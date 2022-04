Zanger Jan Rot werd een liefdevolle meestervertaler

Het duurde heel wat jaren voordat Jan Rot zijn definitieve draai vond. Hij debuteerde als schrijver en zanger van speelse popliedjes in het Engels, stapte over naar een carrière als cabaretier, publiceerde columns, reportages en boeken, ging zijn liedjes voortaan in het Nederlands schrijven en werd uiteindelijk de meestervertaler van honderden liedteksten uit het internationale repertoire in allerlei genres – van de Matthäus-Passion tot ‘My way’. Een van zijn meest recente hoogstandjes was een Nederlandse tekst op de hit ‘Roller coaster’ van Danny Vera: ‘En nee, zo’n lege plek verdwijnt niet gauw/ zoiets gaat moeilijk zonder jou.’

Eind juli 2021 maakte Jan Rot bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. „Ik word niet meer beter”, schreef hij in een bericht op Facebook. „Uitzaaiingen alom.” Wel trad hij af en toe nog op, bij voorkeur zittend omdat hij sneller moe was. „Ik heb niet zo lang meer te leven”, zei hij tegen zijn publiek, „maar jullie zien me nu nog optreden. Dat gaan heel veel mensen niet meer redden.” Deze vrijdag is hij overleden, 64 jaar oud.

Als zoon van een zendingsarts werd Jan Rot op Eerste Kerstdag 1957 geboren in Makassar, op het Indonesische eiland Sulawesi. Vanaf zijn twaalfde kwam hij met zijn ouders definitief in Nederland wonen. Hier raakte hij begeesterd door de popmuziek van de jaren zestig en zeventig. Op zijn twintigste begon hij te spelen met zijn eerste bandje, onder de naam Streetbeats. En vijf jaar later bracht hij als solozanger het nummer ‘Counting sheep’ uit, dat wel tot de tipparade doordrong, maar de Top-40 net niet haalde. De liedjes die daarop volgden, oogstten nog minder bijval. Een platenproducer raadde hem zelfs aan ‘een minder dure hobby’ te zoeken. In latere jaren kon Rot daarop met zo veel zelfspot terugkijken, dat hij een compilatie-cd uitbracht met de ondertitel ‘24 Jan Rot fans can’t be wrong’.

Naast de muziek publiceerde Rot tevens columns en reportages, onder meer voor muziekkrant Oor, en de roman Verkeerde nachten, die authentiek verslag deed van zijn homo-erotische bezigheden in de Amsterdamse binnenstad.

Nieuwe koers

Het eerste teken van een nieuwe koers volgde in 1991, toen Rot zijn eerste Nederlandstalige lied uitbracht: het tragikomische en tamelijk autobiografische ‘Rocker in Holland’, over de ontnuchterende ervaringen van een popbandje op een eeuwigdurende tournee langs sjofele jeugdhonken ‘Van Tiel naar Donderen, en van Grouw naar Nieuwegein/ God straft wie rocker in Holland wil zijn.’

Hij zong het een jaar later ook in het theaterprogramma Jan Rot gaat nooit uit elkaar, waarmee hij zijn debuut als cabaretier maakte. Een bedeesd debuut was dat, waarin hij met een innemend naturel naar de sympathie van het publiek dong, met een snik in de stem over de liefde zong en honderduit vertelde over zijn vroegere jongensdromen. Maar een baanbrekend cabaretier zat niet in hem – daarvoor was hij veel te schroomvallig. Zijn cabaretcarrière heeft alles bij elkaar niet langer dan een jaar of zes geduurd. Sindsdien maakte Rot in het theater nog wel diverse liedjesprogramma’s, al of niet solo, maar die konden niet meer voor cabaret doorgaan. Over jongens zong hij intussen niet meer; zijn ontmoeting met de vrouw met wie hij nadien trouwde en vier kinderen kreeg, maakte daar een eind aan.

Sinds de eeuwwisseling wierp Rot zich vooral op het ‘hertalen’ van klassieke teksten – meestal met grote precisie in de sfeer van het origineel gedompeld, en soms met cabareteske virtuositeit. Zo kreeg ‘Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel de sleutelzin ‘als een plank over zeven sloten…’ De hoofdpersonen in ‘Ob-la-di’ van The Beatles veranderden in: ‘Dennis heeft een viskraam voor de V&D/ Molly is de diva van een band…’ En het wereldberoemde ‘Over the rainbow’ klonk bij Rot als: ‘Ver weg, hoog aan de hemel, daar voorbij…’ Hij maakte er vele honderden, waarvan hij vorig najaar een deel bundelde in twee rijk gedocumenteerde boeken die blijk gaven van zijn liefdevolle bewondering voor dat onverwoestbare repertoire. Ook zette hij musicals als Tommy, Hair en Hello, Dolly om in levend en zingbaar Nederlands.

Daarnaast oogstte Rot veel lof met zijn weldoordachte vertaling van de Matthäus-Passion, al vond ook menigeen dat hij heiligschennis pleegde door zo’n bijbelse tekst over te zetten in Nederlandse spreektaal. Al in de eerste zinsneden klonk een nieuwe toon: ‘Hoor van verre jammerklagen/ Jezus! – Wie?/ Je medemens/ Jezus waar?/ Ze slaan hem lens…’ De cd-opname die het Residentie Orkest daarvan maakte, leverde in 2006 een gouden plaat op.

Annie M.G. Schmidtprijs

In het voorjaar van 2016 ontving Jan Rot bovendien de Annie M.G. Schmidtprijs voor zijn liedje ‘Stel dat het zou kunnen’, over een gedroomd etentje met zijn allang overleden moeder. „Origineel, prachtig geschreven, een pakkende melodie, sublieme tekstinterpretatie en warm gezongen”, oordeelde de jury. Rot bewees daarmee dat hij ook als schrijver van eigen nummers een heel apart geluid liet horen. Virtuoos en gevoelig tegelijk, en met niets en niemand te vergelijken.

Zijn laatste optreden speelde zich af op 17 maart, op een muziekavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Samen met een gospelkoor zong Jan Rot toen, zichtbaar ontroerd, zijn vertaling van het meeslepende ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Hij werd beloond met een staande ovatie van de 15.000 aanwezigen.

Daarna zag hij zich genoodzaakt van elk verder optreden af te zien. „Mijn conditie holt achteruit”, liet hij weten. Ook een groots opgezette afscheidsavond met een grote groep gastartiesten die hem wilden eren door zijn liedjes te zingen, op 24 april in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, werd door zijn ziekte afgezegd. Niettemin sloot hij zijn Facebook-bericht over dit slechte nieuws af met de woorden: „Het was een prachtig leven.”