#31 Over fuseren en versnipperen

Deze week nam Lilianne Ploumen afscheid als partijleider van de PvdA. Al snel rees de vraag: kwam dat door de mogelijke fusie op links? En: waarom is fuseren zo moeilijk? Dat bespreken we in deze aflevering met Tom Jan Meeus. Denise Retera onderzocht een nadeel van versnippering: Kamerleden maken minder tijd voor werk ‘achter de schermen’ in commissievergaderingen. Kan een fusie de oplossing zijn voor een versnipperd politiek landschap?

@LamyaeA //@tomjanmeeus // @DeniseRetera

Gasten: Tom Jan Meeus en Denise Retera

Presentatie: Lamyae Aharouay

Redactie en productie: Mirjam van Zuidam

Montage: Pieter Bakker