Er heerst TikTok-goudkoorts, maar hoe vind je de schatkist?

De wekker van de Nederlandse TikTok-beroemdheid Tess Scholten (24) gaat om half zes. Na een rondje sociale media op haar telefoon (WhatsApp, Instagram, en ja, TikTok) staat ze op om een cappuccino met plantaardige melk te maken, in het appartement dat ze deelt met haar huisgenoot, een opkomende foodfluencer, in de Amsterdamse buurt De Pijp. Daarna luistert ze naar een podcast – over TikTok – en springt ze op haar elektrische fiets. Na een lesje Rocycle, een fitnessrage die spinning, mindfulness en keiharde clubmuziek met elkaar verbindt, kan de werkdag beginnen.

Toen Scholten eind 2019 actief werd op TikTok kon ze niet vermoeden dat deze app haar leven zou veranderen. Vrienden snapten niets van wat ze deed, als ze weer eens, in de pandemie gedreven door verveling, een filmpje plaatste – was dit niet iets voor kleine kinderen?

Tweeënhalf jaar later heeft ze 130.000 volgers, kan ze niet meer over straat lopen zonder herkend te worden en heeft ze een eigen agentschap voor tiktokkers.

Tess Scholten (oversized blazer, licht Goois accent) vertelt erover in haar minimalistisch ingerichte kantoor aan de Keizersgracht, met uitzicht op het Rijksmuseum. Ze komt net terug van een aantal dagen op Mallorca, waar ze een fotoshoot produceerde voor het nieuwe kookboek van haar huisgenoot (Pien Wekking, 77.000 Instagram-volgers).

In het grachtenpand zitten ook een beleggingskantoor en een fillerkliniek. Op de verdieping van For You Agency, zoals het agentschap heet, zijn die ochtend drie andere jonge vrouwen aan het werk, met Airpods in kijken ze geconcentreerd naar hun scherm. Op een van de witte bureaus ligt het Amerikaanse zelfhulpboek Think and Grow Rich. In de keuken staan flessen drank, opgestuurd door alcoholmerken hopend op een vermelding op sociale media, aan de muur hangt een astrologiekalender van BN’er-zussen Lieke en Jetteke van Lexmond. Een stagiair pakt een doos uit met daarin een computerscherm van HP, waar Scholten later die dag een filmpje voor zal opnemen.

Sketches gaan over te veel geld uitgeven, haar Gooise jeugd

Scholten bouwde een publiek op met filmpjes over het zorgeloze leven van een geprivilegieerde twintiger uit de stedelijke middenklasse. Samenvattend: „Ik zet mezelf te kakken.” Sketches gaan over te veel geld uitgeven, haar Gooise jeugd, het onbehagen van een stedeling die door de natuur wandelt of in de haven van Ibiza „Ik zoek een suikeroom!” schreeuwt naar een superjacht – met 4,4 miljoen views haar best bekeken video ooit. Ook doet ze archetypes na uit het stadsleven: gladde makelaars, narcistische socialmediagebruikers, crypto-investeerders of restaurantbezoekers die opscheppen dat ze de eigenaar kennen.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer Nederland, Amsterdam. 6 april 2022. Tess Scholten en Britt Messing nemen samen een TikTok op. Foto: Dieuwertje Bravenboer Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Goudkoorts

Tegelijkertijd toont ze het glamourleven dat ze zelf leidt: champagnerijke influencerfeesten, reizen naar Ibiza en de Côte d’Azur. „Op TikTok ziet het er allemaal mooi en jolig uit, maar je ziet niet de uren dat ik mijn mails zit weg te rammen of van afspraak naar afspraak ren”, relativeert ze haar levensstijl. Zelf groeide ze op in Hilversum, in nabijheid van de mediawereld. Haar vader, Matthias Scholten, is voormalig directielid bij RTL. Ze volgde een hbo-opleiding marketing en communicatie, waarna ze als filmproducent werkte bij het reclamebureau MediaMonks.

Als onderdeel van generatie Z, de begin-twintigers van nu die bekendstaan om hun pragmatisme en geen wereld zonder internet kennen, wist Scholten: online aandacht valt om te zetten in geld. Dus is zij het visitekaartje van For You Agency, het bedrijf dat ze in september 2020 oprichtte, samen met beste vriendin en bovenbuurvrouw Britt Messing. Hun concept: een agentschap dat tiktokkers aan merken koppelt. Tot hun klanten behoren onder meer flitsbezorger Flink, Nestlé, Thuisbezorgd.nl en boekingsplatform Treatwell.

Inmiddels staan er elf tiktokkers bij hen onder contract, die samen 2,4 miljoen volgers hebben. Het zijn veelal aantrekkelijke, vrolijke types van rond de twintig die humoristische sketches over hun dagelijkse leven delen, en daarbij ieder hun eigen niche hebben, van make-up tot fitness.

In de TikTok-goudkoorts die heerst (het aantal gebruikers in Nederland steeg in 2021 met 75 procent naar 3 miljoen, vooral dankzij twintigers, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Newcom) zit Tess Scholten dicht bij de schat. Haar bureau, zegt ze, is op precies het goede moment ingestapt. Vooral na het EK voetbal in de zomer van 2021, waarvan TikTok de hoofdsponsor was, groeide de interesse van bedrijven om te adverteren. „In het begin vonden ze het eng, omdat ze vooral gewend waren om op Instagram te adverteren. Maar na die zomer stonden ze ineens in de rij.” Bedrijven betalen om een product in een filmpje te krijgen bij een tiktokker die volgens hen bij hun doelgroep past. Zelf wordt ze per maand benaderd door zo’n dertig merken, van een klein sieradenbedrijf tot een grote bierbrouwer.

Een paar van haar tiktokkers, zegt Scholten, zijn in korte tijd bekende Nederlanders geworden onder een jonge doelgroep. Zo wist de 17-jarige Rhodé Kok in een jaar tijd van 20.000 naar 730.000 volgers te groeien, met humoristische filmpjes over het leven van een Nederlandse puber (in een anderhalf miljoen keer bekeken video beklaagt ze zich over hoe zwaar het is om zelf een smoothiebowl te maken.)

Tess Scholten en de andere tiktokkers weten hoe je het algoritme van de app, volgens techexperts grillig en mysterieus, kunt bespelen. Vooral de lollige, persoonlijke filmpjes, die je bij wijze van spreken ook zelf je vrienden in een appgroep zou sturen, doen het goed. Het geeft volgers het gevoel dat ze bevriend zijn met de tiktokker– iets dat in de psychologie een parasociale relatie wordt genoemd. Scholten: „Je ziet mij fietsend of lopend in de camera praten, terwijl ik naar je kijk. Tegelijk hoor je mij in je oortjes praten en neem ik mezelf niet te serieus. Dat voelt persoonlijk.”

Screenshots van TikTok-account van Tess Scholten Screenshots van TikTok-account van Tess Scholten

Onverbiddelijk algoritme

Sowieso filmen al ‘haar’ tiktokkers met een telefoon, vaak wat schokkerig. Gelikte filmpjes komen minder echt over.

Het algoritme van TikTok is onverbiddelijk, legt ze uit. Om op de startpagina van de app te belanden, is het belangrijk dat je volgers je filmpje voor driekwart afkijken. Daarom snijden de makers elke overbodige milliseconde eruit om tegemoet te komen aan de concentratieboog van generatie Z.

Er zijn nog andere trucjes. Zoals: rond twaalf uur ’s middags posten, zodat het filmpje, dat meestal maar een seconde of vijftien duurt, in de uren daarop klimt in het algoritme, dat altijd nieuw materiaal zoekt. Scholten: „Rond drie uur krijgen mensen een inkakker op werk en gaan ze scrollen.” En: zaterdagen werken niet. „Heel bijzonder. Misschien omdat mensen op die dag veel buiten de deur doen.”

Lees ook: De geloofwaardigheid van een influencer

De ideeën voor haar best bekeken filmpjes, zegt Scholten, ontstaan vaak uit het niets: inspiratie zijn grapjes met vrienden of dingen die ze meemaakt. Zoals die over chagrijnige Albert Heijn-caissières of hoe haar ouders hoopten op een meisje-meisje, maar zij zich „elke dag kleedt als een 17-jarige jongen”,

Het opnemen van een TikTok, zegt ze, is zo gebeurd. Een script schrijven duurt een half uur, opnemen een minuut of tien. De meeste tijd zit hem in de montage. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt, zegt ze. „Je moet wel net inspiratie hebben, weten wat je gaat zeggen, wat je gaat doen. Zeker als het gaat om een filmpje in opdracht van een merk. Als dat niet grappig is, of nep overkomt, denken je volgers: die doet het alleen maar voor de knaken.” Zij lost dit bijvoorbeeld op door ‘Heb zelf ook geen idee wat ik aan het doen ben’ als onderschrift te plaatsen bij een filmpje waarin ze huidverzorgingsproducten voor de camera gebruikt.

Hoeveel omzet haar bedrijf maakt, wil ze en niet zeggen. „Sowieso schommelt het nog erg, omdat we pas een jaar bestaan en TikTok een relatief nieuwe markt is.” In ieder geval is het genoeg om het salaris van haarzelf, compagnon Messing en vier werknemers (twee fulltime), twee stagiairs en de huur van een verdieping in de grachtengordel te betalen. Scholten: „We begonnen zonder startkapitaal of lening en steken alles wat we verdienen in ons bedrijf.”

Helemaal kapot

De strategie voor de langere termijn, zegt ze, is om rond haarzelf en haar tiktokkers (zelf spreekt ze in jargon over creators) een merk te bouwen, met bijvoorbeeld een eigen podcast of kledinglijn. Ook is For You Agency begonnen met het beheren van de TikTok-pagina’s van enkele bedrijven, zoals horecaketen Salsa Shop. Ook hier moeten de filmpjes er ‘echt’ en informeel uitzien. „Alsof de stagiair voor de grap het account heeft overgenomen.”

Vrij is ze bijna nooit. „Ik weet niet eens wat ik zou moeten doen als ik een vrije dag heb!” Hoewel er na lange werkdagen uitnodigingen wachten van restaurants of evenementen van pr-bureaus, die hopen dat Scholten haar gezicht laat zien, is ze daar vaak te moe voor. „Om half tien ga ik naar bed. Dan ben ik helemaal kapot.” Het laatste wat ze doet voordat ze gaat slapen? „Nog heel even door TikTok scrollen. Als je er eenmaal op zit, is het moeilijk om te stoppen.”