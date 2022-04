Opnieuw botsingen tussen Israëlische politie en Palestijnen bij Al-Aqsa-moskee

Bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem is de Israëlische oproerpolitie vrijdag opnieuw slaags geraakt met Palestijnse jongeren. Daarbij zijn meer dan dertig gewonden gevallen, van wie er veertien naar het ziekenhuis moesten. Dat melden internationale persbureaus en nieuwszender Al Jazeera.

Israëlische politieagenten drongen het gebied rond de Al-Aqsa-moskee na afloop van het ochtendgebed binnen, vertellen getuigen tegen persbureau Reuters. Volgens de Israëliërs was het politieoptreden nodig omdat honderden Palestijnen met stenen gooiden en steeds dichter bij de Klaagmuur kwamen, waar joodse gelovigen aan het bidden waren. Getuigen zeggen tegen Reuters dat er circa tweehonderd Palestijnen waren. De politie beschoot hen met rubberkogels en zette traangas in. Volgens Al Jazeera zijn er ook drie journalisten gewond geraakt.

De Israëlische politie zegt te hebben gewacht met ingrijpen totdat de moslims in de moskee klaar waren met het ochtendgebed, dat plaatsvond op de derde vrijdag van de ramadan, de islamitische vastenmaand. Onder de Israëlische ordetroepen viel één gewonde.

Onrustig

Het is de afgelopen weken al vaker onrustig geweest op de Tempelberg, de heuvel waarop de Al-Aqsa-moskee staat. Voor zowel moslims als joden is het een belangrijke heilige plek. Dit jaar valt de ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de berg komen. Daardoor lopen de spanningen op. Een week geleden vonden er ook rellen plaats tijdens en na het ochtendgebed op vrijdag. Toen drong de politie de Al-Aqsa-moskee binnen. Ten minste 150 mensen raakten volgens Palestijnse hulpdiensten gewond.

Israëlische militairen voerden de afgelopen weken ook invallen uit in de Gazastrook. Zij doodden volgens de autoriteiten in Gaza bijna dertig Palestijnen. Tegelijkertijd pleegden Palestijnen meerdere straataanvallen in Israël, waarbij veertien mensen om het leven kwamen. Afgelopen week werden er voor het eerst dit jaar raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook. De projectielen werden onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. Israël voerde ook luchtaanvallen uit op de Gazastrook.

De golf van geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden wakkert de angst aan dat het conflict weer zal escaleren, zoals in het voorjaar van 2021 ook al gebeurde. Onder meer een bestorming van de Al-Aqsa-moskee door de politie leidde toen tot een kort gewapend conflict, waarbij in elf dagen 250 Palestijnen in Gaza en 13 mensen in Israël werden gedood.