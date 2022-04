Vertrek uit Rusland kost brouwer AB Inbev miljard euro

Ook de grootste brouwer ter wereld, AB Inbev, vertrekt uit Rusland – en dat doet pijn. AB Inbev, maker van Budweiser, Corona en Stella Artois, verkoopt zijn aandeel in een Russische joint venture aan de Turkse brouwer Anadolu Efes.

AB Inbev verwacht financieel een flinke klap te krijgen door de deal: het schrijft 1,1 miljard dollar (1,0 miljard euro) af op zijn Russische activiteiten. Voorwaarde voor de verkoop is dat Budweiser, AB Inbev’s belangrijkste merk, niet in Rusland geproduceerd of verkocht mag worden.

Het besluit volgt een kleine maand nadat concurrenten Heineken en Carlsberg lieten weten niet langer zaken te willen doen in Rusland.

De samenwerking tussen AB Inbev en het Turkse Anadolu Efes in Rusland bestaat pas een kleine vijf jaar. Samen probeerden de brouwers een groter deel van de Russische biermarkt, ter waarde van 15 miljard euro, te veroveren. Anadolu Efes leverde een goed distributienetwerk, en AB Inbev het ‘premium’ bier.

Worsteling brouwers

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne staan bedrijven onder groeiende druk om zich volledig terug te trekken uit Rusland. Terwijl AB Inbev zich tot nu toe grotendeels stil hield, leken Heineken en Carlsberg daarmee te worstelen. Beide concerns kwamen eerst met minder grote maatregelen. Begin maart stopte Heineken met de verkoop van het Heineken-merk in Rusland. Carlsberg stopte even later met het Carlsberg-merk. Op 28 maart lieten ze uiteindelijk allebei weten zich helemaal terug te trekken uit Rusland.

Net als bij AB Inbev zal dit beide bedrijven financieel hard treffen. In aanloop naar de kwartaalcijfers die volgende week bekend worden gemaakt, waarschuwde Carlsberg donderdag dat het 1,4 miljard dollar afschrijft op Russische activiteiten. De Deense brouwer verkoopt onder meer het merk Baltika, het populairste biermerk van Rusland. Carlsberg is sterk afhankelijk van de Russische markt: het haalt bijna 30 procent van zijn omzet uit Rusland.

Voor Heineken is Rusland minder belangrijk – zo’n 2 procent van de gehele omzet – maar het heeft er zeven brouwerijen. Het bedrijf denkt 400 miljoen euro te moeten afschrijven op Russische bedrijfsonderdelen.

Heineken deelde woensdag cijfers van het eerste kwartaal van 2022. Daaruit bleek dat de brouwer kon profiteren van het afbouwen van de coronamaatregelen wereldwijd: er werd 5 procent meer bier verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Daarbij bracht een verkochte liter ruim 18 procent meer op, mede door verhoogde prijzen. De komende tijd verwacht Heineken dat de hoge inflatie, door de coronacrisis en verder aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne, de bierconsumptie zou kunnen remmen.