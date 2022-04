Schotse man tot 25 jaar cel veroordeeld voor moord Martin Kok

Een Schotse rechtbank heeft donderdag Christopher H. tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op de Nederlandse misdaadblogger Martin Kok in 2016. Dat meldt de BBC vrijdag. De moord op Kok wordt ook behandeld in het Nederlandse Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en consorten, omdat het Openbaar Ministerie denkt dat Taghi opdracht heeft gegeven tot de moord.

Kok werd in december 2016 in Laren doodgeschoten. H., die lid zou zijn van een wereldwijd opererende misdaadorganisatie, heeft hem naar seksclub Boccaccio gelokt, waarna Kok door een nog altijd onbekende schutter op de parkeerplaats van de club werd geliquideerd. H. sloeg hierna op de vlucht, met behulp van een vals paspoort, maar werd in 2020 in de Noord-Italiaanse stad Turijn opgepakt.

Hij werd eind maart al schuldig bevonden, waarna de Schotse politie hem in een verklaring beschreef als „een gevaarlijk individu met een lange geschiedenis in de georganiseerde misdaad”. De Schot is donderdag ook veroordeeld voor drugshandel en verboden wapenbezit.

Marengo-proces

Het Nederlandse OM stelt dat H. niet op verzoek van Nederland werd gearresteerd. Wel wordt de moord op Kok behandeld in het omvangrijke Marengo-proces. Het OM denkt dat Taghi Kok dood wilde, vanwege diens blogberichten over hem en Naoufal F., Taghi’s handlanger.

Kok ontpopte zich van crimineel tot een omstreden misdaadblogger. Op zijn blog Vlinderscrime schreef hij graag over de Nederlandse misdaadwereld, waarbij hij het vermengen van geruchten, feit en fictie niet schuwde. Verschillende getuigen in het Marengo-proces zeggen dat hij in opdracht van Taghi is omgebracht.