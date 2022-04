Schiphol plat door wilde staking, ‘ik begrijp heel veel, maar dit ... dit is lastig’

Samen zitten ze wat verslagen buiten op een plantenbak, vlak voor de hoofdingang van vertrekhal 2. Ronald, een rossige vijftiger, en zijn zoon, een puber, scrollen tegelijkertijd op hun smartphones.

Vader en zoon zouden samen twee weken naar Bonaire gaan. Ruim vóór half elf waren ze al op luchthaven Schiphol. Uren stonden ze in de rij. En toen ze bijna aan de beurt waren, ging het loket voor de bagage dicht.

Ja, ze konden wel meevliegen, maar hun bagage niet. Ronald wijst naar een muur van vier grote koffers die naast hem staan opgestapeld. „Computer says no, you may go”, lacht hij maar. „Ik begrijp heel veel, maar dit … dit is lastig.” Ze gingen naar de balie om de tickets om te boeken. Maar er viel weinig om te boeken. Advies: ga maar naar huis. De ticketprijzen exploderen ondertussen. Twee enkeltjes kosten hun nu 5.900 euro.

Zaterdagochtend veroorzaakte een wilde staking van het bagagepersoneel van KLM een infarct op heel Schiphol. Op een van de drukste dagen van het jaar – de meivakantie is in sommige delen van het land begonnen – legden circa 150 medewerkers onverwacht het werk neer, met lange wachtrijen en geannuleerde vluchten als gevolg.

Volgens Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV, is het platformpersoneel van de luchtvaartmaatschappij „woedend” over hun arbeidsvoorwaarden. Ze vrezen voor hun positie vanwege het plan van KLM om een deel van hun werk uit te besteden aan een onafhankelijk afhandelingsbedrijf.

Afritten A4 afgesloten

Om half twaalf riep Schiphol reizigers op vanwege de drukte niet meer naar de luchthaven te komen. Rond het middaguur werden de afritten naar Schiphol op de A4 afgesloten in een poging de drukte nog enigszins te beheersen.

Schipholmedewerkers sluiten zaterdagochtend met rood-witte linten vertrekhal 1 en 2 af om de mensenmassa te kanaliseren. Zij worden bijkans belaagd door wanhopige reizigers die er niets meer van snappen.

Reizigers tonen zich vooral gefrustreerd over de wisselende adviezen die ze krijgen. Nicolai Kiepe zit met zijn gezin in een hoekje tussen de rijen te wachten. Hun lichaamstaal verraadt dat de vlucht al gemist is. Toch blijven ze op de luchthaven. „Ja, je kan wel weggaan”, zegt Nicolai, „maar dan verlies ik al mijn rechten.” Hij is een ervaren reiziger, maar „dit heeft hij nog nooit meegemaakt”.

Net als vele anderen werd hem op een gegeven moment duidelijk dat na urenlang schuifelen in een tjokvolle hal, de vlucht naar Miami niet meer zou gaan lukken. „We werden allemaal verwezen naar de omboekbalie.” Daar stond hij met zijn gezin weer bijna een uur in de rij totdat duidelijk werd dat hij een nummertje had moeten trekken. Hij toont op zijn telefoon een bericht van 11.15 uur dat hij over 79 minuten aan de beurt is. Inmiddels is het half drie.

Al eerder problemen

Maar er is meer aan de hand dan een wilde staking. De Amerikaanse Kathlyn Guigui stond vrijdag ook al met haar dochter in deze rij. De vlucht naar New York met KLM ging uiteindelijk om onduidelijke redenen niet door. Eerst zou ze te laat zijn, daarna hoorde ze dat de vlucht ‘overbooked’ was.

Veel buitenlanders blijken helemaal niets van de staking te weten. Dat werd in de ochtend volgens hen niet omgeroepen.

De vlucht van uitgever en bladenmaker Carolien Vader werd zaterdag voor de tweede keer deze week geannuleerd. Eerst op donderdag, om voor haar onduidelijke redenen. Zaterdagochtend wachtte ze vijf uur op de vlucht naar Bilbao toen werd omgeroepen dat het boarden over een kwartier zou beginnen. „Gejuich in de hal. Maar even later werd gezegd dat de vlucht geannuleerd werd.”

‘KLM communiceert niet’

Vader stoort zich vooral aan de slechte informatievoorziening. „Wij zijn met vier volwassenen al de hele dag bezig om via de meest uiteenlopende kanalen in contact te komen. Ik weet dat KLM met personeelstekorten kampt, maar er is geen communicatie met ze mogelijk. De chatbot valt stil, de webcare op Twitter reageert niet meer. Messenger via Facebook is dood, laat staan de telefoon. Totale radiostilte.”

Zij is zonder koffer afgedropen. Haar bagage was al ingenomen toen de vlucht werd afgeblazen, maar ze weet niet hoe zij die terugkrijgt. „Voor mij is het probleem te overzien hoor, maar je moeder zal maar op sterven liggen.”

Na het middaguur hervatten de grondmedewerkers het werk weer, maar de chaos hield nog enige uren aan. KLM liet in een verklaring weten te begrijpen dat „deze verstoringen bij de start van de meivakantie grote impact hebben op passagiers en collega’s”. De luchtvaartmaatschappij beloofde „ alles op alles” te zetten om „iedereen op de plek van bestemming te krijgen”.

Carolien Vader heeft begrip voor de acties van het personeel. „Dat is ziek van de fijnstof, hun veiligheid is in het geding, terwijl de directie van KLM miljoenenbonussen ontvangt.” Ze heeft wel een advies voor de luchtvaartmaatschappij. „Misschien zou de KLM dat geld in personeel kunnen stoppen.”

M.m.v Flori Hofman