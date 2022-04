Starship: een raket van ongekende proporties gaat bijna de ruimte in

Als er één raketvlucht is waar al een jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken, is het wel de eerste orbitale vlucht van SpaceX’ Starship-raket, de raket die de ruimtevaart voorgoed moet veranderen. Op het programma staan duizenden te lanceren satellieten, de eerste bemande maanvlucht sinds 1972 én een maanlanding. Maar vooral is het doel de lanceerkosten per kilogram zó drastisch te verlagen dat sciencefiction als mijnbouw op asteroïden, gigantische zonnepanelen in de ruimte en bemande Marsreizen opeens serieuze opties worden.

De lancering is mogelijk volgende week, vanaf een platform bij het Texaanse stadje Boca Chica. Daar staat Starship nu. Met 9 meter diameter en 120 meter hoogte is het met gemak de grootste raket ooit, groter dan de Saturn V-raket die een halve eeuw geleden astronauten naar de maan bracht.

De eerste trap of booster, Super Heavy genaamd, is een 70 meter hoge cilinder van roestvrij staal, met daarin tanks voor vloeibaar methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) en vloeibaar zuurstof. Die twee worden verbrand in 33 Raptor 2-raketmotoren onder de raket, om de raket omhoog te sturen.

Die eerste trap dient om de tweede trap, verwarrend genoeg ook Starship geheten, naar de ruimte te stuwen. De Starship-trap is 50 meter hoog, heeft een laadruim van zo’n duizend kubieke meter en zes Raptor-2 raketmotoren. Het hele gevaarte moet 100 ton naar een lage baan om de aarde kunnen brengen, of minder gewicht naar verdere bestemmingen. Ter vergelijking: het ruim van de Space Shuttle was 306 kubieke meter, met een capaciteit van 27,5 ton.

Toch zit de echte vernieuwing van Starship erin dat beide trappen na gebruik landen en opnieuw gebruikt kunnen worden, in plaats van in zee gegooid te worden zoals gebruikelijk. Alleen SpaceX’ andere raket, de Falcon 9, heeft een herbruikbare eerste trap, die na gebruik terugvliegt en verticaal landt.

Armen als chopsticks

Maar het terugvliegen en hergebruiken van een tweede rakettrap is veel lastiger. Om in een baan om de aarde terecht te komen, haalt Starship een snelheid van 28.000 kilometer per uur, die hij bij terugkeer ook weer kwijt moet raken. Wrijving met de atmosfeer zal één kant van Starship extreem verhitten. „Vraag is of hij de re-entry overleeft”, zegt Arno Wielders, een ruimtevaartenthousiast en -specialist die met zijn bedrijf Aurora werkt voor onder andere ESA. Starships hitteschild is gemaakt van keramische tegels, zegt Wielders: „Zulke tegels zijn in het verleden kwetsbaar gebleken. Maar goed, als hij het de eerste keer niet redt: het is ook een testvlucht.”

Daarna moet de Starship horizontaal manoeuvreren, de belly flop. Vier vleugel-achtige zijflappen aan de boven- en onderkant dienen om de raket zo veel mogelijk af te remmen terwijl hij horizontaal naar beneden valt. Pas laag boven de grond schakelen drie van de zes raketmotoren aan, de raket draait weer overeind, en landt rechtstandig, langzaam afdalend door de stuwkracht van de raketmotoren.

Deze landing oefende SpaceX al los in het voorjaar van 2021 met een reeks testvluchten met alleen de Starship-trap. Dat leverde een indrukwekkende reeks explosies op en één geslaagde landing, op 5 mei 2021. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Starship wordt opgevangen door twee grijparmen die vastzitten aan de lanceertoren. Die chopstick-armen moeten de afdalende raket op precies het juiste moment omhelzen en opvangen. Maar voor de eerste testvlucht zal Starship in zee landen, 100 kilometer ten noordwesten van Hawaï.

Neem bijvoorbeeld de James Webb Space Telescope. Die past gewoon in zijn geheel in het ruim van Starship Erik Laan ruimtevaartconsultant

Ook de Super Heavy booster-trap moet na gebruik terugkeren en opgevangen worden, door een andere lanceertoren. Maar bij de testvlucht zal ook de booster in zee landen, in de Golf van Mexico.

Wielders: „Het spannendste moment voor mij is de lancering zelf. De booster heeft nog niet gevlogen. Als hij 100 meter boven het lanceerplatform uitkomt, is het wat mij betreft al een succes.” Als de test slaagt zullen volgende testvluchten gebruikt worden om ook de landingen met de lanceertoren te oefenen.

„Ik denk dat Starship een enorme impact kan hebben”, zegt Tomas Hamann, werkzaam voor het Duitse ruimtevaartbedrijf OBV, dat een studie uitvoerde naar de invloed van Starship op de lanceermarkt voor ruimtevaartuigen. Als een raket helemaal herbruikbaar is, zitten de kosten voor een extra lancering alleen in brandstof, mensuren en het klaarmaken van gebruikte raketten voor de volgende ronde.

Neerstorten van lijnvliegtuigen

SpaceX-ceo Elon Musk vergelijkt niet-herbruikbare raketten graag met het laten neerstorten van lijnvliegtuigen na elke vlucht. Hij schatte de kosten per lancering op 2 miljoen dollar, veel minder dan traditionele raketten, die minder lading naar de ruimte brengen voor bedragen tussen 60 en 300 miljoen dollar.

Hamann: „Kostenberekeningen zijn altijd lastig, en twee miljoen per lancering is wel erg laag, maar zelfs als ze er een factor tien boven zitten, is dat nog een revolutionaire verandering.” Op dit moment zijn er circa vijfduizend satellieten in een baan om de aarde, maar dat zou over enkele jaren in de honderdduizenden lopen. Hamann: „Op den duur zal ook de bemande ruimtevaart groeien, of je kan denken aan mijnbouw op asteroïden of het opruimen van ruimtepuin.”

„Als het werkt is het een gamechanger voor de lanceermarkt”, zegt ook Erik Laan van het ruimtevaart-consultancybedrijf Eye on Orbit in Delft. „Als je nu een missie ontwerpt, hebben de beperkingen van de lanceerder een enorme invloed. Elke kilo wordt er uitgewrongen en alles wordt uitentreuren getest, omdat alles op de rand van de gewichtsmarges zit. Maar als een lancering 10 miljoen dollar kost, 100 dollar per kilogram, maakt het niet zo veel uit als er een kilo extra aan zit.” Ook het laadruim is lekker groot. Laan: „Neem bijvoorbeeld de James Webb Space Telescope, die afgelopen december opgeklapt gelanceerd werd. Die past gewoon in zijn geheel in het ruim van Starship.”

Arno Wielders: „Als Starship daadwerkelijk gaat vliegen, ben ik bang dat een aantal andere raketbedrijven hun levensvatbaarheid verliezen. En businessplannen die nu op de plank liggen, worden ineens betaalbaar.” Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen in een baan om de aarde brengen, die dan hun energie naar de aarde sturen met een bundel microgolven. Plannen worden realistischer voor ruimtesondes naar Jupiter, Neptunus en zelfs naburige sterren.

Dat moet extreem veilig zijn, en kun je niet 1-2-3 ergens van kopiëren Arno Wielders ruimtevaartspecialist

Maar op de korte termijn zal SpaceX zelf zijn eerste klant zijn, voor het lanceren van een netwerk van duizenden Starlink-satellieten voor mondiaal internet. In 2023 op zijn vroegst staat de lancering gepland van het project dearMoon, waarbij de Japanse miljardair Yusaku Maezawa met twee bemanningsleden en acht passagiers een rondje rond de maan vliegt.

Naast een vrachtversie van Starship moet er ook een tankerversie komen, die zuurstof en methaan naar boven brengt. Een volgende Starship kan dan aanmeren en bijtanken voor de volgende etappe. Hamann: „Het idee van brandstofdepots is vaak geopperd maar nog nooit gedaan op zo’n grote schaal, dat is ook een flinke operatie.” Twee ruimteschepen koppelen aan elkaar, rug aan rug volgens de laatste beelden van SpaceX. Vervolgens moeten ultrakoude vloeistoffen overgeheveld worden, die ondertussen verdampen, terwijl één kant van de combinatie vol in de zon staat. Hamann: „Er is redelijk wat ervaring opgebouwd met rendez-vous tussen ruimteschepen tijdens de bouw van het ISS, maar dit is toch iets van een andere orde.”

Deze tankeroptie wordt al gebruikt bij Human Landing System (HLS), een versie van Starship die voor het eerst sinds 1972 astronauten naar het maanoppervlak moet brengen in NASA’s Artemis-maanprogramma (waaraan ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA deelneemt). Daarvoor moeten er eerst een aantal Starship-tankers naar een baan om de aarde gaan. De nog onbemande HLS meert daar vervolgens aan, tankt bij, en vliegt dan door naar de maan. Daar koppelt hij aan een gelanceerde Orion-capsule die eerder door NASA’s SLS-raket naar een baan om de maan gebracht is. Drie Amerikaanse en één Canadese astronaut stappen vervolgens aan boord van HLS, die de astronauten aflevert op het maanoppervlak, en ze later ook weer terugbrengt naar Orion. De lancering staat op zijn vroegst in 2024 gepland.

Reizen naar Mars

Voor de ontwikkeling en onbemande testvlucht kreeg SpaceX een NASA-contract van 2,89 miljard dollar. Wielders: „Als je er mensen wilt lanceren, heb je een life support-systeem nodig voor zuurstof, water, temperatuurregeling enzovoort. Dat moet extreem veilig zijn, en kun je niet 1-2-3 ergens van kopiëren. Dat moet dus nog ontwikkeld worden.”

Maar het uiteindelijke doel van Starship is Mars: volgens Elon Musk moet de mensheid een tweede aarde hebben voor het geval er iets misgaat met de eerste (een plan dat hem op de kritiek komt te staan dat er voorlopig genoeg reddingswerkzaamheden te doen zijn op de eerste versie). Toen Musk in 2011 het gigantische raketontwerp aankondigde dat zich uiteindelijk ontwikkelde tot Starship, had hij het over vluchten met honderden Mars-reizigers die Mars zouden bevolken en leefbaar maken, iets dat ook met een perfect vliegende Starship nog voldoende uitdagingen biedt. Wielders: „Je bent een half jaar onderweg, en intussen sta je bloot aan straling uit het heelal. Je moet op Mars infrastructuur opbouwen en zorgen dat je energie, brandstof, zuurstof en voedsel kunt produceren in een zeer vijandige omgeving.”

Er is geen ruimtevaartbedrijf dat zo’n fanatieke groep volgers heeft Arno Wielders ruimtevaartspecialist

En voorlopig zijn er ook alledaagsere obstakels. Kort na de geslaagde landing in mei 2021 liet Elon Musk weten dat de orbitale test binnen een paar maanden zou plaatsvinden. Een vergunningsaanvraag bij de Federal Aviation Agency (FAA) voor de lancering leidde tot 18.000 vragen, onder andere van omwonenden in Boca Chica en in verband met een nabij liggend natuurgebied.

De FAA moet die beoordelen, en stelde het uiteindelijke eindoordeel, dat ook negatief kan uitvallen, herhaaldelijk uit: de datum staat nu op 29 april. Intussen moeten belangrijke tests van de brandstoftanks, de raketmotoren en de complete raket ook nog plaatsvinden. SpaceX is intussen ook begonnen aan het bouwen van infrastructuur en raketonderdelen op Kennedy Space Center in Florida, niet ver van de lanceerplatformen waar de reguliere Starship-vluchten zouden vertrekken.

Intussen wordt er op Star Base, het SpaceX-terrein in Boca Chica, stug doorgewerkt aan verschillende testversies van Super Heavy-booster en de Starship-trap. Fanatieke ruimtevaartfans, ruimtevaartwebsites en youtubers volgen het binnenrijden, monteren en stapelen van onderdelen en testversies op de voet, af en toe beloond met een kruimel informatie die Elon Musk op Twitter loslaat. Wielders: „Er is geen ruimtevaartbedrijf dat zo’n fanatieke groep volgers heeft, en daar bovendien zo weinig aan doet. De houding is: wat wij doen is spectaculair genoeg om geen reclame te hoeven maken.” En dat werkt, als je bouwt aan de raket die alle andere raketten overbodig moet maken.