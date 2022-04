Zelfs fanatiek neutraal Zwitserland kruipt dichter naar de NAVO toe

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel dingen aan het schuiven in Europa. Zoals alles in de jaren negentig in het teken kwam te staan van deregulering, openheid en diversiteit, zo komt nu overal een dikke saus ‘bescherming’ en ‘veiligheid’ overheen. Hoe meer Rusland zijn cyberaanvallen en dreigementen tegen het Westen opvoert, hoe meer wij ons grondgebied, voedsel, onze burgers, bedrijven, investeringen, energie en data willen beschermen. Finland en Zweden, die tot voor kort actief meededen aan noordelijke, bilaterale en Europese veiligheidsinitiatieven maar nooit NAVO-lid waren, hebben aangekondigd dat ze misschien toch bij de NAVO willen. Denemarken, dat zijn kaarten juist altijd op de NAVO zette en niets wilde weten van Europese defensie, organiseert binnenkort een referendum voor aansluiting bij Europese defensie-initiatieven. De NAVO, de EU, whatever – elk extra laagje dat bescherming kan geven, is er weer een.

En nu begint Zwitserland ook.

Door al het nieuws over de oorlog in Oekraïne, de Franse presidentsverkiezingen en de mogelijke U-turn van Finland en Zweden is het wat onderbelicht gebleven, maar zelfs in het fanatiek neutrale Alpenland is nu een publieke discussie losgebarsten over toenadering tot de NAVO. En het gaat hard. De nieuwe voorzitter van de liberale FDP, Thierry Burkart, trapte begin april af met een stuk in de Neue Zürcher Zeitung, ‘Das Ende der Igel-Schweiz’ – het eind van Zwitserland dat als een egel zijn stekels opzet als het zelf op eigen grondgebied militair wordt aangevallen, maar niets doet als het om andere landen gaat. De Russische invasie in Oekraïne, betoogde Burkart, toont dat de Zwitserse veiligheidspolitiek op een doodlopend spoor zit. Bijna driekwart van de Zwitsers is tegen toetreding tot de NAVO. Maar een omvangrijke peiling van onderzoeksinstituut Sotomo, die met Pasen in de krant SonntagsBlick werd gepubliceerd, toont dat een meerderheid vóór Burkarts plan is voor toenadering tot de NAVO. 56 procent wil dat Zwitserland op allerlei manieren nauwer gaat samenwerken met de NAVO – zoals Zweden en Finland afgelopen jaren hebben gedaan.

Zwitserland is sinds 1997 gelieerd aan de NAVO. Het neemt binnen het Partnership for Peace (een programma voor niet-leden) deel aan vredesmissies als KFOR in Kosovo. Ook wisselt het data over luchtverkeer uit om terreuraanslagen vanuit de lucht te verhinderen, en zit het in een NAVO-club voor cyberdefensie in Estland. Maar daar houdt het ongeveer mee op. NAVO-oefeningen, daar hebben de Zwitsers nooit aan meegedaan. Volgens de Zwitserse militaire doctrine, van begin jaren 2000, vinden de meeste gewapende conflicten sinds de Joegoslavië-oorlog binnen staten plaats, niet tussen staten. Klassiek defensiebeleid is sindsdien deels vervangen door peace keeping in andere landen, met het idee conflicten lokaal in te perken zodat ze niet overslaan.

Maar nu een staat in Europa een andere staat binnenvalt, verliest deze Zwitserse doctrine elke betekenis. Deze oorlog is klassiek en komt dichtbij. Sowieso vallen landsgrenzen door nieuwe technologieën weg – Rusland hackt fervent Zwitserse sites. De Zwitsers zien zichzelf bovendien als hoeders van het volkenrecht, dat nu door Poetin wordt vertrapt. Vandaar dat zij meedoen aan Europese sancties tegen Rusland. De radicaalrechtse SVP roept dat dit ’s lands neutraliteit schendt, die grondwettelijk is vastgelegd. Maar de meeste Zwitsers willen Oekraïne meer helpen, niet minder – zij het niet met wapens.

Het Zwitserse defensiebudget is net verhoogd, net als elders in Europa. Bern heeft net ook Amerikaanse F-35’s besteld. Burkart wil meer materieelaankopen afstemmen op NAVO-materieel, zodat Zwitserland militaire oefeningen met NAVO-landen kan doen en zelfs buurlanden te hulp kan schieten. In het Alpengebied, zegt een Zwitserse diplomaat, mag „geen vacuum ontstaan”.

Dit is revolutionair, voor Zwitserse begrippen. Als zelfs de eigengereide Zwitsers wakker worden en het westerse kamp inkruipen, dan is er heel wat aan de hand.

