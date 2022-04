Wat staat er op het spel in de Franse verkiezingen?

Deze zondag gaan de Fransen naar de stembus om hun president te kiezen. Net als vijf jaar geleden staan Emmanuel Macron en Marine Le Pen tegenover elkaar. Maar dit keer is het spannender, in de peilingen staan ze dichter bij elkaar. Aan Frankrijkcorrespondent Floor Bouma de vraag: Wat zegt deze nek-aan-nekrace over de staat van het land? En wat betekent dit voor Europa?