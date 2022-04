Grondpersoneel KLM staakt op eerste dag meivakantie, vluchten geannuleerd

Een deel van het grondpersoneel van KLM heeft het werk op luchthaven Schiphol op zaterdagochtend, de eerste dag van de meivakantie, neergelegd. Dat bevestigen vakbond FNV, KLM en Schiphol na berichtgeving van NH Nieuws. Een woordvoerder van de luchthaven waarschuwt dat reizigers „rekening moeten houden met annulering en vertraging”. Momenteel zijn al vluchten geschrapt, al is voor de woordvoerder niet bekend hoeveel precies.

Volgens Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij FNV, staakt het platformpersoneel van de luchtvaartmaatschappij, dat verantwoordelijk is voor het in- en uitladen van de bagage bij de vliegtuigen. De medewerkers zijn „woedend” over hun arbeidsvoorwaarden en vrezen voor hun positie vanwege het plan van KLM om een deel van hun werk uit te besteden aan een onafhankelijk afhandelingsbedrijf. Aan de staking doen alle 150 platformmedewerkers die KLM in dienst heeft mee, aldus Van Doesburg.

KLM laat weten dat er momenteel „zeer beperkte vluchtafhandeling” plaatsvindt, maar kan geen antwoord geven op vragen over hoeveel vluchten zijn geannuleerd. Wel erkent het dat „deze werkonderbreking” voor reizigers „verregaande consequenties” zal hebben. „KLM gaat deze ochtend met de medewerkers van de grondoperatie in gesprek.”

Personeelstekort

De directe aanleiding voor de staking is volgens Van Doesburg een mail die KLM afgelopen donderdag naar het platformpersoneel stuurde, in handen van NRC. Daarin schrijft de luchtvaartmaatschappij het onafhankelijke afhandelingsbedrijf Viggo in te gaan huren om bestaande personeelstekorten op te vangen. Dat is volgens KLM nodig om „de bezetting op orde” te krijgen en eigen personeel „meer ademruimte” te geven. De maatschappij erkent zaterdag „dat de werkdruk hoog is” en zegt er „alles” aan te doen om de tekorten op te lossen.

Het besluit Viggo in te huren, is bij medewerkers van KLM volgens FNV verkeerd gevallen. Zij zouden vrezen voor hun banen. „Werknemers zijn bang dat KLM ze geheel wil uitbesteden en dat ze hun positie verliezen”, zegt Van Doesburg. Daarnaast hebben medewerkers van Viggo door een recentelijk afgesloten cao betere arbeidsvoorwaarden: de stakers stellen dat de tekorten bij de luchtvaartmaatschappij niet zo groot zouden zijn als KLM de eigen arbeidsvoorwaarden zou verbeteren.

De eerste dag van de meivakantie is traditioneel een van de drukste dagen op Schiphol van het jaar - de verwachting is dat tegen de tweehonderdduizend mensen die dag op het vliegtuig stappen. De staking begon zaterdagochtend om 06.00 uur en duurt momenteel voort. Het zou gaan om een zogeheten wilde staking, die niet door een vakbond georganiseerd is. Op Twitter deelt Van Doesburg beelden van de ruimte op Schiphol waar de medewerkers zich ophouden, al is de vakbondsleider daar zelf niet aanwezig.

Moordende concurrentie

KLM heeft eigen personeel voor het afhandelen van bagage in dienst, maar daarnaast zijn op Schiphol ook zes aparte afhandelingsbedrijven actief, waaronder Viggo. Dat is relatief veel: andere Europese luchthavens hebben twee of drie afhandelaars. De afgelopen jaren verhardde de concurrentie tussen deze zeven spelers. Ze stuntten met tarieven en probeerden elkaars klanten, de luchtvaartmaatschappijen, af te pakken. Daardoor is Schiphol voor de vliegmaatschappijen één van de goedkoopste luchthavens geworden van Europa.

FNV stelde dat deze strijd ten koste is gegaan van de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat deze taken uitvoert - en zag zich daarin zelfs gesteund door de werkgeversvereniging WPBL. Vorige maand sloten de zes onafhankelijke afhandelingsbedrijven een gezamenlijke cao. Medewerkers, die voor de afspraken net boven het minimumloon (9,96 euro per uur bij een werkweek van 40 uur) verdienden, gaan er gemiddeld 7,5 procent op vooruit. Voor sommige medewerkers betekent dat in de komende drie jaar een salarisstijging van meer dan 30 procent.

Het platformpersoneel van KLM valt niet onder deze cao, maar onder die van de luchtvaartmaatschappij zelf. Daardoor verdienen medewerkers een stuk minder, en krijgen ze bovendien minder vaak een vast contract, zegt vakbondsleider Van Doesburg. „Het klopt dat er een groot personeelstekort bij KLM is, maar hoe komt dat? Omdat KLM met afstand het minste betaalt en geen vaste contracten aanbiedt.”

Lees ook: Cao bagagemedewerkers tegen een ‘race naar de bodem’ op de luchthaven