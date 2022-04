Japanse toeristenboot met 26 opvarenden vermist

Een toeristenboot met 26 opvarenden is bij de kust van het noorden van Japan zaterdag vermist geraakt. Dat gebeurde nadat vanaf het vaartuig een noodoproep werd gedaan dat het schip zinkende was. Dat heeft de Japanse kustwacht laten weten, meldt persbureau Reuters.

Inmiddels zoeken patrouilleschepen, vliegtuigen en duikers al ruim tien uur naar de boot of opvarenden – zonder resultaat. Volgens de kustwacht zal de zoektocht tijdens de nacht van zaterdag op zondag worden voortgezet. Rond deze tijd van het jaar is de watertemperatuur in het gebied net boven het vriespunt. Zaterdag werden hoge golven gerapporteerd rond het gebied.

Slagzij

Vanaf het Kazu I-schip werd zaterdag een noodoproep gedaan waarin gemeld werd dat een deel van het vaartuig onder water liep en dat de boot slagzij begon te maken. Sindsdien is het niet meer gelukt contact te leggen met de opvarenden. Het schip was bezig met een toeristische tocht vanaf het schiereiland Shiretoko, dat in het noordoosten van het eiland Hokkaido ligt.

Premier Fumio Kishida heeft een tweedaagse bijeenkomst in het zuiden van het land afgebroken en keert terug naar Tokio om zich met de vermissing van de boot bezig te houden.