EU bereikt akkoord over strengere regels voor grote internetbedrijven

De Europese Commissie, het Europese Parlement en EU-lidstaten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord bereikt over strenge regels die grote internetbedrijven verplichten om illegale inhoud en misinformatie aan te pakken, op straffe van hoge boetes. Dat meldt Reuters.

De Digital Services Act (DSA) verplicht techgiganten als Google, Facebook en YouTube om middelen op te zetten om haatzaaierij, terroristische propaganda en ander materiaal dat illegaal is binnen de EU, te verwijderen. Ook moeten de bedrijven misinformatie beter bestrijden en inzicht verschaffen in de werking van hun algoritmes.

Tevens verbiedt de wetgeving het verzamelen van informatie van gebruikers over etniciteit, godsdienst of seksuele geaardheid voor gepersonaliseerde advertenties. Grote online platforms zullen worden verplicht specifieke maatregelen te nemen tijdens crises - een maatregel die verband houdt met misinformatie met betrekking tot de Russische invasie van Oekraïne.

„We hebben een deal over de DSA”, schreef EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededinging op Twitter. „De Digital Services Act zal ervoor zorgen dat wat offline illegaal is, ook online als illegaal wordt gezien en als zodanig wordt behandeld - niet als een slogan, maar in werkelijkheid.”

Tweede deel van strategie

De DSA is het tweede deel van een strategie van Verstager om de macht van internetbedrijven als Alphabet en Meta, de moederconcerns van Google en Facebook, te beperken en consumenten beter te beschermen. Vorige maand werd overeenstemming bereikt over de Digital Markets Act (DMA), die internetreuzen mogelijk zal dwingen om hun zakelijke praktijken in Europa aan te passen.

Overtreding van de wetgeving kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot 6 procent van de mondiale omzet van de bedrijven. Middelgrote bedrijven zijn uitgezonderd, wat volgens critici een maas in de nieuwe wet is. De DSA moet in 2024 ingaan.