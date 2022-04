Nou Pepijn, de Nederlandse media zijn écht een tikkie vrijer

Onlangs stelde FVD-kamerlid Pepijn van Houwelingen Kamervragen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Dat artikel ging over de Hongaarse krant Nyomtass Te Is! (dat betekent ‘Print het zelf!’). Hier in Nederland zouden we het waarschijnlijk geen krant noemen: het is een selectie van nieuwsartikelen van onafhankelijke media, samengesteld om te passen op één A4-tje. Hongaren kunnen het digitale bestand zelf uitprinten en verspreiden; duizenden vrijwilligers doen dit.

De Nederlandse ambassade in Boedapest betaalde mee (tweemaal €10.000). Van Houwelingen vroeg zich af of dat geen inmenging was van Nederland in een andere soevereine democratie. Werd hier geen oppositiekrant gefinancierd?

Nee, stelde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Het ging hier volgens de minister om een onafhankelijke publicatie die niet aan één partij is gelieerd. „Zoals bekend is onafhankelijke journalistiek een prioriteit van het Nederlandse mensenrechtenbeleid en is het aanbod van onafhankelijke traditionele media in Hongarije beperkt.”

Dat dat aanbod van onafhankelijke media beperkt is, staat buiten kijf: op dit moment is zeker 80 procent van de Hongaarse media in handen van Orbáns regering en zijn consorten. Dat begon, zoals vaker gebeurt, lokaal. In 2017 kwam de regionale pers onder controle van de regering te staan.

Vervolgens werden in 2018 vijfhonderd nieuwsmedia samengevoegd tot één pro-Orbán conglomeraat dat handig mededingingswetgeving omzeilde. En vorig jaar haalde de regering het vooraanstaande, onafhankelijke radiostation Klubrádió uit de lucht, bekend om zijn humoristische, uitgesproken kritiek op de overheid.

Toch vroeg Van Houwelingen zich af: „In hoeverre zijn de Nederlandse media eigenlijk vrijer, objectiever en onafhankelijker van de staat dan bijvoorbeeld de Hongaarse media?”

Nou, Pepijn, toch echt een tikkie vrijer.

Een flinke groep Westerse conservatieven is al een tijdje verliefd op Hongarije. Maar zien ze Hongarije nou echt als democratisch gidsland? Als je naar (radicaal) rechtse media kijkt, lijkt het daar wel op.

Onze eigen Eva Vlaardingerbroek, rechtsfilosoof en voormalig FVD’er, schoof eerder deze maand aan bij de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson. Kalmpjes duidde zij de recente herverkiezing van Orbán: „De Europese linkse elite is totaal gek geworden door deze gigantische mega overwinning van Orbán.” Dat er kritiek was op zijn herverkiezing liet volgens haar vooral de ‘super ondemocratische aard van onze linkse elite’ zien. Die had volgens Vlaardingerbroek geprobeerd te voorkomen dat Orbán zou winnen door hem racistisch en onverdraagzaam te noemen. Ondertussen retweette Raisa Blommestijn, vaste gast bij omroep ON, enthousiast het ‘heel heldere’ interview.

Je verlangen naar een ultra-nationalistisch, autoritair bewind maskeren als liefde voor democratie, het blijft bijzondere acrobatiek.

Gelukkig geldt Hongarije niet voor iedere tafelgast van Ongehoord Nieuws als lichtend voorbeeld. Omroepbaas Arnold Karskens stelde: „Tenzij we Hongarije achterna willen, lijkt het me niet gezond als we kritiek van media op elkaar gaan verbieden.” Beetje jammer dat hij dit zei nadat de Raad voor Cultuur kritische kanttekeningen plaatste bij zijn structurele bestempelen van de NOS als fake news.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft om de week op deze plaats een column.