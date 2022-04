Een Vlaams rockvernieuwer met een ongepoetst naturel

De Vlaamse zanger en levenskunstenaar Arno Hintjens zag zijn leven als een santenkraam: een bonte muzikale winkel waarin alles mogelijk was. Hij zong in het Frans, Engels, Nederlands en Oostends. Hij mengde blues, rock, chanson en volksmuziek in een bruisend geheel dat altijd opwindend en nooit voorspelbaar was. Hintjens, die zaterdag op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker, veroorzaakte met T.C. Matic een revolutie in de Belgische rockmuziek. Zalen bracht hij in rep en roer met zijn non-conformistische persoonlijkheid en opzwepende muziek. Als solist beroerde hij zijn publiek tot tranen.

Arnaud Charles Ernest Hintjens werd op 21 mei 1949 geboren in Oostende, de badplaats aan de Vlaamse kust die hij een leven lang in zijn hart sloot. Oostende in de jaren 60 was de eerste pleisterplaats voor Britse artiesten die in Europa kwamen toeren. Eric Burdon van The Animals werkte er als bordenwasser. Veel muzikanten werden naar België gehaald door impresario en hoteleigenaar Freddy Cousaert. Als kok in het hotel van Cousaert leerde Arno Hintjens in 1981 de Motownster Marvin Gaye kennen, die in een periode van persoonlijke misère in Oostende was neergestreken. Op een stenen muurtje aan de Zeedijk filosofeerden de vedette Marvin Gaye en de beginnende rockartiest Arno Hintjens over het leven en de muziek.

Geen imitatie van een blueszanger

Arno Hintjens zag eind jaren zeventig nog geen carrière als zanger voor zich. Bij de bluesband Tjens Couter speelde hij voornamelijk mondharmonica. Zijn rauwe stem en extraverte persoonlijkheid maakten hem, hoewel verlegen en stotterend in het dagelijks leven, de perfecte frontman. Toen in 2012 een audiotour door Oostende werd gelanceerd waarin beweerd werd dat Arno „soul food” had gekookt voor Marvin Gaye, nuanceerde Hintjens die bewering door te stellen dat het organist Odell Brown was geweest die hem het inzicht bracht dat hij zijn muzikale horizon moest verleggen. „In Amerika heb je op elke straathoek een bluesband die beter is dan alles van hier”, vertelde Hintjes aan NRC. „Ik besloot dat ik niet langer een imitatie van een Amerikaanse blueszanger wilde zijn.”

Op het podium gooide Hintjens er regelmatig een welgemeend „godverdomme” tussendoor

Met de groep T.C. Matic veroorzaakten Arno Hintjens en gitarist Jean-Marie Aerts begin jaren 80 een revolutie in de Belgische rock en new wave. Arno’s gruizige stem werd afgezet tegen hoekige industriële ritmes en snerpende gitaarpartijen. Songs als ‘Oh La La La’ en ‘Putain Putain’ onderstreepten Arno’s vermogen om pan-Europese muziek te maken waarbij hij Engels, Frans, Nederlands en zijn eigen West-Vlaamse accent tot één geheel smeedde. In ‘Oh La La La’ van het debuutalbum T.C. Matic (1981) lag al zijn geestdrift besloten: „I see lovers / I see losers / And it’s heavy / And it’s funny / C’est magnifique!”

‘Putain Putain’ werd het alternatieve Europese volkslied met de woorden „Putain putain, c’est vachement bien / Nous sommes quand même tous des Européens”. Op het podium gooide Hintjens daar regelmatig een welgemeend „godverdomme” tussendoor, niet als scheldwoord maar uit onbewaakt enthousiasme. Later zou hij tot in Frankrijk toe geprezen worden om zijn ongepoetste naturel. ‘Mister 100.000 Volt’ werd hij genoemd, als een uit de Vlaamse klei getrokken James Dean die zijn rebelse geest in de muziek tot ontlading bracht. Een klein hartje had hij ook, in liefdesliedjes als ‘Elle Adore Le Noir (Pour Sortir le Soir)’ waarin hij de vernieuwende sound van T.C Matic koppelde aan de traditie van het Franse chanson.

Franstalige chansontraditie

De albums l’Apache en Yé Yé kregen veel bijval maar een Europese doorbraak van T.C. Matic bleef uit. In 1986 begon Arno (de achternaam liet hij vallen) een solocarrière waarin hij al zijn liefde voor blues, rock, soul, chanson en volksmuziek kwijt kon. Een doorleefde cover van Adamo’s ‘Les Filles du Bord de Mer’ werd een blijvertje op zijn setlist. De albumtitels Charlatan en Idiots Savants tekenden zijn desinteresse in het popsterrenbestaan. Een groot succes werd het album Á la Française (1995) dat met ‘Le Danseuse de Java’ en ‘Les Yeux de Ma Mère’ zijn plek opeiste in de Franstalige chansontraditie. Het lied over de ogen van zijn moeder beroerde het publiek tot tranen, niet in het minst wegens de knoestig-doorleefde voordracht van de zanger.

Zijn onuitroeibare liefde voor de blues beleed Arno op een album met de gelegenheidsformatie Charles et les Lulus. Songs van Rufus Thomas en Sonny Boy Williamson wisselde hij af met eigen bluessongs en het Arabisch getinte ‘Ants in my Tea’. Later eerde hij de invloed van de Rolling Stones met een gepersonaliseerd ‘Mother’s Little Helper’. Hij betrad het voetspoor van Serge Gainsbourg met ‘Elisa’ in duet met Jane Birkin en zong ‘Een Boeket met Pisseblommen’ in het Oostends. De albums Future Vintage (2012) en Santeboutique (2019) werden geproduceerde door de van P.J. Harvey bekende John Parish, die Hintjens hielp bij zijn eeuwige zoektocht naar uitdagende instrumentaties en oorspronkelijke muziek.

In februari 2020 moest Arno Hintjens een geplande tournee afbreken om geopereerd te worden aan alvleesklierkanker. Klagen over zijn sluimerende ziekte deed hij niet; hooguit bagatelliseerde hij zijn vorderende leeftijd in de song ‘I’m Just an Old Motherfucker’. Arno krabbelde op, zo leek het. Hij bleef optreden en werkte aan een nieuw album. „Save me, save me” zong hij in het nummer ‘Court-Circuit dans Mon Esprit’. Arno Hintjens was voor de duvel niet bang. Hij vroeg hooguit wat respijt om zijn missie te volbrengen.