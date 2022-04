Foodtokkers koken, knippen en kauwen er lustig op los

De zestienjarige aan tafel had zonder TikTok nooit geweten hoe ze zonder knoeien een tortilla kan eten, dat je een halve avocado groen houdt in een schaaltje water en dat je kip met chips kunt paneren. De andere gezinsleden hadden het niet door, maar #foodtok is hun huis in geslopen. En soms hebben ze er ook nog wat aan. Hadden ze anders ooit geweten waarom de dop van een sojaflesje twee gaatjes heeft? (Als je met je duim één gaatje dichthoudt, stopt het schenken.)

TikTok, dat begon als het vervolg op Musical.ly, waarop kinderen grappige dansjes en playbackfilmpjes deelden, reikt na vier jaar zover als het leven zelf. Alles wat beweegt is een filmpje waard, en wat mensen eten dus ook. Vijf minuten scrollen met de zoekterm ‘foodtok’ is genoeg om je te realiseren: mensen eten alles wat je kunt verzinnen. En trouwens ook alles wat je niet kunt verzinnen.

Kip met chips valt dan nog in de categorie ‘normaal eten’. Er zijn mensen die schelpdieren eten die op een piemel lijken, er zijn mensen die hun tanden in een levende octopus zetten of in één minuut een heel buffet kaasgerechten of een wadjan rode pepers naar binnen werken.

En je vraagt je af: waar kijken we eigenlijk naar? Gaat dit nog over eten? Of is dat onappetijtelijke, soms zelfs gevaarlijke schranzen (#mukbang) eerder zoiets als de levende romp op de kermis van vroeger? Vooral bedoeld om de kijker te laten walgen of huiveren.

Tegelijkertijd laten de hashtags ‘ASMR’ – refererend aan geluiden die prettige fysieke sensaties oproepen – en ‘satisfying’ zien dat veel van die eetvideo’s ook iets onweerstaanbaars, iets bevredigends, iets rustgevends hebben. Niet om nu meteen zelf een schaal Koreaanse noedels naar binnen te slurpen, maar puur om jezelf in te verliezen en te vergeten dat je nog werk te doen hebt. Het is in elk geval een genre. Zoals er binnen de groeiende categorie ‘food’ talloze genres op TikTok zijn, die bij elkaar bijna 300 miljard keer zijn bekeken.

Brood knippen

Veel van die genres voorzien duidelijk in een andere behoefte dan, pak ’m beet, kookboeken of culinaire rubrieken, die toch vooral willen aanzetten tot koken en eten. Op TikTok is eten vermaak, het is exhibitionisme en voyeurisme, het is marketing, en als je geluk hebt ziet het er lekker uit. Maar fotogeniek hoeft het, anders dan op Instagram, niet te zijn. Of misschien zijn de esthetische normen gewoon ánders dan op Instagram. Voor de vrouw die brood en ijsbergsla met een kantoorschaar knipte, bestaat net zo goed een publiek als voor de Britse aardappelkoningin Poppy O’Toole die onder de naam poppycooks de prachtigste tartiflettes of gnocchi maakt. Of neem de Brit Sam Way die als Samseats van elk gerecht en elk filmpje een kunstwerkje maakt. Dit is een échte kok, die elk onderdeel zelf klaarmaakt en in zijn professionele video’s laat zien hoe ver zijn obsessie voor koken gaat: in zestig seconden – en dat is lang voor TikTok – zie je hoe hij zelf mosselen raapt en friet maakt. Onder elke video klinkt een energieke beat van keukengeluiden. Met bijna 9 miljoen volgers op de teller legt hij in zijn guacamolevideo uit hoe hij zonder koks-opleiding van zijn liefde voor koken zijn beroep kon maken. Met dank aan TikTok – en de sponsors die in zijn video’s langskomen natuurlijk.

Andersom kan ook: Poppy O’Toole raakte tijdens de eerste coronalockdown haar baan in een restaurant kwijt en had ineens tijd voor een TikTok-carrière. Inmiddels heeft ze meer dan 2 miljoen volgers en een kookboek en hoeft ze helemaal niet meer terug naar het restaurant. En Gordon Ramsey had als scheldende tv-kok al een groot publiek: hij wist zijn fanbase met bijna 32 miljoen TikTok-volgers alleen maar nog verder te verbreden.

Gigi Hadid Pasta

Je kunt zeggen: TikTok is maar een medium, een doorgeefluik. Veel van de video’s op TikTok staan ook op YouTube en inmiddels op Reels, de videofunctie van Instagram. En toch lijkt het erop dat voor TikTok geldt: the medium is the message. Wat tiktokkers laten zien, hoe ze hun video’s maken, wordt afgedwongen door de vorm én door het algoritme dat een video viraal kan laten gaan. Het moet snel en pakkend zijn, liefst met een beetje humor en met voldoende prikkels om niet meteen naar de volgende video te scrollen. En je kunt de typografie van de teksten over de filmpjes lelijk vinden, maar die knullige letters versterken wel de suggestie van authenticiteit – de sterrenstof voor tiktokkers.

Hoe vaker een video tot het einde wordt bekeken, geliket en opgeslagen, hoe vaker het filmpje wordt rondgepompt en hoe meer kijkers het dus bereikt. Wie vroeg was op TikTok – 2020 was nog vroeg voor foodtok – kon op die manier snel een groot publiek bereiken zonder eerst een flinke schare volgers te hebben verzameld.

Je wilt tóch zien wat het oplevert: Dorito’s met Nutella

Waar eten op Instagram-foto’s er vooral aantrekkelijk, verzorgd en kleurrijk uit moet zien, gelden voor bewegend beeld andere wetten – hoewel die wetten constant veranderen en omver worden gehaald door video’s die juist aan geen enkele wet voldoen. Wat je wel kunt zeggen: makkelijke, goedkope recepten doen het goed bij het relatief jonge TikTok-publiek, met een korte spanningsboog en weinig ervaring in de keuken. En waar je op Instagram meestal close-ups van eten ziet, willen kijkers op TikTok ook graag gezichten zien. Beroemd hoeven tiktokkers niet te zijn om groot te worden – een beetje personality of excentriciteit werkt ook – maar het helpt wel. Een recept dat Gigi Hadid Pasta heet, en op TikTok zou zijn geïntroduceerd door het topmodel, gaat sneller viraal dan een gerecht dat gewoon ‘pasta met pittige wodkasaus’ heet en allang bestond. En pasta met pittige wodkasaus trekt op zijn beurt weer meer aandacht dan pasta met rodewijnsaus. Want die wodka is weer exemplarisch voor iets anders: bij wonderlijke combinaties van ingrediënten wil je als kijker tóch even zien wat het oplevert. Cake met Bacardi Lemon. Dorito’s met Nutella. Noedels met bruine suiker.

Gebakken feta

Terwijl je vat probeert te krijgen op wat een foodtokvideo tot een hit maakt, dringen de uitzonderingen zich op: hoe kan het dat zoiets oninteressants als pasta met feta en tomaatjes uit de oven – voor het eerst door een Finse tiktokker online gezet – zo populair werd dat tot in de Verenigde Staten de feta uitverkocht was? En wat is toch de aantrekkingskracht van gesmolten kaas, die al scrollend over je scherm druipt, vaak in combinatie met gefrituurde kip? Zou gesmolten kaas dan ook een succesfactor zijn?

Het enige wat je op TikTok zeker weet, is dat niemand zijn recept lang voor zichzelf houdt. Kopiëren is waar TikTok groot mee werd: liedjes, dansjes, quotes en dus ook recepten. Kijkers maken na en filmen wat al bestond – altijd maar weer die in kwarten gevouwen tortilla – maar gerechten komen ook terug als parodie of als ode aan het origineel. Kalo Lee, de vrouw die brood en ijsbergsla met een kantoorschaar knipte, heeft TikTok inmiddels verlaten en al haar video’s verwijderd. Het ging allemaal nogal hard, en zo leuk was het niet om overal herkend te worden, vertelt ze op YouTube. Maar haar recepten leven voort in de video’s die haar fans als eerbetoon maken. Yoghurt met sriracha-saus, tomaat, komkommer en kipfilet. Geknipt met een schaar natuurlijk.