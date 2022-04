Melders staken medewerking aan onderzoek naar Gijs van Dijk

Zeker drie vrouwen staken hun medewerking aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. De melders hebben er geen vertrouwen meer in dat de PvdA het onderzoek goed zal afhandelen, zeggen zij tegen NRC. Als reden noemen de vrouwen onder meer de verkiezing van Attje Kuiken tot fractievoorzitter vrijdag. Volgens de vrouwen heeft Kuiken nog altijd een hechte, vriendschappelijke band met Van Dijk en zou dit geen vertrouwen geven. Een woordvoerder van Kuiken wil niet op dit verwijt reageren.

Van Dijk trad in februari terug als Kamerlid nadat er bij de PvdA verschillende meldingen waren binnen gekomen over „ongepast gedrag” waardoor vrouwen zich „onveilig” zouden hebben gevoeld. De PvdA vroeg daarop een onafhankelijk onderzoeksbureau de meldingen te onderzoeken, Van Dijk gaf hangende het onderzoek zijn zetel terug. Nu Lilianne Ploumen de Tweede Kamer heeft verlaten, zal de Kiesraad Van Dijk vragen of hij zijn zetel weer wil innemen. Zolang het onderzoek loopt is Van Dijk niet welkom in de PvdA-fractie, bevestigde Kuiken vrijdag.

De vrouwen die niet langer aan het onderzoek willen meewerken hebben eerder al verklaringen afgelegd aan het externe onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Zij hebben het bureau vrijdag laten weten dat hun input niet meer in het eindrapport mag worden verwerkt, dat binnenkort werd verwacht. Bezemer & Schubad wil hun terugtrekking vanwege de vertrouwelijkheid van het onderzoek niet bevestigen, maar zegt wel dat iedereen die meewerkt altijd het recht heeft een verklaring weer in te trekken. „Als iemand een verklaring terugtrekt, kan die niet worden benut voor de conclusies.” Het bureau bevestigt dat een uiterste consequentie van zo’n scenario kan zijn dat het onderzoek niet kan worden afgerond en de opdracht moet worden teruggegeven.

Bezemer & Schubad zegt „een brede kring aan betrokkenen” te hebben gesproken, de precieze gevolgen voor het onderzoek blijven daarom nog onduidelijk. Een woordvoerder van het PvdA-partijbestuur, de opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de partij vanwege de onafhankelijkheid geen contact heeft met het bureau en er nog altijd vanuit gaat „dat er binnenkort een onderzoeksrapport ligt”. “Wij wachten het rapport af voordat we een verdere reactie geven.”