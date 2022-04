Voor het eerst in 15 jaar verdachte aangewezen in zaak-McCann

Een Duitse man is donderdag als verdachte aangewezen in de verdwijningszaak van het Britse meisje Madeleine McCann, die vijftien jaar geleden tijdens een vakantie met haar ouders in de Portugese Algarve vermist raakte. Dat melden internationale persbureaus naar aanleiding van bericht van het Portugese Openbaar Ministerie. Het is de eerste keer sinds 2007, toen de ouders van Madeleine zelf verdacht werden, dat Portugese aanklagers een officiële verdachte aanwijzen.

Het Portugese OM maakte niet bekend om welke Duitser het precies gaat. Volgens de Duitse krant Bild zou het gaan om de 45-jarige Christian B., die twee jaar geleden door de Duitse politie ook al als mogelijke dader werd aangewezen. Dit leidde destijds niet tot een officiële aanklacht tegen de man. Christian B., die nu in de gevangenis zit voor drugshandel en verkrachting van een vrouw, woonde ten tijde van de vermissing van Madeleine in de Algarve. Hij heeft betrokkenheid bij de verdwijning van Madeleine altijd ontkend.

Het is niet duidelijk waarom Portugese aanklagers nu een verdachte hebben aangewezen. Een mogelijke verklaring is de vijftienjarige verjaringstermijn die in Portugal geldt voor misdrijven met een maximale gevangenisstraf van tien jaar of meer. Volgende maand is het precies vijftien jaar geleden dat Madeleine vermist raakte. De officiële aanwijzing van een verdachte is een grote doorbraak in deze verdwijningszaak, waar tot nu toe alle tips en theorieën tot een dood spoor hebben geleid.

