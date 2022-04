Statisticus ontmantelt Italiaanse ‘Lucia de B.’-zaak

Verpleegkundige Daniela Poggiali kreeg flink de schijn tegen, acht jaar geleden. Tijdens haar dienst in het ziekenhuis Umberto I in Lugo, (Noord-Italië), overleed een patiënt bij wie in het oogvocht een te hoog gehalte kalium werd gevonden. Gifmoord misschien? De Italiaanse politie en de aanklagers schakelden een toxicoloog en een epidemioloog in die ijverig gingen rekenen, want misschien was dit vaker voorgekomen en inderdaad!

In de jaren ervoor blijken de sterfgevallen op Poggiali’s afdeling hoger tijdens haar diensten. En de sterfgevallen tijdens haar diensten nemen ook langzaam toe. Ze werd steeds brutaler, kennelijk. En nadat ze gearresteerd was nemen de sterfgevallen op de afdeling juist af. Heel verdacht allemaal. Poggiali zou zo wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor 60 sterfgevallen. Op haar telefoon wordt zelfs een selfie met een overleden patiënt gevonden. Ze wordt veroordeeld en er wordt zelfs een Netflix-documentaire over haar gemaakt, in de serie Nurses who kill. Gruwelijk allemaal.

Nee dus. Al in een vroeg stadium trok de zaak de aandacht van de Leidse statisticus Richard Gill, die ook al eerder van leer trok in een Nederlandse vergelijkbare zaak, van de ten onrechte tot levenslang veroordeelde Lucia de B.. Samen met de statisticus Julia Mortera van de Roma Tre-universiteit gaat hij de advocaten van Poggiali helpen. In artikel door Mark Reid in het Leidse universiteitsblad Mare vertelt Gill dat hun hulp niet kon verhinderen dat de verpleegkundige in 2016 in eerste aanleg tot levenslang veroordeeld werd. „We kregen dat rapport als ingescande fax”, vertelt Gill in Mare, „het was voor ons meteen duidelijk dat die statistiek totaal amateuristisch was.” De ruwe data kregen ze pas een week voor het proces begon. Na hoger beroep en twee nieuwe processen die leidden tot vrijspraak, zat Pogialli in totaal twee jaar in de cel. Sinds oktober is ze vrij, maar de aanklager kan nog in hoger beroep gaan.

In Mare geeft Gill een glashelder lesje statistiek: zonder te kijken naar de precieze omstandigheden leveren berekeningen meestal weinig meer dan fantasie. Want waarom stierven er relatief veel mensen tijdens de diensten van Poggiali? Omdat zij vaak iets eerder kwam en ook iets langer werkte dan dienst voorschreef. En juist bij het wisselen van de diensten komt de zaalarts kijken op de zaal en om te zien of er iemand dood is gegaan. Zegt Gill in Mare: „Je werkt een kwartier langer dan de andere verpleegkundigen, maar vangt twee keer zo veel sterfgevallen. Dat loopt snel op. Zeker op een afdeling waar een paar patiënten per week overlijden.” En dat na haar arrestatie de sterfte afnam, is ook niet gek. Door publiciteit rond haar zaak komen er veel minder patiënten naar het ziekenhuis. Als het aantal patiënten afneemt, is het niet gek dat er minder doden zijn.

En die kalium dan? Oók een statistische fout, vertelt Gill in Mare, in het terugrekenen van de daadwerkelijk gemeten waarde naar het moment van sterven: geen rekening gehouden met de foutenmarge van die meting. Als je die wel meerekent is er niks aan de hand. „Het is hopeloos als je in zo’n situatie terechtkomt.”