Sprokkelen voor matig onderzoek

Een bosje rozen in de supermarkt voor nog geen drie euro. Een literpak melk voor 89 cent. De prijsknaller, een programma van KRO-NCRV, onderzoekt hoe goedkope producten zo goedkoop kunnen zijn. Rozen en melk, maar ook koffie, kip en kleding. Wat is de werkelijke prijs van deze producten? En wie betaalt uiteindelijk de prijs om ze zo goedkoop te kunnen maken?

Het programma is confronterend en zet aan tot nadenken. De wereld achter de lage prijzen is wat je denkt dat het is. Om winst te kunnen maken op steeds goedkoper producten moeten de productiekosten door de bodem. De lager dan lage vergoedingen dwingen kleine ondernemers tot productie van slechte kwaliteit onder twijfelachtige arbeidsomstandigheden en met desastreuze gevolgen voor de natuur en maatschappij.

Bij wetenschappelijk onderzoek denk je niet direct aan prijsknallers, maar toch is structurele onderbetaling ook onze realiteit. Het geld dat de overheid investeert in onderzoek is al jaren fors te weinig. Net als de koffieboeren en de rozentelers buffelen wetenschappers maar door, zoekend naar mogelijkheden om onderzoek te blijven doen met steeds schaarsere middelen. Met de rug tegen de muur, knibbelend aan de kwaliteit.

Een bosje rozen dat na twee dagen al verwelkt herken je direct als miskoop. Maar hoe herken je onderzoek van lage kwaliteit? Hoe weet je of een onderzoek tot andere resultaten had geleid als het beter was uitgevoerd? Daar zit het probleem. Je ziet aan de resultaten meestal niet of een onderzoek rammelt. Om de kwaliteit van een studie te kunnen beoordelen moet je bedenken hoe het ideale onderzoek eruit zou hebben gezien en nagaan welke concessies gedaan zijn in de uitvoering. Maar je kunt ook kijken naar de omstandigheden waaronder het werk wordt geleverd en afvragen of je kwaliteit mag verwachten. Een belangrijke omstandigheid is de financiering.

Inboeten op de kwaliteit

Wetenschappelijk onderzoek wordt betaald uit subsidies. Idealiter dekken deze subsidies alle kosten die gemaakt moeten worden om een onderzoek uit te voeren, maar dat is zelden het geval. Rosanne Hertzberger schreef vorige week al hoe lastig het is om een onderzoek gefinancierd te krijgen en hoe er grenzen zitten aan welke kosten vergoed worden. Lang niet alles is declarabel en daar begint het inboeten op de kwaliteit. Maar dat is slechts het begin.

De meeste onderzoekers zijn voor hun salaris afhankelijk van deze projectsubsidies. Zij krijgen een salaris van de universiteit, maar worden geacht om hun loonkosten te dekken met subsidies. Hoeveel zij aan salaris moeten dekken verschilt per universiteit en per afdeling. Mijn afdeling biedt 10 procent salaris in ruil voor onderwijs en verwacht dat de overige 90 procent wordt verhaald. Dat geldt voor alle onderzoekers, inclusief hoogleraren en medewerkers met een vaste aanstelling.

Je salaris verhalen op subsidies betekent sprokkelen. De vergoeding die je per subsidie kunt vragen varieert met de hoeveelheid tijd die je aan een project denkt te besteden. De ene subsidie dekt 20 procent van je salaris, een ander 10 procent, en voor het meewerken aan de projecten van anderen zakt de vergoeding al gauw naar 5 of 2,5 procent. Om je salaris volledig te compenseren moet je al gauw 5 tot 10 subsidies verwerven. Ik ken weinig collega’s die daarin slagen. De meesten staan voortdurend in het krijt. Zij moeten de afdeling bedelen om bij te springen en weten dat ze nog meer aanvragen moeten schrijven om het gat in de begroting te dichten.

Nauwelijks tijd

Slaag je in het sprokkelen dan krijg je daarvoor een overvolle vergaderagenda en een mailbox die dichtslibt met notulen, voortgangsnotities en artikelen. Je krijgt werk dat is versnipperd en hebt nauwelijks tijd om stukken te lezen, voor te bereiden, laat staan om na te denken en te reflecteren. Bovenop die volle onderzoeksagenda komen namelijk ook nog de andere werkzaamheden, zoals onderwijs, congressen, lezingen, commissies, en de voorbereiding van nieuwe subsidieaanvragen. Dit alles past niet in een normale werkweek. Overwerk is onvermijdelijk.

Dat het onmogelijk is om kwaliteit te leveren als de financiering ontoereikend is en de werkdruk torenhoog, hoef ik niet uit te leggen. De tijd om de kwaliteit te controleren en te waarborgen ontbreekt.

“To maximize the benefit to society, you need to not just do research but do it well”, zei de Britse statisticus wijlen Douglas Altman. En zo is het. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een verdere vooruitgang in welzijn en welvaart, maar alleen als we kunnen rekenen op de kwaliteit. Onderzoek is niet vanzelfsprekend goed. En goed onderzoek is niet vanzelfsprekend.

De Prijsknaller laat in elke uitzending zien hoe het anders kan, hoe kwaliteit tot stand komt. De oplossing is wat je denkt dat het is. Willen we kwaliteit en goede werkomstandigheden dan moeten we een redelijke prijs betalen. Betalen wat het kost om kwaliteit te kunnen leveren. Dat geldt voor producten en diensten. En dat moet ook gelden voor wetenschappelijk onderzoek.

Cecile Janssens is hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.