Verkoop NAC Breda aan City Football Group van de baan door veto stichting Noad

De verkoop van NAC Breda aan de Engelse City Football Group (CFG) - waar ook topclub Manchester City onderdeel van is - gaat niet door. Dat bevestigt een woordvoerder van NAC Breda vrijdagochtend, na berichtgeving van Omroep Brabant. Stichting Noad, die het prioriteitsaandeel van de Bredase voetbalclub bezit, hield de verkoop tegen, al is niet precies duidelijk waarom.

De afgeblazen deal tussen de grootaandeelhouders van NAC Breda en het CFG van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan - naar verluidt voor 7 miljoen euro - zou al grotendeels rond zijn geweest. Stichting Noad, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit jeugdopleiding, fans en oud-spelers en een ‘gouden aandeel’ bezit, heeft nu als alternatief de lokale alliantie NAC=Breda naar voren geschoven als mogelijke koper van de club. Volgens Omroep Brabant gaat die alliantie binnenkort in gesprek met de huidige clubeigenaren. Ook moet de Raad van Commissarissen van de club de overname, net als de KNVB en de gemeente Breda, nog goedkeuren.

NAC Breda zou bij de overname van CFG een soort franchiseonderneming zijn geworden. Tot die onderneming behoren, naast Manchester City, ook onder meer SK Lommel, Troyes AC, Melbourne City, Girona FC, New York City FC en Mumbay City FC. De overname zorgde voor veel weerstand onder supporters, ondanks beloften van CFG om zich „intens” te verdiepen in de clubcultuur.

Sportieve en financiële problemen

De 7 miljoen kostende overname van CFG had voor NAC Breda, dat sinds 2019 uitkomt in de Eerste Divisie, nieuw sportief succes kunnen betekenen. De club heeft een omzet van zo’n 9 miljoen euro en kent een lange traditie van financiële problemen. Daarnaast versleet NAC Breda de afgelopen tien jaar dertien trainers. Supporters verwijten aandeelhouders en de directie wanbeleid en verantwoordelijkheid voor het jarenlange sportieve verval.

NAC ging in 2016 al een samenwerking aan met Manchester City. Die club investeerde in het trainingscomplex en meerdere spelers van de Engelse club kwamen op huurbasis naar Breda, met José Angeliño en Manu García als meest succesvolle voorbeelden. Desalniettemin mislukten meerdere spelers, terwijl NAC Breda de inspanningsverplichting had om City-huurlingen minstens de helft van het aantal speelminuten in de Eredivisie op te stellen.

Lees ook dit artikel over de Bredase weerstand tegen de overname van City Football Group