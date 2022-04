Professor Pim bracht de politiek terug

In de zomer van 1991 debatteerden Ad Melkert en Pim Fortuyn op initiatief van het wetenschappelijk bureau van de PvdA tijdens een zomerschool in het Noord-Hollandse Bentveld. Van de bijeenkomst bestaat alleen nog een zwart-witfoto. We zien Fortuyn in pak, met stropdas en pochet, en een besnorde Melkert nonchalant gekleed in T-shirt.

Dat was dus meer dan tien jaar voor het debat dat inmiddels te boek staat als ‘de moeder aller politieke debatten’ – het debat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 waarin Melkert tegenover Fortuyn zijn afkeer van de uitbundige Rotterdamse verkiezingswinnaar maar moeilijk voor zich wist te houden.

Leonard Ornstein is journalist en promoveert op een biografie van Pim Fortuyn aan de Universiteit Leiden.

In die nacht van 6 op 7 maart leken twee verschillende werelden keihard met elkaar in botsing te komen: die van de oude en de nieuwe politiek. Léken. Want feitelijk kwam Fortuyn voort uit dezelfde sociaal-democratische wereld als Melkert. Zijn standpunten waren sterk verwant aan de door hem zo verfoeide PvdA.

Tot aan zijn dood, komende maand twintig jaar geleden, leunde Fortuyn steeds royaal op het sociaal-democratische gedachtegoed. Vooral het maakbaarheidsdenken van de partij sprak hem aan. Terwijl de paarse kabinetten (1994-2002) pragmatisch op de winkel pasten, bracht hij de maakbaarheidsgedachte terug in het publieke debat.

Vanaf de jaren tachtig werd de notie ‘maakbare samenleving’ eigenlijk vooral nog met een ironische ondertoon gebruikt. Het verwees naar een te groot en naïef geloof in de slagkracht van de overheid om maatschappelijke problemen op te lossen. Fortuyn zag dat anders. Hij wilde efficiëntere zorg, hervorming van het openbaar bestuur en de strijdkrachten en hij pleitte voor schaalverkleining in het onderwijs. Geen leerfabrieken meer, maar kleine scholen met genoeg aandacht voor leerlingen. En de overheid kon dat ook echt bewerkstelligen, dacht hij.

Hoe realistisch waren zijn plannen?

Je kunt je afvragen hoe concreet Fortuyn zijn maakbaarheidsideeën had uitgewerkt en hoe realistisch zijn plannen waren. Grote woorden schuwde ‘professor Pim’ nooit, en hij schreef ook al over maakbaarheid in De verweesde samenleving (1995), het boek dat hij als zijn magnum opus beschouwde: „Het overboord zetten van het maakbaarheidsideaal heeft ertoe geleid dat niemand zich meer waagt aan het schilderen van een perspectief van de Nederlandse samenleving in de komende eeuw.” Dit boek was zijn beschouwing op de hedendaagse maatschappij, waarin hij wees op de gevaren van schaalvergroting en het onbeheersbare overheidsapparaat. Het is nog altijd hoogst actueel.

De katholiek opgevoede Fortuyn begon vijfentwintig jaar eerder zijn politieke leven bij de KVP. Maar dat mag geen naam hebben. Als student-activist stapte hij moeiteloos over op het marxisme. In zijn vormende jaren had hij daarom eerst geprobeerd lid te worden van de CPN, maar hij kreeg bij de communisten het deksel op de neus. Het lukte hem niet de gestaalde linkse kaders voor zich te winnen. In 1973 werd hij vol goede moed lid van de PvdA. Hij identificeerde zich graag met Joop den Uyl. Diens portret hing prominent boven zijn bureau – naast de schilderijen van zichzelf. Fortuyn droomde van een carrière als beroepspoliticus. Machtspartij PvdA bood kansen, hoopte hij.

In zijn jonge jaren wierp hij zich graag op als hoeder van het sociaal-democratische gedachtegoed. „Ik maak mij ernstige zorgen over het gemak waarmee op het terrein van sociaal-economische besturing ook door sociaal-democraten wordt gesproken over terugdringing van de overheidsinvloed”, schreef hij in 1982 in een alarmistisch artikel voor het blad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Maar zijn zorgen vonden geen weerklank bij het partijkader.

Fortuyn vreesde een gezichtloze overheid: de Toeslagenaffaire van twintig jaar later

Jarenlang zou Fortuyn proberen een voet tussen de deur van de macht te krijgen. Zo bood hij zich in de jaren tachtig aan als speechwriter van Wim Kok. Ook constateerde hij in een brief aan Kok op 3 augustus 1988 bitter dat hij van de PvdA-leiding niet mocht meeschrijven aan een rapport: „Dat is toen door jou en [toenmalig partijvoorzitter Marianne] Sint afgewezen met de stellingname dat je die man niet in de hand hebt. Hoewel een dergelijke stellingname zeker mijn ijdelheid streelt, heb ik me daardoor ook diep gekwetst gevoeld en zekerheid gekregen over de systematische boycot van mijn persoon door de leiding van de partij.”

Het werd Fortuyn duidelijk dat wat hij ook deed, het allemaal vergeefse moeite was. Hij werd nooit serieus genomen. De toenadering van Fortuyn tot Kok was een absolute wanhoopspoging. Het zou voor de lichtgeraakte Fortuyn nog erger worden. Tijdens een debat in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis zette de immer bedachtzame Kok hem onverwacht weg als „zakkenvuller”. Die vernedering zou Fortuyn Kok voor altijd nadragen. 1990 was het jaar waarop Fortuyn definitief brak met de in zijn ogen chagrijnige en starre PvdA, „Met ingang van 1990 voel ik me niet meer met uw politieke groepering verbonden”, schreef hij op 11 december 1989 in zijn afscheidsbrief aan Sint.

Maar dat afscheid was uiteindelijk vooral een administratieve kwestie. Hoezeer Fortuyn zich in zijn retoriek ook tegen de PvdA keerde, als politicus dacht hij vanaf 2001 vooral langs klassieke PvdA-lijnen. Hij geloofde dus in die maakbare samenleving, maar hij stelde daartoe geen grote systeemveranderingen voor. Hij pleitte voor concrete stappen. Fortuyn wilde niet de gehele zorgsector op de schop gooien, hij wilde het grootste probleem, de wachtlijsten, aanpakken.

Zonder passie, zonder hartstocht, zonder moreel kompas zou het Westen ten dode zijn opgeschreven, meende Fortuyn in De verweesde samenleving. Hij beet zich ook vast in menselijke uitvoering van beleid. Van de overheid verwachtte hij ‘dienstbaarheid’ en Fortuyn waarschuwde voor een onbeheersbaar overheidsapparaat waarin anonieme ambtenaren de dienst uitmaken. Die gezichtloze overheid die met willekeur de eigen regels interpreteert en hanteert: het is de Toeslagenaffaire van twintig jaar later.

Grote tekortkomingen

In zijn analyses keren steeds de grote tekortkomingen van het moderne overheidsapparaat terug. Particuliere uitvoering van publieke taken vond Fortuyn daarom „wenselijk”. Stellig schreef hij dat „de menselijke maat” daarin begin- en eindpunt van regelgeving en uitvoeringsorganisaties hoorde te zijn. Waar de publieke taken worden uitbesteed diende „de volksvertegenwoordiging het laatste woord te hebben en te houden”. Het lijkt de agenda van het huidige Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij is met recht een van de erfopvolgers van Pim Fortuyn.

Terwijl de PvdA de ideologische veren verder afschudde en haar heil zocht bij de Derde Weg van Tony Blair, bepleitte Fortuyn (na een neoliberaal intermezzo) een steviger rol voor de overheid. Volstrekt verwerpelijk vond hij het dat essentiële overheidsdiensten zouden worden omgetoverd tot verzelfstandigde of zelfs geprivatiseerde ondernemingen. Gas, elektra en water, eigenlijk alle nutsbedrijven, moesten van Fortuyn in handen van de staat blijven. Die essentiële bedrijven mochten nooit in de uitverkoop worden gedaan. Want als die koopwaar zouden worden, dan zou de consument daar de dupe van zijn, meende hij.

Diensten die ten nut zijn van de burger moesten gezamenlijk in „warenhuizen voor publieke dienstverlening” komen, schreef hij al in 1993 in zijn boek De overheid als ondernemer. „In dergelijke warenhuizen kunnen zowel het postkantoor als de afdeling burgerbevolking, de energiebedrijven, het arbeids- en uitzendbureau, de lokale politie en dergelijke hun loketten exploiteren.” Hij zag dat publieke voorzieningen als de energievoorzienig en de posterijen beter nutsbedrijven konden blijven. Zijn neoliberale angstdroom was dat we zouden leven in „een slechts min of meer gereguleerd verband van naar winstoptimalisatie strevende individuen. Dat is een samenleving zonder verband, zonder cement, een kille samenleving waarin ongewild het recht van de sterkste het recht is”.

Het zijn alle analyses, plannen en maatregelen met onmiskenbaar een sociaal randje. Een PvdA-randje, zo je wil.

De menselijke maat terug?

De grote vraag die twintig jaar na de moord overblijft is: had Pim Fortuyn als minister-president voor mirakels gezorgd als hij vanuit de zijlijn in het centrum van de politieke macht was gestapt? Waren de wachtlijsten in de zorg opgelost, zouden er warenhuizen van publieke voorziening zijn verrezen, was de menselijke maat teruggekeerd in de ambtelijke, bureaucratische processen?

Met de nodige zelfoverschatting dacht hij dat als zelfverklaarde profeet te kunnen bewerkstelligen. Hij zou de problemen met migranten, de criminaliteit, de verloedering en de homohaat in de arbeidersbuurten wél aanpakken. Met die belofte van verandering veroverde hij honderdduizenden harten en bouwde hij buiten de gevestigde orde om een eigen politieke beweging op. Met veel theater en lak aan de omgangsregels probeerde hij de vox populi buiten de gevestigde partijen om te veroveren. Dat deed hij met passie en met de nodige humor. Vooral dat laatste was in de bikkelharde, niet erg vrolijke verkiezingsstrijd van 2002 een wapen.

Wat zeker op zijn conto geschreven kan worden, is dat hij het was die het debat over de gesloten partijcultuur openbrak. Fortuyn markeert de overgang van partijpolitiek naar een personalistische politiek, waar een boegbeeld belangrijker is dan ideologische inhoud. Fortuyn heeft bijgedragen aan een verdere ontmanteling van de verzuiling: ontzuiling 2.0.

Een politicus is geen machine, hij of zij is een optelsom van ervaring, inhoud, karakter en politieke en maatschappelijke omstandigheden waarin hij opereert. Opvallend en revolutionair bij Fortuyn was zijn politieke handtekening: zijn theatrale stijl van debatteren en manifesteren. Fortuyn als merk met de hondjes, de slogans, de butler, de maatpakken, stropdassen en het kale hoofd als stijl-statement. Hij maakte zijn stijl dienstbaar aan zijn politieke boodschap. Sommigen zagen in hem vooral een politieke clown, anderen de Messias, maar bijna alle kiezers raakten geïntrigeerd, positief dan wel negatief, door die onvoorspelbare en openhartige man.

Brede vijandigheid

Minder dan negen maanden speelde Fortuyn een rol in de Nederlandse politiek. Lid van het parlement noch de regering is hij ooit geweest. Hij gaf politiek bedrijven weer betekenis.

Als hij niet vermoord was, dan had hij op 15 mei 2002 wellicht het door hem zo fel begeerde Torentje veroverd. Maar voor hoe lang? Gezien de brede vijandigheid, het ongeduld van Fortuyn en zijn neiging om iedereen de botte waarheid te zeggen zou zijn premierschap waarschijnlijk geen lang leven zijn beschoren. Bovendien was de hele gevestigde politieke orde uit op zijn scalp. In Nederland is een minister-president bovenal een niet-polariserende bruggenbouwer. Een politicus bovenaan die piramide, die geacht wordt om zijn opvattingen spaarzaam, onderkoeld en binnenkamers naar voren te brengen. Het machtsspel moet in Nederland subtiel en over vele schijven gespeeld worden.

Die behoedzaamheid, tact en politieke bekwaamheid miste Fortuyn. Hij was op weerstand gestuit waarvan het maar zeer de vraag is of hij het geduld, de energie en kracht had gehad om die te weerstaan. Een bruggenbouwer is een vak apart. Hij zou een taai gevecht met het ambtelijk apparaat en de politieke nomenklatoera hebben moeten leveren. Bovendien was zijn LPF-ploeg een bont samenraapsel van gelukszoekers, weggestuurde politici en avonturiers, een vat vol risico’s. Het experiment-Fortuyn had kortom een hoge mate van mislukking in zich.

Maar het verfrissende van Pim Fortuyn was dat hij (op zijn minst) twintig jaar geleden het idee terugbracht dat in de politiek van alles mogelijk was. En dat dat hem lukte in een tijd waarin de politiek ten tijde van Paars-II in een technocratisch universum was veranderd, bevolkt door carrièrepolitici en invloedrijke (niet democratisch gekozen) ambtenaren.

Fortuyn deed wat de PvdA jarenlang stelselmatig had nagelaten: de schijnwerper plaatsen op het maakbaarheidsdenken. Hij zette de wensen uit de samenleving bovenaan en de belangen van de burger voorop. De politieke en parlementaire riten en gebruiken kwamen voor hem op de tweede plaats. En passant liet hij daarmee het nadeel van de Paarse mores zien, waar politici op voorhand al compromissen sloten. Dat had zielloos beleid en kleurloze politici opgeleverd. Of ze nu van D66, de VVD of de PvdA kwamen.

Fortuyn brak in 2002 de ijzeren ring van de Haagse, Paarse politici en beleidsmakers die van de politiek een onneembare vesting hadden gemaakt. Als new kid on the block haalde hij in 2002 zijn kracht uit uitbundig politiek theater dat samenging met polariserende aandacht voor het migratievraagstuk, een scherp oog voor betere uitvoering van overheidstaken en een hernieuwd geloof in maakbaarheid van de samenleving. De PvdA had het nakijken.

