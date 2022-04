Welke prachtige boeken zien we over het hoofd?

Het is slecht gesteld met de vertaalde literatuur in Nederland. Steeds minder buitenlandse literatuur verschijnt in het Nederlands, waardoor prachtige boeken aan ons voorbij dreigen te gaan. Michel Krielaars gaat hierover in gesprek met NRC-redacteur Toef Jaeger en schrijver Vamba Sherif.

In deze aflevering besproken boeken:

Aimé Césaire: Over het kolonialisme. De Geus.

Vamba Sherif en Ebissé Rouw (red.): Zwart. Atlas Contact.

Abdulrazak Gurnah: Paradijs. Meulenhoff.

Abdulrazak Gurnah: Afterlives. Bloomsbury.

Jennifer Nansubuga Makumbi: Kintu. Cossee.

Jennifer Nansubuga Makumbi: De eerste vrouw. Cossee.

Ngugi wa Thiong'o: Decolonising the Mind.

Chinua Achebe. Een wereld valt uiteen. De Geus.

Camara Laye: De blik van de koning.

Cheikh Hamidou Kane: L'Aventure ambiguë.

Éric Vuillard: Une sortie honorable. Actes Sud.

Lees hier Toefs artikel over de terugloop in het aantal vertaalde literaire romans:

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/07/er-wordt-steeds-minder-literatuur-vertaald-hoe-erg-is-dat-a4109480.

Hier haar artikel naar aanleiding van de Nobelprijs voor Abdulrazak Gurnah:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/07/de-weigering-uitgewist-te-worden-a4061130.

En hier haar interview met de schrijver:

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/03/nobelprijswinnaar-gurnah-als-je-besluit-te-vertrekken-om-ergens-anders-een-nieuw-leven-op-te-bouwen-heb-je-geen-idee-waar-je-aan-begint-a4096640.

