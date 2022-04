Het water komt, wat gaan we ermee doen?

Er is van alles aan de hand met ons water. Soms hebben we te veel, dan weer te weinig, het is te zout, te vies, het wordt steeds warmer… Die constateringen leiden maar al te vaak tot zelfkwellerige ‘het is vijf voor twaalf’-podcasts. Wij, Nederlanders, toch zo bekend als strijders tegen het water, zijn erg goed in het maken van loodzware, schuldbelijdende milieupodcasts, die niet nalaten om ons verwerpelijke gedrag flink in te peperen. Gelukkig hebben we journaliste Tracy Metz, die het met haar Amerikaanse opgeruimdheid heel anders aanpakt. Niks boetedoeningscalvinisme. Right, het water komt, is haar uitgangspunt, en dan? Wat gaan we doen? Hoe gaan we ons beschermen, hoe gaan we onze creativiteit en innovatiedrang gebruiken om anders te gaan aankijken tegen het water en tegen onszelf?

Waterhuishouding 4 afleveringen van 22-30 min. Ons Water & Tracy Metz