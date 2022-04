Sigrid Kaags ‘nieuwe leiderschap’ is besmeurd geraakt

Schaamte, frustratie, boosheid. En nog héél veel vragen. Hoe heeft het zo mis kunnen lopen?

Binnen D66, zowel bij ‘gewone’ leden als bij een ‘partijprominenten’, heeft de afwikkeling van de affaire rond het grensoverschrijdend gedrag van vooraanstaand partijadviseur Frans van Drimmelen er diep in gehakt. Met als tragische apotheose de stroeve persconferentie van afgelopen donderdag. Daarin poogden partijleider Sigrid Kaag en voorzitter Victor Everhardt na dagen van zwijgen openheid van zaken te geven.

De publieke spijtbetuiging werd gewaardeerd, de belofte tot beterschap ook, maar de formalistische, afstandelijke toon en de kribbige, geïrriteerde houding tegenover vasthoudende vragenstellers leidde tot slechte recensies. Bijna Ruttiaans verklaarde Kaag dat sommige voor haar vervelende details haar „niet meer voor de bril staan”. In het nauw gedreven verweet ze op enig moment de aanwezige media meer aandacht „voor de ophef te hebben dan voor het slachtoffer”. Oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham twitterde die avond: „Ergens wel geruststellend dat er ondanks de honderden communicatiedeskundigen rond het Binnenhof nog steeds een persconferentie op werkelijk alle fronten kan ontsporen.” Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zei vrijdagochtend voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad dat ze een persconferentie had gezien waarbij „iedereen behoorlijk in de kramp” was geschoten, met „veel frustratie, boosheid en onkunde”.

Scherpe vragen en afwijzende moties op komend congres

Integriteitskwesties zijn voor geen enkele organisatie – bedrijf, voetbalclub, politieke partij – prettig en eenvoudig. Voor D66 is de affaire rond Frans van Drimmelen om twee redenen éxtra pijnlijk. Allereerst: de partij waar onder de vorige partijleider, Alexander Pechtold, marketing, damage control en beeldvorming zó belangrijk zijn geworden, moet constateren dat het de afgelopen week juist op die punten finaal misliep. Er was geen enkele regie op de newsflow, ingezet door de onthullingen vorige week zaterdag door de Volkskrant. Daaruit bleek dat de werkelijke conclusies uit het onderzoeksrapport van bureau BING naar de misdragingen van Van Drimmelen jegens een medewerker van het partijbureau onder de pet zijn gehouden. En ondanks herhaaldelijk aandringen had Kaag zich niet adequaat over het slachtoffer ontfermd.

Onbereikbaar

De eerste reactie van het partijbestuur op de publicatie werd door een snel groeiende groep D66-leden als te slap beschouwd. Kaag was na zaterdag dagen onbereikbaar voor een toelichting – niet alleen doordat ze als minister van Financiën voor een G20-top naar de Verenigde Staten was afgereisd. De Tweede Kamerfractie wist zich evenmin raad met de pijnlijke kwestie. Fractievoorzitter Jan Paternotte kwam dinsdag niet veel verder dan dat ook hij er „ buikpijn” van had gekregen. Overige Kamerleden speelden verstoppertje voor de parlementaire pers. Wat ook niet door de pr-experts van de partij kon zijn bedacht was dat Van Drimmelen woensdagmiddag, via het AD, zélf ineens naar buiten trad met de verklaring dat hij zijn lidmaatschap van D66 had opgezegd.

Lees ook: Kaag: ‘Ik was te afstandelijk en had anders moeten handelen’

Partijvoorzitter Everhardt haastte zich hierop te verklaren dat het bestuur Van Drimmelen „met klem” had gevraagd om dat te doen. Dat klonk niet erg gecoördineerd. De vlucht naar voren van Van Drimmelen betekende hoe dan ook dat de weg naar de zwaarste sanctie die de partij hem had kunnen, en wellicht had wíllen opleggen – royement – was afgesneden.

Het tweede extra kwetsbare punt is fundamenteler. D66 profileert zich onder het leiderschap van Sigrid Kaag als hoeder van de morele agenda. In kort bestek: politiek bedrijven moet eerlijker, transparanter, democratischer en inclusiever – met nog meer oog voor kwetsbaren of achtergestelden. Kaag, in september 2020 aangewezen als partijleider, ging de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in met de slogan ‘Nieuw leiderschap’. Dit betekent, zei ze bijvoorbeeld in NRC kort na haar aantreden als lijsttrekker, „dat je niet wegkijkt.” En: „Ook dat ik durf te zeggen: hier ben ik absoluut niet tevreden over.” Soms, zoals op Internationale Vrouwendag 2021, poogde ze nieuw leiderschap te verbinden met concrete kwesties. Zo riep ze vrouwen en meisjes op zich „niet klein te laten maken”. „Droom groot. Sta op. En hou nooit je mond!” Deze week werden haar die woorden nog eens voorgehouden.

Manifest

Vorig jaar omarmde Kaag een manifest van een D66-werkgroep die ‘Nieuw leiderschap’ specifiek wil maken. Met aanbevelingen als: ‘Een beroep op falend geheugen is niet langer acceptabel’, ‘Er verdwijnen geen documenten meer’ en ‘Spijt betuigen is niet altijd voldoende’ zou D66 het voortouw moeten nemen in wat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ ging heten.

Gerda Oskam, een van de opstellers van het manifest, bekeek de persconferentie donderdag met lede ogen. Tja, verzucht ze een dag later, „Nieuw leiderschap kan zich ook tégen je keren.” Het is voor D66 een „besmeurd begrip” geworden waar de partij last van heeft. Terecht, denkt Oskam. „De partijtop heeft zo’n grote broek aan getrokken over dat nieuwe leiderschap, zonder er zelf invulling aan te geven. Dat blijkt helaas uit deze nare kwestie.”

Oskam en veel andere ondertekenaars van de open protestbrief van eind vorige week misten één belangrijk element in de reflectie van de partijleiding: niet zozeer de vraag wát er is misgegaan, als wel: waaróm het is misgegaan? Over drie weken houdt de partij een ledenbijeenkomst, over twee maanden een congres. Scherpe vragen en afwijzende moties liggen al klaar. Sigrid Kaag is nog niet van lastige vragenstellers verlost.

Een week geleden onthulde de Volkskrant het bestaan van een rapport over grensoverschrijdend gedrag van een prominent D66-lid. Dagen van oplopende ergernis bij de achterban en gebrekkige regie van de partijtop volgden, met als apotheose een stroeve persconferentie. Was dit wat politiek leider Kaag bedoelde met ‘nieuw leiderschap’?

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven