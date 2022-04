Twitterende journalisten zetten hun objectiviteit op het spel

Een journalist kan natuurlijk de strikte lijn aanhouden en kiezen voor abstinentie: niet of vrijwel niet twitteren, zodat niemand hem of haar kan betrappen op een mening. Alles om de nagestreefde objectiviteit in het journalistieke werk overeind te houden.

Mijn eigen twitteraccount is een sprekend voorbeeld. Terwijl Twitter in de loop der jaren een belangrijke nieuwsbron is geworden, heeft de twittergemeenschap omgekeerd niets aan mij. In dertien jaar plaatste ik slechts 300 tweets, bijna uitsluitend retweets. Er waren nul snedige vondsten, nul scherpe analyses en, inderdaad, geen opinies. Het hogere doel: als ik een interview aanvraag mag mijn twittergedrag geen aanleiding zijn om dat te weigeren. En bovenal: geen twijfel zaaien over mijn objectiviteit.

Het bestaan als twitternono voelt heerlijk zorgenvrij, maar ook vroegoud en steeds vaker een beetje sneu. Slechts 600 mensen nemen de moeite om mij te volgen, ik val niet op bij de redacties van talkshows (ook voor krantenjournalisten vreemd genoeg het allerhoogste) en ik loop potentiële bronnen en contacten mis. Actief twitteren lijkt eenvoudigweg onvermijdelijk geworden.

Ironisch commentaar

Maar net toen ik dacht dat het zo niet langer kon, was daar vorige week de column Een goede journalist spuit geen meninkjes op Twitter van Aylin Bilic (14/4). Wees toch terughoudend, betoogt Bilic (10.000 volgers, 56.000 tweets), het publiek hoeft niet te weten wat de chef van de Haagse NRC-redactie persoonlijk van Mark Rutte vindt, of dat de correspondent van Trouw in Parijs goede redenen ziet om niet op Marine Le Pen te stemmen.

Bilic geeft drie argumenten: „Door mee te deinen op makkelijke Twitter-sentimenten helpen journalisten het vertrouwen in overheid en politiek verder afbreken. Daarnaast stimuleren ze met hun meninkjes voor eigen parochie niet bepaald het zelf kritisch nadenken. Maar bovendien ondergraven ze het vertrouwen in de journalistiek zelf.” Ze bedoelt niet, licht Bilic per mail toe, dat journalisten helemaal geen mening mogen hebben of die uiten. „Maar als het steeds één richting op gaat, kan dat bepalend worden voor de vraag of we hem serieus nemen.”

Guus Valk (37.000 volgers, 44.000 tweets), de aangesproken chef Den Haag, ziet zeker wel een functie voor het – soms ironische – commentaar dat hij op Twitter levert. „Ik wil dat we het debat niet alleen volgen, maar ook agendabepalend zijn. Dat kan door onderzoeksjournalistiek, maar ook door duiding op Twitter. Een iets lossere stijl kan dan van pas komen. Op sociale media kun je commentaar geven met een dikke knipoog, die kan helpen om iets over te brengen. In de krant permitteer je je dat niet.”

Een tweede reden voor die lossere stijl, zegt Valk, is om jezelf als journalist een gezicht te geven. „In Den Haag is het voor een journalist heel belangrijk om gezien te worden. Dan komen bronnen naar je toe om nieuws en inzichten te delen.”

Ook universitair docent Sandra Banjac (600 volgers, 200 tweets), ziet een zekere noodzaak. Zij doet aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de relatie tussen journalisten en hun publiek. „De digitalisering van de media in de laatste twintig jaar heeft journalisten hier min of meer toe gedwongen. Er kwamen zoveel publicaties bij dat zij een manier moesten zoeken om relevant te blijven. Eén manier is ‘een merk bouwen’ op sociale media.”

Om daar een status te cultiveren, zegt Banjac, moet de journalist verder gaan dan het delen van artikelen. „Hij moet ook de methodes overnemen van beroemdheden die bijvoorbeeld groot zijn op Instagram, zodat het publiek een band met hem kan voelen. Dat betekent dus ook persoonlijke meningen geven. Ik denk dat veel journalisten moeite hebben om daarin de balans te vinden.”

‘Conflict en ergernis’

Banjac is het met Bilic eens dat het verwarrend kan worden voor lezers. „Het publiek wil niet hoeven nadenken over de vraag of ze met de journalist te maken hebben of met de persoon met een mening. Aan de andere kant onderschatten we hoe goed lezers teksten beoordelen. Iemand die een journalistiek artikel leest zoekt naar de kenmerken die hem ervan verzekeren dat de auteur een gebalanceerd verhaal vertelt. Die persoon kan misschien ook de tweets van de auteur waarderen. Als daar echter een groot gat tussen zit, kan dat bijdragen aan een verminderd vertrouwen in media.”

Kleis Jager (6.000 volgers, 17.000 tweets), de Frankrijkcorrespondent die Bilic aanhaalt, ervaart ook een ander dilemma. „Ik wil aandacht voor onderwerpen vragen, maar dat kan ook vervelende gevolgen hebben. Twitter leeft niet alleen van debat, maar ook van conflict en ergernis.”

Voor The New York Times waren deze kwesties aanleiding om redacteuren te vragen minder te twitteren. Ook NRC overweegt de richtlijnen in de NRC Code uit te breiden, zegt hoofdredacteur René Moerland (twittert niet actief). „Soms spreek ik redacteuren die zelf vinden dat ze te veel tijd aan sociale media besteden. Zij voelen zich verplicht om mee te doen. Tegen hen zeg ik: twitter vooral minder.”

Correctie (23 april): in een eerdere versie van dit artikel stond dat Sandra Banjac geen twitteraccount heeft. Dat was onjuist en is hierboven verbeterd.

De lezer schrijft... Waarom zo voorzichtig? Plotseling duiken zinnetjes als „Deze informatie is voor NRC niet te verifiëren” op, vooral rond Oekraïne. Waarom? De bron wordt toch vermeld? Het lijkt alsof u zich bij voorbaat wilt indekken tegen de wraak van Poetin.

...De krant antwoordt Liever transparant dan overdreven stellig Bij NRC controleren we onze feiten graag zelf. Maar in een oorlog waarin propaganda een van de wapens is, is dat niet eenvoudig. Buitenlandse media brengen geregeld interessant nieuws, maar hoe zeker weten zij dat het ook waar is? Wij willen transparant zijn tegenover onze lezers en duidelijk maken dat wij niet alles kunnen verifiëren. Liever een slag om de arm, dan te grote stelligheid. Wat Poetin ervan vindt, houdt ons overigens niet bepaald bezig.

