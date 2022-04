Ajax sleept zich in de laatste weken van Erik ten Hag naar het einde van het seizoen

Zou Erik ten Hag voor het slapengaan soms al aan Cristiano Ronaldo denken? Terwijl Britse journalisten voorlopig niet uitgespeculeerd raken over de klus die hem in Manchester te wachten staat – en zelfs al in zijn geboorteplaats Haaksbergen te vinden waren – tracht de trainer zo ver mogelijk weg te blijven van alles wat hem zou kunnen afleiden van een, mede door blessures, steeds zwaardere opgave: de titelstrijd.

Vier punten. Zo groot is het gat met PSV zaterdagmiddag, als de trainer van Ajax het Goffertstadion binnenkomt, het charmante, in een park verstopte onderkomen van NEC dat in vele opzichten contrasteert met de schitterende stadions waar Ten Hag volgend seizoen langs de lijn zal staan.

Lees ook: Een moeilijke opdracht voor Ten Hag bij een topclub in verval

Niks glitter en glamour. In de Goffert plast men tegen een muur, met een voor de vorm druppelend kraantje erboven. In de loges zingen sponsors mee met De Sjonnies, terwijl het veld – zonder twijfel gewaardeerd door menig amateurvoetballer – niet zo spiegelglad is als zo ongeveer elke grasmat in de Premier League waarop Ten Hags nieuwe club wekelijks volgende speelt. De bal zal er deze zaterdag veel opstuiten, met veel balverlies van Ajax tot gevolg.

„Je moet gewoon winnen, anders word je afgerekend”, zei Ten Hag eerder deze week. „En het is nooit goed genoeg. Ajax pakte na de winterstop meer punten dan ervoor, toch is het beeld dat wij in de eerst helft van het seizoen veel beter waren.”

Pep Guardiola

De uitspraken vielen te lezen in Trouw, dat een interviewafspraak had op de dag dat zijn overstap naar Manchester United officieel bekend werd gemaakt. Die donderdagmiddag had Ten Hag het nieuws net aan de spelers van Ajax verteld terwijl ze om hem heen stonden op het trainingsveld. Ze waren blij voor hem geweest, hadden geklapt. Toch wilde de trainer er zelf zo min mogelijk woorden over kwijt in het interview. De afspraak was één vraag, ondanks het feit dat hij al zeker een week een van de gespreksonderwerpen in het Europese voetbal was.

Er klonk ook veel lof. „Hij is een topmanager’’, zei Pep Guardiola, trainer van Manchester City, vrijdag. „Zijn teams bij Ajax waren geweldig om naar te kijken.” Die complimenten deden hem wel wat, zegt Ten Hag zaterdagmiddag bij ESPN, voor de aftrap. Daarna gaat het al snel weer over Ajax. Over de verloren bekerfinale tegen PSV en wat zijn team deed om de zinnen te verzetten: gamen. Het voetbalspel FIFA, maar ook andere spellen waarbij de trainer zelf meedeed. „Je had hem moeten zien”, grinnikt Ajax-spits Brian Brobbey na afloop in de Goffert. Zo trad de coach even buiten zijn comfortzone, werd hij de Ten Hag die alleen spelers, vrienden en familie zien.

Het publiek ziet zaterdag een trainer die zich opvreet langs de lijn. Het loopt niet bij Ajax. Passes komen niet aan, voorzetten evenmin. Hoongelach klinkt er wanneer Ajacied Ryan Gravenberch de bal over de boarding schiet. Nog harder bij een mislukte truc van Steven Berghuis, die totaal niet in de wedstrijd zit en in de rust moet plaatsmaken voor Brobbey.

Berghuis speelt bij afwezigheid van de geblesseerde Braziliaan Antony op de rechterflank. Daardoor komt hij veel minder aan de bal komt dan hij zou willen. ‘Pass nou, pass nou.’ Maar de middenvelders achter hem maken andere keuzes. Niet de beste, aangezien Ajax nauwelijks iets klaarspeelt.

Wel krijgt het na een halfuur een makkelijk gegeven strafschop. Een buitenkans die Ajax goed kan gebruiken gezien het zwakke spel, maar aanvoerder Dusan Tadic mist vanaf elf meter. De reactie in de Goffert zegt alles over de verhoudingen tussen beide clubs. Er wordt zo hard gejuicht dat ze op de ligweides in het omringende Goffertpark zullen hebben gedacht dat NEC had gescoord.

Naderhand wijt Ten Hag het povere optreden aan alle afwezigen in zijn ploeg. Antony die er lang uit ligt, de handblessure van Edson Alvarez, de fysieke sores van Noussair Mazraoui en Lisandro Martinez. „Het is knippen en plakken, zeker in de laatste linie.” Toen voor rust ook Perr Schuurs naar de kant was gehinkt, deed Ten Hag een beroep op een debutant: de 21-jarige Liam van Gelderen, die als rechtsback verder niet opviel – geen slecht teken.

Brian Brobbey (midden) staat op het punt het winnende doelpunt te maken voor Ajax tegen NEC. Jeroen Putmans/ANP

Blessures zouden niet het grootste probleem zijn in de kleedkamer van Ajax. Althans, dat liet ESPN-presentator Jan-Joost van Gangelen vrijdag doorschemeren. „Het schijnt één grote chaos te zijn in de selectie van Ajax onderling’’, zei hij op de radio. Wat er precies speelde? Dat vertelde Van Gangelen niet. Hij somde vooral alle beslommeringen van dit seizoen op. Het vertrek van directeur Marc Overmars wegens grensoverschrijdende berichten, de dopingaffaire rond doelman André Onana, de strafzaak tegen de inmiddels vertrokken Quincy Promes, de overstap van Ten Hag en de aanstaande transfers van belangrijke krachten als Gravenberch, Mazraoui en wellicht ook Jurriën Timber. „Aan alle kanten piept en kraakt het”, aldus Van Gangelen.

Tot de 88ste minuut zou je diens lezing zo geloven. Maar dan is daar daar Brobbey, die de bal van Mohammed Kudus meekrijgt, knap wegdraait bij zijn opponent en Ajax behoedt voor puntverlies met het enige doelpunt van de namiddag: 0-1.

„Ik speel ook liever beter voetbal”, erkent Ten Hag tijdens de persconferentie. Toch zag hij ook veel „goede energie”. „Het team is op en top gemotiveerd.” Voordat hij even later de spelersbus instapt in de wetenschap dat PSV nog bij SC Cambuur moet aantreden, volgen toch de onvermijdelijke vraag over zijn toekomst in Engeland. „Maar daar ga ik niet op in’’, zegt Ten Hag. Hij richt zich op PEC Zwolle thuis, volgende week, en de drie wedstrijden daarna.

Is hij dan niet blij met zijn nieuwe club? „Heel blij natuurlijk.” Maar: hij is ook heel tevreden bij Ajax. „Ik rij elke dag met heel veel plezier naar mijn werk.” Nog gelukkiger zal hij straks zijn als Ajax onder zijn leiding voor de vierde keer op rij bovenaan eindigt.