Groenen en de liberale FDP wordt aangespoord om voort te maken met het leveren wapens. Die verdeeldheid is niet geheel zonder risico; de zogeheten ‘Stoplichtcoalitie’ geldt als een politiek experiment, minder stabiel dan de eerdere CDU/SPD-coalities. Een ander gevaar voor de stabiliteit van Duitsland levert de actuele discussie over het inzetten van een olieboycot om Moskou op de knieën te krijgen. De oorlog wordt immers niet alleen op het slagveld gevoerd. Ook hier wandelt de regering-Scholz over een slap koord: Rusland kan terugslaan met het onverhoeds dichtdraaien van de gaskraan. De gevolgen daarvan voor de Duitse economie en bevolking kunnen rampzalig zijn.

Blijft over dat de SPD nu eenmaal sinds Willy Brandt in de jaren zeventig met zijn Ostpolitik begon, relatief warme banden onderhoudt met het Kremlin. Bedacht moet ook worden dat de helft van het huidige Duitsland tot 10 november 1989 deel uitmaakte van het Oostblok. En Merkel sprak niet voor niets vloeiend Russisch met Poetin. Rusland is voor Berlijn vele malen dichterbij dan de bondgenoot in het verre Washington.

Schoorvoetend verklaarde Scholz zich deze week bereid om aan landen uit het voormalige Oostblok die antieke Sovjet-wapens, zoals T-72 tanks, leveren aan Oekraïne, via een soort ruilsysteem te voorzien van zware wapens. Zelf denkt Duitsland aan stokoude tankjagers, de Marder, maar volgens de FAZ heeft bijvoorbeeld Slovenië inmiddels gevraagd om moderne Leopard 2 tanks en andere pantservoertuigen.

Veel minder dan bij het uitbreken van de oorlog trekt het Westen zich iets aan van de dreigende taal van Poetin . Dat is niet slim. Aanvankelijk was de vrees voor het uitbreken van een allesvernietigende atoomoorlog zo groot dat Duitsland alleen helmen durfde te sturen. Maar toen Moskou afgelopen week de VS dreigde met „onoverzienbare gevolgen” die de nieuwste Amerikaanse wapenleveranties kunnen hebben, werd dat door de Amerikanen gezien als een bevestiging van het feit dat hun wapens kennelijk effectief zijn.

Het blijft hier in Europa echter verstandig de bewegingen van het Kremlin goed in de gaten te houden en scherp te letten op de taal die daar gesproken wordt. Dit is een echte oorlog op anderhalf uur vliegen vanaf Nederland. Dat het voorzichtig manoeuvreren van de Duitse bondskanselier irritaties opwekt, zeker als er verschrikkelijke beelden binnenkomen van burgerslachtoffers, is begrijpelijk. Maar het blijft van het grootste belang dat de NAVO en de EU, met hun onderscheiden taken en verantwoordelijkheden, ook onder deze omstandigheden verenigd blijven optreden. De militaire dreiging kan alleen beantwoord worden met geloofwaardige, proportionele afschrikking. Nederland dient daarbinnen op te treden met een warm hart en een koel hoofd.