Zeker 633 miljoen euro aan Russische tegoeden in Nederland bevroren

Nederlandse financiële instellingen hebben bijna 633 miljoen euro aan tegoeden bevroren van Russen die op de sanctielijst staan. Ook hielden zij voor ruim 274 miljoen euro aan financiële transacties tegen. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederlandse banken hebben de meeste tegoeden bevroren: ruim 400 miljoen euro. Trustkantoren waren goed voor ruim 227 miljoen euro. De tegengehouden financiële transacties zijn met 273,9 miljoen euro bijna volledig door banken gedaan.

In de brief staat verder dat Frankrijk zo’n 22,8 miljard euro aan financiële tegoeden van Russen heeft bevroren. Voor het overgrote deel gaat het om tegoeden van de Russische Centrale Bank. Daarnaast heeft België 10 miljard euro aan Russische financiële transacties bevroren. Dit veel hogere bedrag vergeleken met Nederland komt volgens Hoekstra mogelijk „door de positie die België inneemt in de mondiale effectenhandel en het internationale betalingsverkeer”.

Hoekstra schrijft ook dat in „sommige media” een beeld is geschetst dat Russische partijen miljarden euro’s aan bezittingen zouden hebben in Nederland, en dat die zijn weggelekt doordat Nederland te laat zou hebben gehandeld. Volgens Hoekstra is hier „onderzoek en navraag” naar gedaan bij betrokken partijen, waaruit zou zijn gebleken dat er „geen sprake lijkt van substantiële niet-bevroren bezittingen van mensen of partijen op de sanctielijst”. Wel zegt Hoekstra dat het „niet geheel valt uit te sluiten” dat er kort na het invoeren van de sancties Russische bezittingen zijn weggesluisd.

