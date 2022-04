Op weg naar de ring verdwijnt de renner in Zico Waeytens

In een sportschool aan de rand van het West-Vlaamse stadje Izegem draait een oud-wielrenner zwarte bandages om zijn polsen en tussen zijn vingers. Daarna stapt hij een boksring in en begint hij in het luchtledige te maaien. „Iegh”, klinkt het bij elke stoot, „iegh, iegh”. Hij huppelt, danst, draait weg van niemand, terwijl hij zijn handen gedisciplineerd tegen zijn slapen houdt. Zo op het blote oog lijkt hij dit al jaren te doen. Jab, jab, uppercut, ferme tik op de lever. Maar in werkelijkheid moet Zico Waeytens (30) zijn eerste bokswedstrijd nog vechten.

Na een tijdje beginnen zijn getatoeëerde bovenarmen te glimmen en sijpelt er een ruggengraat van zweet door zijn singlet. Drie keer drie minuten vecht hij tegen een denkbeeldige tegenstander, daarna nog eens zo’n serie tegen een bokszak. Zijn bewegingen vertragen geen moment. Tussendoor neemt hij 45 seconden rust, korter dan tijdens de wedstrijd. Hij moet het hebben van zijn duurvermogen. Technisch loopt hij jaren achter op jongens die al boksten toen hij nog langs de Schelde tegen de wind in beukte, in de hoop ooit een grote wielerklassieker te winnen.

Van zijn trainer mag hij niet te hard tekeergaan, hoe graag hij dat ook zou willen. Alles bewaren voor de grote dag. Na veertig minuten sparren is het mooi geweest. Hij doucht zich, en laat zich dan kakelfris in een stoel zakken.

Na twee keer uitstel vanwege corona is het deze vrijdag eindelijk zo ver. Dan maakt de gewezen renner zijn debuut in de ring, tijdens het boksgala van Ledegem, zijn geboortegrond. Bijna duizend man publiek – vrienden, familie, een deel van het peloton, zijn trainingsmaten van het fietsend collectief ‘De Melkerie’ – wacht met smart op hem en hij op hen. Hij laat er veel van afhangen, zegt hij met een kille oogopslag. „Als ik verlies, dan gooi ik me hier van het dak. Dat is dus geen optie. Alles wat ik heb meegemaakt, neem ik mee de ring in. Mijn emotie is mijn motor. Ik ben bereid om heel diep te gaan.”

Zico Waeytens, zoon van een fabrieksarbeider en een schoonmaakster, heeft altijd duidelijk voor ogen gehad wat hij wilde met zijn leven. De leraren op de middelbare school die hem vergeefs naar zijn huiswerk vroegen, liet hij weten toch wel voetballer of wielrenner te worden. Hij had bij Anderlecht kunnen gaan voetballen als hij zijn enkelbanden niet steeds verrekte. In navolging van zijn twaalf jaar oudere broer („ik was een ongelukje”) ging hij wielrennen.

Foto An Nelissen

Tom Dumoulin

Vanaf zijn negentiende verdiende hij zijn geld als prof. Hij reed aan de zijde van Tom Dumoulin toen die in 2015 bijna de Vuelta won. Hij glimlacht breeduit als hij terugdenkt aan de tijd dat het leven nog een groot avontuur leek. Hij verdiende een goed salaris, zijn diensten werden gewaardeerd, als vaste knecht van de Duitse renner John Degenkolb. In eigen land werd hij genomineerd voor helper van het jaar.

Maar hij snakte naar eigen succes. Heel soms kreeg hij die kans. Hij won een rit in de Ronde van België en stond in Californië op het podium tussen Mark Cavendish en Peter Sagan. In 2017 waren zijn vliegtickets naar Sardinië al geboekt voor de honderdste editie van de Giro d’Italia toen hij last kreeg van een maagbacterie. Het was de editie die Dumoulin zou winnen. Dat hij daar niet bij was, doet hem nog steeds zeer.

Wat volgde waren jaren van blessures en desillusie. Hij brak twee keer zijn pols, kreeg een hernia. De tegenslagen stapelden zich op, en daarmee de frustratie, die hij soms door stevig te feesten van zich af probeerde te schudden. De Belgische wielermedia waren er als de kippen bij als hij zichzelf in de nesten werkte. Hij raakte drie jaar geleden zijn rijbewijs niet voor het eerst kwijt nadat hij in zijn spierwitte Porsche Panamera bovenop een rotonde in Roeselaere tot stilstand was gekomen en uit paniek wegrende. Van dat rafelige imago kwam hij niet meer af. Geen krant schreef dat hij geld doneerde aan het Belgische Kinderkankerfonds en aan het plaatselijke voetbalteam voor gehandicapten. „Ik heb domme dingen gedaan”, zegt Waeytens. „Maar van binnen ben ik echt wel een goede gast.”

Aan het einde van 2019 dacht hij over te kunnen overstappen van de Franse wielerploeg Cofidis naar het Belgische Lotto-Soudal, waar hij als junior werd opgeleid. Dat was hem beloofd, maar uiteindelijk bleek er toch geen plaats voor hem. Na negen blessures in evenzoveel seizoenen en het verlies van zijn vriend Michael Golaerts (de renner die tijdens Parijs-Roubaix 2018 overleed), kwam hij deze klap niet te boven. Verbitterd stapte hij uit de wielersport, in de wetenschap dat er met een beetje geluk meer in zijn carrière had gezeten. Een afscheid kreeg hij niet.

Het was zijn jeugdvriend Yves Ngabu, drievoudig Europees kampioen boksen, die hem aan zijn haren uit het zwarte gat trok en hem meenam naar zijn wedstrijden kriskras door Europa. De ring, de show, de eigen stijl van iedere bokser, de muziekkeuze tijdens de opkomst; het fascineerde Waeytens vanaf het begin. Misschien paste deze wereld wel beter bij hem. Een deel van het peloton had hij in een interview eens voor „gattenlikkers” uitgemaakt. „In de bokswereld kun je tenminste zeggen waar het op staat.”

Foto An Nelissen

YouTube

De vermaarde bokscoach Filip Tampere begreep eerst niet goed wat een wielrenner in het boksen te zoeken had. Van vechten word je immers niet rijk. Maar Waeytens was vastberaden. Hij begon met jabs, urenlang, om automatismen in te slijten. Via YouTube sleep hij aan zijn techniek. Langzaam veranderde zijn lijf. Zijn benen slonken, zijn armen groeiden. Na drie jaar wachten, is hij er klaar voor. In training kreeg Ngabu hem niet knock-out.

Het grote doel: Belgisch kampioen boksen worden, in de klasse tot 73 kilogram. Daarvoor moet hij blijven winnen. Zijn eerste tegenstander heet Maxim Baeyens, ook een debutant. Die moet stevig in zijn schoenen staan. Hij komt deze vrijdag naar het hol van de leeuw. En alle Belgische sportmedia zijn er bij.

Er wellen tranen op in de ogen van Waeytens als hij zijn entree visualiseert. „Een einde, en een nieuw begin”, zegt hij. Twee sporen zullen elkaar kruisen in de afgeladen sporthal van Ledegem. Onderweg naar de ring laat hij de wielrenner los. Dan recht hij zijn rug en stapt hij een volgend hoofdstuk in. Als de lichten aan gaan en zijn maten hem toeschreeuwen, is zijn transformatie compleet. „Ik zal iedereen tonen dat ik niet versleten ben.”