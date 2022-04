Niemand zag iets in het werk van Katalin Karikó. Nu maakt ze kans op de Nobelprijs

Het regent prijzen voor Katalin Karikó de laatste twee jaar. Tientallen keren werd ze gehuldigd, vaak samen met haar onderzoekspartner Drew Weissman, voor het baanbrekende werk dat de mensheid de onvoorstelbaar goed werkende mRNA-vaccins tegen Covid-19 bracht. Op 29 maart kreeg Karikó in Brussel de prestigieuze Solvay Prize, eerder kreeg het duo onder meer de Breakthrough Prize in Life Sciences (drie miljoen dollar van onder meer de oprichters van Facebook en Google). Karikó’s naam zingt al anderhalf jaar rond voor de Nobelprijs.

Verbijsterend vindt ze het. „De John Scott Medal wordt al tweehonderd jaar uitgereikt”, zegt ze over weer een andere prijs. „En dan lees ik de lijst met winnaars: Tesla, Marconi, al die namen van grootheden die ik zo bewonder” (haar handen gaan omhoog) „en dan staat daar ineens ook Katalin Karikó!” Ze schudt haar hoofd in ongeloof en trekt haar schouders op. „Ik heb veertig jaar lang nooit een prijs gekregen, zelfs geen beurs.” Haar hele leven werkte ze aan het grote molecuul mRNA terwijl niemand er iets in zag – ze sliep soms zelfs in het lab. Steeds werden haar beursaanvragen en publicaties afgewezen, ze werd in lagere functies gezet, in 2013 zelfs ontslagen door haar universiteit. Pas met de pandemie kwam de erkenning.

CV

Katalin Karikó (Kisújszállás, Hongarije, 1955) is biochemicus. Ze is senior vicepresident bij het Duitse biotechbedrijf BioNTech en is verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania. Nadat ze 1982 was gepromoveerd op RNA-onderzoek ging ze werken aan het Biological Research Center in Szeged. In 1985 emigreerde ze naar de VS. In 1997 ging ze op de Universiteit van Pennsylvania samenwerken met immunoloog Drew Weissman. Hun ontdekkingen staan aan de basis van de zeer effectieve mRNA-vaccins tegen Covid-19 van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Kati Karikó is getrouwd met ingenieur Béla Francia. Ze hebben een dochter, tweevoudig Olympisch kampioen roeien Susan Francia.

In een blauwe hoodie met kolossaal logo van de Universiteit van Pennsylvania is Karikó (67) achter haar laptop geschoven voor het videogesprek. Ze werkt bij die universiteit, maar zit nu in quarantaine in een hotel in Tokio, waar ze op 13 april de Japan Prize in ontvangst zal nemen in aanwezigheid van de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw. Ze spreekt nog altijd Engels met een flink Oost-Europees accent en ondersteunt haar verhalen en grapjes met handbewegingen. Haar ogen twinkelen achter de brillenglazen, de glimlach wijkt het hele interview niet van haar gezicht.

Haar leven in een aaneenschakeling van toevalligheden, zegt ze. Zo is er de brief van de beroemde stressonderzoeker János Selye, in antwoord op een brief van haar klas op de middelbare school in Hongarije. „Denk je in, een dorpje van tienduizend mensen, en zo iemand stuurt een brief!” Wat hij schrijft, maakt diepe indruk op de zestienjarige Kati. „Hij schreef: stress is positief, het zorgt ervoor dat je je bed uit komt en dingen gaat doen. Het is niet stress waaraan je dood gaat, maar de manier waarop je ermee omgaat.”

„Als hij er niet was geweest had ik hier niet gezeten”, zegt Karikó. „Mensen begrijpen soms niet hoe ik al die tegenslagen doorstond, maar ik leidde een gelukkig leven. Ik koester geen wrok, zelfs niet tegen de mensen die me terug wilden sturen naar Hongarije, of die het me moeilijk maakten. Ik richtte me op wat ik van hen leerde.” Als je anderen promotie ziet krijgen, of een hoger salaris, terwijl jij veel harder werkt, moet je niet blijven hangen in wrok, vindt ze. „Je kunt dat toch niet veranderen. Richt je op wat jij kunt doen. Met iemand praten, een betere subsidieaanvraag schrijven. En doe dingen omdat ze jou gelukkig maken. Niet om je baas te behagen, of je kind, man of moeder.”

Koeienhersens

Katalin Karikó groeit op in Kisújszállás in Hongarije. Het gezin heeft weinig te besteden, haar vader is slager, haar moeder boekhouder. Al op de basisschool doet ze mee aan wetenschapswedstrijden – op haar veertiende wordt ze derde in een nationale biologiewedstrijd. Ze studeert biologie aan de universiteit van Szeged en raakt in de ban van de eigenschappen van RNA (ribonucleïnezuur) als ze aan een biologisch onderzoeksinstituut de antivirale eigenschappen ervan onderzoekt.

Als jonge onderzoeker is ze al vindingrijk. Wanneer ze tijdens een stage in een lab fosfolipiden nodig heeft, vetachtige stoffen die achter het IJzeren Gordijn niet te koop zijn, haalt ze koeienhersens bij de slagerij van haar vader en pureert die om de vetten eruit te halen. „Ik kan ook goed worsten maken, ik werkte in de slagerij na school. Twee keer per maand maakten we honderd kilo worsten.”

Ik hield ervan: gels gieten, cellen op groeiplaten uitzaaien, bacteriën kweken

Haar hele carrière blijft ze in het lab zelf het werk doen. „Ook omdat ik geen geld had om iemand in te huren, ik had geen studenten. Maar ik hield ervan: gels gieten, cellen op groeiplaten uitzaaien, bacteriën kweken.” Ze lacht. „Zo wist ik ook zeker dat er geen fouten werden gemaakt.”

Als het onderzoeksinstituut in Szeged in 1985 geen geld meer heeft, verkoopt ze haar auto op de zwarte markt, verstopt het geld in de teddybeer van haar tweejarige dochter en vliegt met man en kind naar de Verenigde Staten. Ze krijgt een aanstelling aan de universiteit van Pennsylvania en zuigt de kennis op. „Minstens twee keer per week ging ik naar lezingen. En dan dacht ik na afloop: wat zou ik hiervan kunnen gebruiken voor RNA-therapie? Tegenwoordig hoef je daar niet meer voor naar Amerika, je kunt via YouTube luisteren. Je moet alleen weten naar wie.”

Ontstekingsreacties

Al vroeg ziet Karikó de potentie van messenger RNA (mRNA), boodschapper-RNA. Dit is het molecuul dat in een cel de instructies van het dna kopieert. Op basis daarvan maakt een cel eiwitten. In 1984 is het wetenschappers voor het eerst gelukt om mRNA in het lab te maken. Karikó wil zelfgemaakt mRNA gebruiken om cellen ontbrekende eiwitten te laten maken – veel ziektes worden veroorzaakt door een tekort aan een eiwit, zoals een hormoon of enzym. Als het zou lukken om zelfgemaakt mRNA cellen in te krijgen, kan het lijf zelf stoffen maken die als medicijn kunnen dienen.

De praktijk blijkt weerbarstig. De lange mRNA-moleculen zijn erg fragiel, en ze wekken fikse ontstekingsreacties op bij proefdieren. En een derde probleem: hoe krijg je het molecuul een cel in? Veel wetenschappers raken ontmoedigd en haken af in de jaren negentig. Maar Karikó gaat door.

Dankzij beurzen van anderen kan ze onderzoek doen. Zo werkt ze zes jaar aan bloedvatverbetering bij cardioloog Elliot Barnathan in Pennsylvania. Als hij vertrekt, haalt neurochirurg David Langer haar naar zijn afdeling, op zoek naar een behandeling tegen beroerte, maar ook hij gaat weg.

Karikó: „We hebben heel veel werk verzet, maar niets gepubliceerd, omdat we niet onomstotelijk konden bewijzen dat het werkte.” Zelf had ze nog steeds geen enkele beurs binnengehaald en ze moest haar biezen pakken – een tijdje werkte ze nog onbetaald door.

Ik heb al die jaren nooit een prijs gekregen, zelfs geen beurs

Dan ontmoet ze bij het kopieerapparaat toevallig immunoloog Drew Weissman. Hij wil een vaccin maken tegen hiv, en mRNA lijkt daarvoor ideaal. In de jaren daarna ploeteren ze voort, zoekend naar manieren om het mRNA stabieler te maken, en om de ontstekingsreactie tegen te gaan die mRNA opwekt.

Hun grootste ontdekking doen ze stomtoevallig. In een van de experimenten gebruiken ze als controle tRNA (transfer RNA), een andere vorm van RNA met een andere functie in de cel. Dat blijkt géén ontstekingsreactie op te wekken. Een van de vier bouwstenen is anders dan bij mRNA. Als ze dit bouwsteentje, pseudo-uridine, verwerken in mRNA, accepteert het lichaam het zonder dat het afweersysteem aanslaat. Dit gemodificeerde RNA (modRNA) bleek ook nog eens tien keer zoveel eiwit op te leveren. Het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature wil hun artikel hierover niet publiceren, het verschijnt in het blad Immunity. „Maar niemand was erg geïnteresseerd.”

Later ontdekken ze samen ook nog hoe het modRNA, verpakt in kleine vetdruppeltjes, ‘nanopartikels’, in cellen kan worden afgeleverd. Maar ook als het ze lukt om proefdieren het hormoon erythopoëtine (Epo) te laten maken, dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert, en ze een bedrijfje opzetten, blijft belangstelling uit.

In 2013 wordt Karikó zelfs ontslagen door de universiteit van Pennsylvania. „Ik had zeventien jaar lang geen enkele financiering binnengehaald. Ze boden me een positie bij de proefdierenfaciliteiten. Onacceptabel voor mij, het was geen laboratorium. Dus ik werd eruit gezet.”

Kleine stroomstootjes

Met de woorden van stressonderzoeker Selye in haar achterhoofd verzet Karikó, inmiddels 58 jaar, de bakens. Ze wil naar een biotechnologisch bedrijf dat al studies bij mensen doet met gemodificeerd mRNA. Ze wil erbij zijn als dat eindelijk tot een medicijn of behandeling leidt. „Farmaceut Moderna bood me een positie aan maar deed nog geen studies bij mensen. Het zou tientallen jaren duren voor er een werkend medicijn zou zijn, tegen die tijd zou ik allang dood zijn.” Ze biedt zich aan bij het Duitse bedrijfje Curevac om met modRNA te komen werken. „Dat hadden ze niet nodig, zeiden ze.”

Alweer is een toevallige gebeurtenis bepalend. Via via hoort ze over BioNTech, een klein biotechbedrijf dat zich vooral toelegt op mRNA als kankerbehandeling. En ze doen er klinische studies. Ze besluit er te solliciteren. Om te ontdekken dat zelfs Ugur Sahin, directeur en oprichter van BioNTech, denkt dat modRNA niet nodig is om mRNA cellen in te krijgen. Dat lukt immers ook op een andere manier: met elektroporatie, kleine stroomstootjes. „Ze zagen het verschil niet”, zegt Karikó. „Maar voor een goed werkend vaccin moet het vetbolletje terecht komen in endosomen, kleine blaasjes in de cel. Dat lukt niet met elektroporatie.” Sahin mag haar, zegt ze, dus ze kan toch bij BioNTech in een hoekje aan modRNA komen werken. „Niemand dacht dat het belangrijk was”, gniffelt ze, „alleen ik!”

Chocoladepinda’s

De ommekeer komt als Ugur Sahin al snel na het uitbreken van de coronapandemie besluit met mRNA een vaccin tegen Covid-19 te maken en testen, samen met fabrikant Pfizer. Op 8 november 2020 onthullen ze de eerste resultaten: het vaccin blijkt veilig en razend effectief. Karikó is niet verbaasd. „Oh, het werkt”, zei ze tegen haar man. „Dat dacht ik al.” Om het te vieren knabbelt ze een zak chocoladepinda’s op. Nog datzelfde jaar begint de prijzenregen.

Na veertig jaar schrapen beschikt Karikó nu over miljoenen dollars aan prijzengeld. Het geld dat ze ontving in Hongarije en Spanje gaf ze weg aan lokale scholen en goede doelen. „Voor kinderen die hun ouders aan Covid hebben verloren, of voor minder bevoorrechte kinderen zoals ik zelf was.” Maar natuurlijk zal ze het geld vooral gebruiken voor onderzoek. „Nu kan ik eindelijk doen wat ik zelf wil! Na dit jaar accepteer ik geen enkele uitnodiging voor een speech meer, helemaal niets. In 2023 wil ik mijn tijd terug en weer onderzoek doen.”

Ik koester geen wrok, zelfs niet tegen de mensen die me terug wilden sturen naar Hongarije

Ze heeft veel ideeën: al jaren houdt ze een lijst bij van ziekten die misschien kunnen worden behandeld met mRNA. „Wat ik precies ga doen wil ik niet zeggen, want dan krijg ik onmiddellijk heel veel e-mails van mensen die het willen. Dat gebeurde ook toen bekend werd dat ik bij BioNTech zou gaan werken aan epidermolysis bullosa, een erfelijke huidziekte waarbij blaren ontstaan. Maar we moeten nog zoveel uitzoeken. We werken nog aan de beste chemische samenstelling, zodat ouders het gewoon uit de vriezer kunnen pakken om hun kind te helpen.”

De toekomst van RNA-therapie ligt in de ‘aflevering’, zegt ze: „hoe krijg je het waar je het hebben wilt, naar een specifiek celtype, een specifiek orgaan?” Nu blijft het RNA nog lokaal op de prikplek. „Vooral de immuuncellen nemen de vetpartikeltjes op, dat is hun functie. Als je het via de bloedbaan injecteert kan het ook naar de levercellen. En begin dit jaar is het Drew Weissman en zijn collega’s gelukt om bij proefmuizen nanodeeltjes met modRNA gericht naar T-cellen te sturen, een type witte bloedcel, en zo CAR-T-cellen maken.” Die CAR-T-cellen zijn zó hergeprogrammeerd dat ze kapotte cellen in het hart kunnen herkennen en opruimen.

Malaria en tuberculose

Karikó voorziet veel toepassingen van mRNA in de nabije toekomst. „Vaccins tegen ziekten waartegen we nog geen vaccin hebben, zoals malaria, tuberculose en hiv. En nieuwe vaccins om bestaande, dure vaccins te vervangen. Pfizer/BioNTech en Moderna beginnen in de tweede helft van dit jaar een klinische trial met een mRNA-vaccin tegen gordelroos. Dat zal beter betaalbaar zijn dan het bestaande want RNA is goedkoop, en makkelijk te maken.”

Daarnaast verwacht Karikó dat er mRNA-behandelingen komen tegen ziektes. „AstraZeneca en Moderna testen al een middel tegen hartfalen in een grote klinische studie bij patiënten, ze injecteren modRNA in het hart om nieuwe bloedvaatjes te maken. Bij BioNTech testen we mRNA-behandelingen tegen tumoren.” En het bedrijf Intellia lukte het in 2020 een genetisch defect te repareren met een mRNA-behandeling bij patiënten met amyloïdose, een ziekte waarbij klonterende eiwitten zich opstapelen in cellen, vertelt ze. „Dus zelfs de belofte van gentherapie zal worden waargemaakt met RNA.”

Karikó mag in Tokio intussen toch uit quarantaine, heeft ze kort voor het gesprek gehoord. „Omdat ik drie injecties heb gehad.” Drie prikken, met het Covidvaccin dat zonder haar niet had bestaan.

