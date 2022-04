Pianist Rembrandt Frerichs: ‘Op het podium belandt mijn geest in een andere zone’

Wie pianist en componist Rembrandt Frerichs (44) om één concert vraagt, moet niet verbaasd opkijken wanneer hij met twee komt aanzetten. Want de musicus staat nooit uit. „De ideeën blijven stromen”, zegt hij. „Mij zul je niet wezenloos naar een wit blad zien staren.”

Voor het klassieke Alma Quartet en contrabassist Dominic Seldis – allen leden van het Concertgebouworkest – slagwerker Vinsent Planjer en zichzelf begon hij aan een pianoconcert, en eindigde dus met twee. Volgende week verschijnt het album en komende zondag beleven beide werken hun première in het Utrechtse TivoliVredenburg. Het Tweede Pianoconcert was een gelukkig toeval zoals Frerichs wel vaker overkomt.

„Violist Eva Stegeman vroeg me een paar jaar terug om een strijkkwartet voor haar festival Classical Encounters in Den Haag. ‘Nu je hier toch bent, kun je wel even op de piano meedoen’, zei ze voorafgaand aan het concert. Gedurende het optreden voelde ik dat er meer in deze muziek zat. Aanvankelijk wilde ik het stuk opnemen in het Eerste Pianoconcert. Maar het kent zo’n eigen dynamiek dat Eternal variating alternations, ofwel Eva, tot afzonderlijk werk uitgroeide.”

Schemergebieden

De componist en pianist beweegt zich graag in de schemergebieden van jazz, wereldmuziek en klassiek. Bij optredens – altijd vol improvisaties – loopt steeds een klein opnameapparaat mee. „Vondsten die me op het scherpst van de snede invallen, wil ik niet in lucht laten oplossen. Want op het podium belandt mijn geest in een andere zone. Ik herinner me het Bach Festival Dordrecht, waar ik een prelude richting een werk van Bach improviseerde. Gedurende het spelen bekroop me de gedachte: ‘Dit is te gek om verder uit te werken.’ Later kon ik het terugluisteren en ontstond het stuk December, dat is uitgevoerd met onder anderen violist Liza Ferschtman.”

De pianoconcerten zijn een ontmoeting tussen jazz en klassiek, tussen zwarte en witte pagina’s: het Alma Quartet kreeg een partituur, slagwerker Vinsent Planjer en Frerichs zelf deden het zonder, en contrabassist Dominic Seldis moest tussen beiden laveren.

„Ik wil niet die vijf jongens uit het Concertgebouw hun klassieke zelf laten verloochenen”, zegt Frerichs. „Maar zoals vroeger in de zeventiende, achttiende eeuw gebeurde, mag je klassieke musici best uitdagen hun scheppende talent meer aan te spreken. De repetities waren een onderzoek naar wat ik van hen kon vragen en wat niet. Het wordt niks als ik zeg: ‘Dit zijn de harmonieën, hier begin ik, jullie haken lekker aan, en we zien elkaar over een minuut of tien.’ Maar het andere uiterste werkt ook niet: klassieke musici een minimalachtig, gevaarloos muzikaal patroon geven om dat 300.000 keer te herhalen. Dat is supersaai. Tussen die twee polen zit de speurtocht.”

Muzikale routes

Er schuilt van alles in de pianoconcerten. Frerichs verkent in het openingsdeel van het Eerste de brommende laagten en hysterische hoogten van de vleugel, daarna verliest hij zich met de strijkers in een Slavisch thema, dat aan Dvorak doet denken, en later lijkt ook de speelse geest van Ravel nog even te komen buurten. Die klassieke inspiratie kreeg hij mee van zijn opa en vader, beiden organisten.

„Bachs harmonieën zitten wel in mijn genen. Mijn vader speelde ook nog jazz. Tot mijn zestiende kreeg ik onregelmatig lessen op piano of orgel. Er zat geen lijn in en ik zag ook geen toekomst als musicus voor me.”

Dat veranderde toen Frerichs op zijn zestiende een box kreeg met opnamen van de Amerikaanse pianist Herbie Hancock. „Zijn niet commerciële werk. Thuis hoorde ik vooral VVD-jazz. Dit was anders. Het licht van de inspiratie sprong aan: dit wilde ik ook. Jaren later, in de studie als jazzpianist op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, kwam klassieke muziek terug. Die werd daar in bijvakken heel serieus genomen. Ik koop vaak klassieke pocketpartituren, om uit te pluizen welke wegen componisten als Bach, Schulhoff of Ravel volgen. Ik wil zo veel mogelijk routes op de piano ontdekken, zodat ik ter plekke een mooie afslag kan nemen.”

Rembrandt Frerichs speelt zijn twee nieuwe pianoconcerten met het Alma Quartet, contrabassist Dominic Seldis en slagwerker Vinsent Planjer op zondag 24 april (15.00 u.) in TivoliVredenburg in Utrecht. Inl: met het Alma Quartet, contrabassist Dominic Seldis en slagwerker Vinsent Planjer op zondag 24 april (15.00 u.) in TivoliVredenburg in Utrecht. Inl: rembrandtfrerichs.nl