Wende verwerkt pijnlijke gedachten in goed verstaanbare liedjes

Een paar jaar geleden verbleef zangeres Wende drie dagen op een Franse berg, zonder eten, zonder telefoon, zonder klok. Ze sliep in een hangmat en maakte een ring van stenen om een vuur in te stoken. Drie dagen was ze aan het denken en voelen over het leven.

Ze ervaarde „een kop vol storm, een kop vol veertig”, wat de basis werd van haar nieuwe voorstelling, De Wildernis. Omringd door zes zangeressen van het Nederlands Kamerkoor, met links een drummer en rechts een keyboardspeler, staat ze donderdagavond op het podium van de zaal P60 in Amstelveen en verslaat de ontwikkeling die ze daar doormaakte.

Alle teksten gaan over het leven na veertig, over twijfels, wensen, geschiedenis. Wie Wende nog niet kende, kent haar nu. Eerlijk en nauwkeurig verwerkte ze pijnlijke gedachten en gevoelens in goed verstaanbare liedjes.

Bij Wende staat alles in dienst van expressie. Mimiek, houding, dans, zelfs kleding, de panden van haar roze jas flappen dreigend op en neer. En natuurlijk haar zang. De klank van Wendes stem reist mee langs de emoties die ze uit haar ‘zielsmijn’ heeft opgediept, soms als koel tegenwicht voor vlammende woede, soms als geschreeuwde onderstreping van angst, soms registrerend, soms gul. Het klankfeest krijgt muzikale kleur door de inventieve keyboards en drums die een enkele hoofdrol nemen, zoals het opzwepende getrommel in ‘Jij idiote dood’. De melodieën zijn stroef en dat past bij het verhaal dat Wende vertelt. Het wilde ‘Dit is alles’, waarin Wende een ruige gitaarlijn speelt, is een van de soepele nummers.

Uiteindelijk krijgt de queeste een ontknoping. Na echtelijke ruzie in ‘Kijk me aan’, verdriet om het verleden in ‘Bloed in mijn bloed’, en vele andere levensvragen, stelt Wende vast: ‘Ik ben meer dan goed genoeg’. Ze wordt omringd, niet door stenen maar door zes jonge vrouwen met engelachtige stemmen.

Pop Wende Gehoord: 21/4, P60, Amstelveen. Herhaling: 22/4, Hedon, Zwolle; 23/4, Oude Luxor, Rotterdam; 28/4 Victorie, Alkmaar. Info: wende.nu ●●●●●