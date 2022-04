Ronaldo, de mens

De man die na succesvolle jaren Manchester United inruilde voor Real Madrid, daar een leven als een prins had en in Spaanse dienst record na record brak, besloot vorig jaar na een relatief korte periode bij Juventus terug te keren naar zijn geliefde ‘Red Devils’. Aan het begin van dit seizoen waren de verwachtingen in Manchester hooggespannen. Terwijl alleen zijn aanwezigheid op Old Trafford supporters al blij maakte, scoorde hij ook nog eens twee keer bij zijn rentree in de Premier League. Desondanks was al snel duidelijk dat ManUnited geen titelkandidaat zou worden. De resultaten lieten dusdanig te wensen over dat al in november de coach werd vervangen.

Ondanks de turbulente fase waarin de ploeg door de tegenvallende prestaties al snel terechtkwam, had Cristiano Ronaldo het buiten het veld goed. Zijn vriendin was druk met haar eigen carrière, en ze was ook nog eens zwanger, van een tweeling. Veel deelden ze hierover op sociale media, tot in de details.

Zijn wedstrijden beleeft hij nog steeds met passie. Ze zorgen voor de afleiding die mensen als Ronaldo, die buiten het voetbal voor een groot deel geleefd worden, nodig hebben. Vorig weekend maakte hij op Old Trafford zelfs weer een hattrick, tegen Norwich City, de club van de Nederlandse doelman Tim Krul. Eén uitzondering was er op zijn mooie acties op het veld: begin deze maand, na afloop van de verloren uitwedstrijd tegen Everton, was hij gefrustreerd en sloeg hij een telefoontje uit de handen van een jonge fan. Eenmaal onder de douche vandaan bood hij – op Instagram - zijn excuses aan voor die publieke woede-uitbarsting, zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.

Mensen zijn geneigd te denken dat zulk gedrag met de wedstrijd te maken heeft en dat hij niet goed tegen zijn verlies kan. Die gedachte kwam ook bij mij op. Maar Ronaldo heeft dit seizoen wel vaker verloren. Waarom reageerde hij dan dit keer zo heftig?

In mijn oordeel over soortgelijke misdragingen zie ik een voetballer altijd eerst als mens, en daarna pas als sporter. Was er in Ronaldo’s privéleven iets aan de hand dat er voor zorgde dat zijn emoties de overhand kregen? Waren er toen misschien al complicaties met de zwangerschap van zijn vriendin, en zo ja, zou dat invloed hebben gehad op zijn nachtrust, of op zijn eetgewoontes – factoren die een rol kunnen spelen bij zijn gedragingen op en rond het veld?

Altijd in de schijnwerpers staan, in een wereld leven waarin fans en pers permanent alles van je willen weten – deze keer was er blijkbaar iets geknakt bij Ronaldo. Begin deze week maakte hij op Instagram bekend dat een gezonde dochter was geboren, maar dat haar tweelingbroertje was overleden. Dat laatste is het ergste wat een ouder kan overkomen, liet Ronaldo weten, om zijn volgers vervolgens te vragen om hem en zijn vriendin hun privacy te gunnen en hen met rust te laten. Dat is echter geen gemakkelijke opdracht voor mensen die gewend zijn om, vooral op sociale media, mee te mogen kijken in het leven van dit voetbalfenomeen – tot aan de meest intieme momenten. Het deed me goed dat hij zich tot zijn volgers richtte en zich van zijn menselijke kant liet zien. En dat hij later in de week een bericht postte met een huiselijke foto van zijn gezin, daarin zijn volgers dankt voor hun steun en laat weten dat hij ook dankbaar is, voor een gezonde dochter.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.