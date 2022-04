Oliebedrijven willen in 2050 schoon zijn. Maar hoe zit het in 2030?

Snel een werkelijke daling van de emissies. En volledige openheid over de investeringen in duurzaamheid. Zonder die twee voorwaarden kunnen beleggers in olie- en gasconcern op langere termijn nooit voldoende zekerheid krijgen over hun financieel rendement.

En doen bedrijven als Shell en BP dat? Nee, antwoordt Dimitri Lafleur van de Australische organisatie Global Climate Insights (GCI). De organisatie analyseert ten behoeve van beleggers het klimaatbeleid van oliebedrijven. „Wij zien die concerns als onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem, maar dan moet de transitie wel snel genoeg gaan. De sector moet snel pijnlijke beslissingen nemen. Het gaat nu gewoon te langzaam.”

De mening van kritische beleggers wint aan gewicht. Vanaf komende week krijgen de aandeelhouders van negen olieconcerns in de jaarlijkse vergadering een resolutie van Follow This voorgelegd waarin zij voor een meer duurzame koers kunnen kiezen. De steun voor deze activistische belegger groeit: bij Shell kreeg de oproep om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs (de opwarming van de aarde beperken tot liefst hooguit 1,5 graden Celsius) vorig jaar zelfs de steun van 30 procent van de aandeelhoudersvergadering. Dat was in 2016 nog 2,7 procent. De meeste grote Nederlandse beleggers hebben al aangegeven in mei voor de motie van Follow This te stemmen.

Nadruk op 2050

Lafleur, een Nederlander die als geofysicus jarenlang bij Shell werkte, heeft de afgelopen maanden met collega’s bij GCI gedetailleerde rapporten geschreven over de transitiestrategie bij BP en Shell. „Deze bedrijven leggen veel nadruk op 2050, wanneer zij netto geen CO 2 meer willen uitstoten. Maar wat de komende tien jaar gebeurt, is veel belangrijker. Als dat niet voldoende is, als dat helemaal niet in lijn is met de Parijse doelen, dan maakt het ook niet zoveel uit wat je doelen voor 2050 zijn.” En veel vertrouwen voor de lange termijn heeft GCI niet. In 2050 voorziet het dat Shells uitstoot vergelijkbaar is met die van nu. „Omdat Shell erg weinig richting aangeeft wat zij na 2030 doen, moeten wij aannemen dat er niets gaat veranderen.”

Volgens de Britse organisatie Carbon Tracker, die onderzoek doet naar het risico dat investeringen in de fossiele industrie stranden door klimaatbeleid, wordt ‘netto nul’ door veel bedrijven gebruikt als rookgordijn. „Het is belangrijk te beseffen dat netto nul geen synoniem is voor maximaal anderhalve graad opwarming”, zegt Mike Coffin, onderzoeker bij Carbon Tracker, en net als Lafleur ooit geofysicus bij een oliemaatschappij, in zijn geval BP.

„Bij de claim van netto nul hoort een strategie over hoe je daar als bedrijf denkt uit te komen. Welk temperatuurdoel wil je bijvoorbeeld bereiken met die netto nul?”, vraagt Coffin zich af. „Het maakt nogal verschil of je gewoon doorgaat met je huidige manier van werken en dan in 2049 ineens naar nul gaat, of dat je zo snel mogelijk de daling inzet om uiteindelijk op nul uit te komen.”

Meer openheid

Net als Global Climate Insights vraagt ook Carbon Tracker meer openheid van olie- en gasconcerns over de gevolgen van hun beleid voor het klimaat. In een brief aan de Financial Accounting Standards Board drong de organisatie er al in 2013 op aan dat bedrijven met „een significante reserve aan fossiele brandstoffen” de toekomstige CO 2 -uitstoot die ze daarmee in de boeken hebben staan openbaar maken. Carbon Tracker is ook begonnen aan een openbaar toegankelijke databank van CO 2 -uitstoot die de planeet nog te verduren krijgt als fossiele bedrijven hun plannen uitvoeren.

Het probleem is dat die cijfers niet rechtstreeks van de bedrijven zelf te krijgen zijn. Dat maakt de onderzoeken van GCI bijzonder. De Australiërs hebben diepgaand onderzoek gedaan naar de data die Shell en BP wél publiceren. De conclusies hebben ze met beide bedrijven besproken. „We hebben een constructieve dialoog gevoerd en ook aangegeven waarover naar onze mening meer informatie nodig is”, zegt Lafleur. „Waar we vooral van mening over verschillen, is de vraag of de transitie wel snel genoeg gebeurt.”

Het Internationaal Energieagentschap heeft berekend dat de uitstoot in 2030 38 procent lager moet liggen om een maximale opwarming van 1,5 graden binnen bereik te houden Dimitri Lafleur analist

Hij constateert dat grote beleggers meer en meer gebonden zijn aan eigen richtlijnen voor vergroening. „Daarom moet duidelijk zijn waar hun geld in zit en welke impact die belegging heeft op het klimaat”, zegt hij vanuit Melbourne. Snelle reductie van de uitstoot en openheid over de verduurzaming zijn dan voor de hand liggende eisen.

Maar de absolute uitstoot van Shell zal in 2030 volgens GCI ruim 12 procent hoger liggen dan in 2019. Volgens het concern zelf heeft de uitstoot in 2018 een piek bereikt en gaat die per saldo naar nul in 2050. Lafleur: „Voor de komende jaren heeft Shell geen doelstellingen voor de absolute emissie van verkochte fossiele producten. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft berekend dat de uitstoot in 2030 38 procent lager moet liggen om een maximale opwarming van 1,5 graden binnen bereik te houden.”

Bij BP blijven de emissies volgens GCI in de praktijk ongeveer gelijk, vergeleken met 2019. „Het concern hanteert zelf wel doelen om de uitstoot te verlagen. Maar veel activiteiten, zoals hun grote handelspoot, vallen daarbuiten. Wij hebben berekend dat hun ambitie om de emissie te verminderen slechts betrekking heeft op 17 procent van de emissies van de door BP verkochte producten.”

Volgens Carbon Tracker-oprichter Mark Campanale zijn olie- en gasconcerns verwikkeld in een race om het laatste beetje kolen, olie en gas dat nog gewonnen kan worden binnen het wetenschappelijk vastgestelde koolstofbudget. Dat ‘budget’ bedraagt nog een paar honderd gigaton CO 2 voor de periode tot 2030. „Ik zie het niet graag als een stoelendans, maar in feite is het dat wel. Telkens wordt er één stoel weggehaald, de ruim 40 gigaton CO 2 die we per jaar uitstoten. Als alle stoelen zijn verdwenen, gaan we door de grens van de anderhalve graad opwarming heen. Met de huidige snelheid is dat over ongeveer acht jaar. Daarna hebben we nog een jaar of tien voordat we ook de twee graden passeren.”

Reactie Shell Shell noemt de analyse van GCI in een reactie „zeer speculatief”. Tijdens „twee zeer constructieve gesprekken” zijn de twistpunten besproken. Shell benadrukt dat zijn emissies niet zullen stijgen. „Wij gaan ervanuit dat onze totale absolute emissie in 2018 met 1,7 gigaton een piek heeft bereikt en we hebben doelen om de emissies verder terug te dringen [...] In 2021 kwam de uitstoot uit op 1,4 gigaton.” Deze week verscheen een rapportage over de transitie. „Daaruit blijkt dat we in 2025 verwachten dat 50 procent van onze totale uitgaven betrekking hebben op koolstofvrije of -arme producten en diensten. Het gaat dan vooral om biobrandstoffen, waterstof, laadpalen en de opslag van CO 2 (CCS).” BP heeft geen behoefte om te reageren op het rapport van GCI.

Koolstofintensiteit

De erkenning van een koolstofbudget, dus dat er een absoluut maximum aan CO 2 -emissies is, moet volgens Campanale centraal staan in het beleid van olie- en gasbedrijven. BP-topman Bernard Looney noemde de term expliciet in een uitleg over de klimaatstrategie van het bedrijf. „Ben van Beurden, de baas van Shell, heb ik nog nooit het woord koolstofbudget horen zeggen.”

Shell en BP gebruiken liever het begrip ‘koolstofintensiteit’. Dat is de uitstoot per eenheid van een product. Beide bedrijven streven ernaar die intensiteit snel te laten dalen. Maar volgens Mike Coffin van Carbon Tracker heeft dat weinig betekenis. „Je kunt een doelstelling voor koolstofintensiteit hebben en tegelijkertijd meer energie produceren en meer CO 2 uitstoten. Bijvoorbeeld door wat duurzame energie aan de mix toe te voegen of over te schakelen van olie naar gas. Maar daar schiet het klimaat niets mee op. Bovendien zijn de bedrijven heel ondoorzichtig als het gaat over hoe ze die intensiteit terugbrengen.”

Wat ook niet echt helpt, is afstoten van productie, zoals Shell deed met de Amerikaanse olievelden in de Permian Basin. „Olieconcerns kunnen zich niet uit deze crisis desinvesteren”, zegt Coffin. „Voor het klimaat heeft het geen betekenis als een ander bedrijf het olieveld overneemt. Voor het financiële risico van Shell helpt het misschien een beetje, maar het grootste deel van de emissies van Shell, 95 procent, zit natuurlijk niet in de productie van olie en gas; die wordt veroorzaakt door de gebruikers van de producten zelf.”

Dimitri Lafleur van GCI is het daarmee eens. Volgens hem richt vooral BP zich op het afstoten van activiteiten. „Het argument is dan altijd dat de opbrengsten nodig zijn voor de investeringen in de transitie. Maar het grootste deel gaat in de praktijk naar aflossing van schuld en inkoop van eigen aandelen. Dan kun je dit soort statements ook niet maken.”

Bos zo groot als India

Olie- en gasconcerns denken in de toekomst ook hun uitstoot te kunnen compenseren, bijvoorbeeld via aanplant van bossen. „Om zijn CO 2 -uitstoot met bossen te compenseren, zou Shell een gebied ter grootte van heel India nodig hebben”, zegt Mark Campanale. Uit het onderzoek van GCI blijkt dat BP nadrukkelijk geen gebruik maakt van natuurlijke compensatie. „Je kan op die manier geen fossiele producten vergroenen terwijl er alternatieven zijn waarbij geen emissie vrijkomt”, zegt Lafleur. „Die emissies blijven honderden jaren in de atmosfeer terwijl bomen koolstof voor slechts twee tot drie decennia opslaan en dan teruggeven aan de atmosfeer.”

Terug naar de transparantie waarop Global Climate Insights en Carbon Tracker aandringen. De concerns moeten duidelijk maken hoeveel geld er beschikbaar is voor duurzame activiteiten, vindt Lafleur. „Shell en BP zeggen dat de winsten uit fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn om de transitie te financieren. Maar geen van beide laat zien hoeveel investeringen de komende tien jaar nodig zijn om klanten duurzame alternatieven aan te bieden, in de plaats van fossiele producten.”

Dat beleggers kritischer worden, is logisch, vindt Campanale van Carbon Tracker. Zie bijvoorbeeld de groeiende steun voor Follow This. „Aandeelhouders willen de verzekering dat hun geld niet in dure fossiele projecten wordt gestoken, met een grote kans dat ze die investering niet terugverdienen.” Dat gaat volgens hem op termijn gebeuren als de prijzen voor fossiele brandstof dalen als gevolg van nieuwe, duurzame energievormen.

Tot nog toe wijst niets erop dat de energieconcerns zich daar veel van aantrekken. Tot 2030 willen de twintig grootste olieconcerns bij elkaar 932 miljard dollar (860 miljard euro) investeren in de winning uit nieuwe olie- en gasvelden, blijkt uit recent onderzoek. Gazprom (138 miljard dollar) en ExxonMobil (83 miljard) zijn de grootste investeerders. Shell (46 miljard dollar) staat op plek 9 en BP (30 miljard) op 14. „Dat geld dreigen ze op termijn te verliezen, want er is geen behoefte aan nog meer olie en gas dan nu al gewonnen kan worden”, zegt Mike Coffin. „Bedrijven beginnen ook nu nog met projecten die zijn gebaseerd op een planeet die 2,7 graden opwarmt. Die strategie is gebaseerd op het falen van klimaatbeleid. Dat is een grote gok.”