1,5 miljard voor leraren: ‘Onderwijs was lange tijd de sluitpost’

Anderhalf miljard euro structureel extra, kondigde minister Dennis Wiersma, van primair en voortgezet onderwijs, vrijdagmiddag aan. Om lerarensalarissen te verbeteren, werkdruk te verlagen, bijscholing te betalen en het vak aantrekkelijker te maken. Dat is 9 procent meer dan de 16,8 miljard euro die het rijk nu aan leraren besteedt.

Wiersma heeft het tij mee: vrijwel iedereen erkent dat het onderwijs in Nederland lange tijd is verwaarloosd. Er vertrekken meer leraren dan er bijkomen, waardoor middelbare scholen 9 procent van de vacatures niet kunnen vullen en basisscholen in de randstad gemiddeld 16 procent. Het einde van de uittocht is nog niet in zicht: de piek van de vergrijzing van leraren komt nog en het aantal vooraanmeldingen voor de lerarenopleiding (HBO), bijvoorbeeld, is voor komend studiejaar 8 procent lager dan vorig jaar.

Basisscholen zetten onbevoegde leraren voor de klas, sturen soms kinderen naar huis of geven vier dagen per week les in plaats van vijf. Middelbare scholen schrappen lesuren en zoeken voortdurend vervangers en invalkrachten.

Tegelijk dalen de resultaten van leerlingen gestaag. Slechts een kwart van de twaalf-jarigen kan, eind groep acht, een verhaal schrijven met „enige samenhang”, constateert de Inspectie. Met vijftien jaar kunnen heel veel leerlingen dat nóg niet. Een kwart van de 15-jarigen verlaat laaggeletterd de middelbare school.

Waarom is het onderwijs verwaarloosd?

„Onderwijs was lange tijd de sluitpost van de begroting. We moeten eerlijk zijn: leraren hebben waardering van de maatschappij gemist. Op een gegeven moment keert zich dat tegen je als samenleving. Dan ga je dat in de schoolresultaten zien en dat is nu zo. Het besef is bij alle partijen wel ingedaald dat het écht beter moet. Er is een trendbreuk nodig.”

Vorig jaar trok het demissionaire kabinet 500 miljoen extra uit voor basisscholen én tijdelijk 8,5 miljard euro om Corona-achterstanden in het hele onderwijs in te lopen.

„We trokken het been langzaam bij. Nu komt er een fors, structureel, bedrag. Anderhalf miljard euro extra. Dat is echt nodig. Leraren moeten meer ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Met dit geld kunnen ze extra onderwijs-assistenten aantrekken die hen helpen in de klas. Dat moet de werkdruk verlagen. De onderwijs-assistent krijgt vijf procent meer: gemiddeld 2.100 euro bruto extra per jaar.”

Leraren gaan op de basisschool even veel verdienen als op de middelbare school?

„We hebben te lang gedaan alsof het uitmaakt of je les geeft aan 8-jarigen of aan 14-jarigen. Alsof het ene makkelijker is dan het andere. De leraar op de basisschool is ondergewaardeerd. Terwijl het net zo belangrijk werk is als op de middelbare school. Zij krijgen er binnen een paar jaar tien procent salaris bij – gemiddeld 440 euro bruto extra per maand. We trekken samen op met de bonden en schoolbesturen na jaren van onrust.”

Zit waardering in salaris?

„Ook. Dat we een groot bedrag uittrekken om de salarissen structureel te verbeteren, is een teken: wij waarderen uw werk. En individueel is een hoger salaris van belang om het vak aantrekkelijker te maken. Leraren moeten ook brood op de plank hebben. Daarnaast groeit hun werkdruk doordat anderen stoppen – er vertrekken leraren om hen heen.”

Dertien procent van de scholen heeft geen directeur.

„Er komt erg veel op het bord van de schooldirecteur. In Coronatijd waren ze ook vooral aan het regelen, organiseren. We willen dat vak weer aantrekkelijk maken – zij krijgen er gemiddeld 11 procent in salaris bij, structureel.”

Terug naar de basis, zegt de Inspecteur van het onderwijs. Alle aandacht naar taal en rekenen.

„Dat wil ik ook. Als ik de stapel moties zie die de Tweede Kamer in de loop der jaren heeft ingediend met alles wat de basisschool, en middelbare, óók moet doen met kinderen. Al die extra vakken gaan ten koste van lezen, rekenen en schrijven. Daar moeten we hard voor kiezen.”

Wat zou u dan schrappen?

„Dat weten leraren heel goed – wat écht nodig is. Dat hoef ik ze niet te vertellen. Maar er staan wel te veel vage doelen in het curriculum. Dat gaan we strakker opschrijven. We gaan kiezen: wat gaan we kinderen leren en wat niet? Overigens mag de Inspectie daar wel beter op letten bij de gewone inspecties van scholen. Ze doen nu geregeld landelijke steekproeven waaruit blijkt dat de resultaten tegenvallen en daar schrijven ze een rapport over. Maar bij de reguliere inspecties op elke school moeten inspecteurs er ook op staan dat scholen inderdaad genoeg aandacht en tijd besteden aan rekenen, lezen en schrijven.”

Als een leraar te kort schiet, of een kind achterloopt, kopen ouders die het kunnen betalen bijles of huiswerkbegeleiding. Dat kost 20 tot 40 euro per uur.

„Dat is een funeste ontwikkeling. Echt schadelijk. Dat je denkt dat een publiek goed, onderwijs, met een onsje minder toe kan omdat je eventuele hiaten wel kunt compenseren met privaat geld. Wat je ouders verdienen, moet er niet toe doen voor een leerling. Iedereen moet de beste lessen krijgen van de beste docenten. Dat de verschillen tussen kinderen zijn vergroot door zwak onderwijs, is een falen van ons allemaal.”

Hoe moet het in achterstandswijken waar minder leraren willen werken en de resultaten achterblijven?

„De arbeidsmarkt-toelage, voor leraren die werken in wijken waar dat het moeilijkst is, maken we nu structureel. Daar ga je meer verdienen dan een leraar in een welgestelde wijk. We moeten in moeilijke wijken echt bouwen aan de school als leuke, veilige plek, waar kinderen graag willen zijn. Waar je ontbijt kunt krijgen én huiswerkbegeleiding én sporten na schooltijd. Voor kinderen die dat thuis niet mee krijgen, is er wat extra’s nodig. Want op een lege maag is het lastig leren.”