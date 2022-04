Van toptiktokkers tot #trends, wat TikTok-feitjes op een rijtje

Chinees

TikTok is geboren uit de Chinese app Douyin die in 2016 binnen een jaar 100 miljoen gebruikers had. In 2017 werd TikTok ook buiten China gelanceerd.

Dansjes

In 2018 ging de dans-, muziek- en playback-app Musical.ly op in TikTok. Met bekende gebruikers als Jimmy Fallon en Justin Bieber werd het de meest gedownloade app van 2018. TikTok had in januari 2022 meer dan een miljard actieve gebruikers in meer dan 150 landen.

Algoritme

De tijdlijn van TikTok-gebruikers, de For You page, wordt bepaald door het algoritme van het platform. Hoe vaak video’s worden uitgekeken, herbekeken, geliket of gedeeld weegt zwaar. Het kijkgedrag van gebruikers heeft direct invloed op wat ze vervolgens aangeboden krijgen. Anders dan bij ander platforms is het aantal volgers minder belangrijk voor succes. Zo kunnen ook kleinere content creators snel doorbreken en ‘viraal gaan’ met een video.

Jongeren

Bijna de helft van de jongeren tussen de 14 en 19 jaar zit dagelijks op TikTok. Zo’n 3 miljoen Nederlanders gebruiken TikTok (wereldwijd meer dan een miljard). De app groeit sneller dan andere sociale media, vooral onder twintigers. Instagram heeft ruim 6 miljoen gebruikers, Facebook daalt maar heeft nog steeds zo’n 10 miljoen gebruikers.

Privacy

TikTok ligt geregeld onder vuur vanwege het verzamelen en verhandelen van gebruikersdata, veelal van kinderen. Gebruikers moeten minimaal 13 jaar zijn en accounts van kinderen van 13 tot 15 staan standaard op privé, maar kinderen omzeilen dat makkelijk. Verschillende organisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben TikTok voor de rechter gesleept. Die zaken lopen nog.

Trump

Donald Trump wilde het downloaden van TikTok in Amerika verbieden, toen hij nog president van de VS was. De Chinese eigenaar zou informatie kunnen doorspelen naar de Chinese overheid en daarmee zou TikTok een bedreiging voor de staatsveiligheid vormen. Het verbod werd door de federale rechter geblokkeerd en is daarna door de huidige president Joe Biden herroepen.

Reels

Het succes van TikTok vindt navolging bij concurrerende platforms. Zo begon Instagram in 2020 met Reels, een videofunctie die sprekend lijkt op TikTok en vaak ook dezelfde korte filmpjes laat zien. Sinds februari zijn Reels ook te maken en te zien via Facebook.

Oekraïne

Zoals Facebook hielp de Arabische Lente aan te wakkeren – via Facebook werd op 25 januari 2011 opgeroepen te demonstreren op het Tahrirplein in Caïro – zo speelt nu TikTok een rol in de oorlog in Oekraïne. Ter plaatse maken en delen mensen oorlogsbeelden. Vraag is wel of alle video’s even betrouwbaar zijn. Sinds er in Rusland gevangenisstraf staat op het delen van ‘nepnieuws’, deelt TikTok in Rusland geen livestreams en nieuwe video’s meer.

Trends

TikTok kent uiteenlopende trends. Via #CleanTok (35,8 miljard keer bekeken) delen mensen hun schoonmaak- en opruimtips. Vaders halen grapjes uit met hun kinderen of delen sentimentele video’s via #DadsOfTikTok (31 miljard). Tieners lezen massaal boeken dankzij aanbevelingen met #Booktok (49,2 miljard). Zwarte vrouwen delen met #Naturalhair (7 miljard) hun favoriete producten en gewoontes voor de beste verzorging van (afro)haar.

Toptiktokkers

De top 3 van tiktokkers met de meeste volgers wereldwijd: 1. @charlidamelio (139,4 miljoen) werd bekend met haar dansvideo’s en vangt, volgens Forbes, ruim 400.000 euro per gesponsorde post. 2. De in Senegal geboren @khaby.lame (136,3 miljoen) deelt grappige video’s waarin hij met een stoïcijnse blik anderen belachelijk maakt 3. @bellapoarch (89 miljoen) maakte de meest gelikete video op TikTok, waarin ze lipsynct op een nummer van Millie B. Inmiddels heeft ze haar eigen debuutsingle uitgebracht. De Nederlandse toptiktokkers zijn: 1. @scottsreality (36,6 miljoen), Scott Hentzepeter werd populair door van alles in een vijzel te verbrijzelen 2. Het kanaal van @green.rabbit (18,3 miljoen) staat vol life hacks en gadgets 3. @433 (10,3 miljoen) gaat over voetbal.

Muziek

Een populair TikTok-nummer maakt grote kans in de Top 40 te komen. Artiesten als Doja Cat en Lil Nas X danken hun succes grotendeels aan TikTok. En oude nummers maken een comeback. Tieners maken massaal filmpjes met Dreams van Fleetwood Mac en Vienna van Billy Joel. Vorig jaar werden zo’n 430 nummers elk meer dan 1 miljard keer beluisterd via een TikTok-video.

Kopen

Het moderne gezegde ‘TikTok Made Me Buy It’ toont de commerciële kracht van het platform. Op de app regent het productaanbevelingen en recensies, van make-up tot oploskoffie (door de populariteit van schuimige ijskoffie op TikTok). Een lippenstift van Clinique (‘black honey’) was maandenlang uitverkocht nadat die een hype werd op TikTok.

Verdienmodel

Het gebruik van TikTok is ‘gratis’, je betaalt met je persoonlijke data, die TikTok verhandelt. TikTok verdient verder geld met de verkoop van advertentievideo’s en stickers en filters die gebruikers in hun video’s zetten. Ook kunnen gebruikers virtuele cadeautjes kopen om naar hun favoriete tiktokkers te sturen. Tiktokkers verdienen voornamelijk hun geld met het aanprijzen van merken en producten.