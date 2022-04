Wereldberoemd op TikTok, maar wat als straks niemand meer je filmpjes kijkt?

Wie weet nog wie Britanny Furlan is? In 2015 kon het niet op voor deze online superster. Via video-app Vine was Furlan met haar korte, geestige filmpjes binnen een paar jaar uitgegroeid tot wereldwijde beroemdheid. Ze had zo’n tien miljoen volgers en werd door Time Magazine uitgeroepen tot een van de invloedrijkste internetpersoonlijkheden van het jaar. Ze zou een eigen sketchcomedyshow krijgen op televisie; zakenblad Quote schatte haar vermogen op 2,5 miljoen dollar.

Zeven jaar later heeft niemand het nog over Furlan. Haar geliefde Vine is al jaren uit de lucht – en met het einde van de app eindigde ook Furlans bekendheid. Van de aangekondigde sketchshow is niets terechtgekomen. Inmiddels is Furlans belangrijkste claim to fame dat ze sinds 2019 de vierde vrouw is van drummer Tommy Lee, de ex van Pamela Anderson.

Waar Vine ophield, ging TikTok verder. De relatief nieuwe video-app groeit de laatste jaren ongekend. Belangrijkste reclame: de enorme bekendheid die gebruikers er in bizar korte tijd mee kunnen vergaren. Waar iemand op YouTube of Instagram jaren moet werken aan het opbouwen van een gevolg, kun je op TikTok van de ene op de andere dag wereldberoemd worden. De vraag is alleen: hoe houdbaar is TikTok-succes? Zullen die, vaak piepjonge bekendheden over vijf jaar nog steeds miljoenen volgers hebben? Of ligt voor hen een scenario in het verschiet zoals dat van Furlan?

Omdat de app nog maar zo kort bestaat, is dat lastig te zeggen. In het algemeen kun je inmiddels wel concluderen dat online verkregen bekendheid zo’n beetje de meest inflatoire valuta is die er bestaat. Digitale sterren die hun faam puur te danken hebben aan de online programma’s die ze gebruiken, bestaan immers alleen bij de populariteit van die programma’s. Zodra de massa door migreert naar de volgende app, zijn zij hun status in één keer verloren – als ze zelf niet snel genoeg meebewegen met die nieuwste trends, tenminste.

Pijnlijk voorbeeld vormt dus Brittany Furlan (35), en haar verloren Vine-succes. Vine was een spin-off van Twitter, gebruikers konden er filmpjes delen van maximaal zes seconden. Vine had op het hoogtepunt rond de 200 miljoen gebruikers. Twee jaar later ging Vine uit de lucht – de app slaagde er niet snel genoeg in om winstgevend te worden, zowel voor de app zelf als voor de gebruikers.

Ondertussen werd de concurrentie van andere video-apps als SnapChat en TikTok steeds groter. Veel Vine-gebruikers stapten uiteindelijk over naar TikTok omdat ze daar wél geld konden verdienen. Zo ook Furlan, maar in deze nieuwe digitale omgeving bleef haar grote succes uit.

Hoe dat precies komt, is moeilijk te zeggen. Misschien kreeg ze TikTok niet snel of goed genoeg in de vingers, misschien was haar oude publiek niet meeverhuisd. Ondanks dat ze dagelijks nieuwe video’s deelde, bleef haar volgersaantal hoe dan ook steken op 1,8 miljoen. Veel, ja, maar op een app met meer dan een miljard actieve gebruikers wereldwijd valt dat aantal in het niet bij de grote TikTok-bekendheden.

Screenshots van @charlidamelio

Plotseling beroemd

Furlans verhaal toont aan hoezeer internetsterren zijn overgeleverd aan de apps die ze gebruiken, hoe hun succes bestaat bij de gratie van grillige algoritmes en de onvoorspelbare massa. ‘Content creators’ zoals Furlan lijken ‘selfmade’ en zelfstandig, maar ze zijn volledig ondergeschikt aan de programma’s die ze gebruiken. Bij TikTok is dat niet anders, zo valt te zien in The D’Amelio Show. Deze reallifeserie op streamingdienst Hulu gaat over Charli D’Amelio, de bekendste tiktokker ter wereld. Het verhaal van D’Amelio (17) is het bijna sleetse relaas van een tiener die uit het niets doorbrak via haar telefoon en wereldberoemd werd. Het ene moment zit je nog gewoon op school, het andere moment kan je niet meer over straat – dat idee. „Ik maakte gewoon dansjes in mijn kamer en deelde die op sociale media”, zo vat Charli het zelf samen aan het begin van de serie. „En toen wist ineens iedereen wie ik was.”

Kijkend naar Charli D’Amelio dringt zich al snel de vraag op waarom uitgerekend zij nou zo groot is geworden op TikTok. Charli is lief en schattig, absoluut, maar ook behoorlijk doorsnee. Het is veruit de meest gestelde vraag in Charli’s eigen TikTok-inbox. Zelf weet ze het antwoord ook niet. „Ik zat gewoon op sociale media, zoals elke tiener. Alleen werd ik ineens heel populair.”

Haar zus, vader, moeder allemaal lijken ze nog altijd enorm overvallen door de bekendheid van hun jongste gezinslid. In de praktijk zijn ze, zo vat de vader van Charli het samen, tegenwoordig vooral bezig met „zorgen dat sociale media niet te veel onze levens verwoest”. Het gezin moet ineens beslissen over enorme sponsordeals en samenwerking met grote merken, maar ook omgaan met de oneindige stroom haatberichten die Charli dagelijks krijgt. Met huilbuien en paniekaanvallen tot gevolg.

De pijlsnelle opkomst van D’Amelio is niet geheel toevallig – eerder een vruchtbare samenkomst van factoren. Ze begon op haar vijftiende met filmpjes plaatsen, in de lente van 2019. TikTok was zo’n twee jaar eerder gelanceerd en werd in de periode dat zij begon bekend bij een breder publiek. D’Amelio deelde korte, makkelijke choreografieën op populaire nummers; dansjes die iedereen kon, op liedjes die iedereen kende. Voeg nog een pandemie toe met de bijbehorende quarantaines – daar profiteerden alle sociale media van, maar TikTok in het bijzonder – en je krijgt de allereerste en allergrootste TikTok-ster ter wereld.

Screenshots van @charlidamelio

In december 2019, na pakweg een half jaar filmpjes delen, had D’Amelio al tien miljoen volgers. Zo’n anderhalf jaar na haar eerste video bereikte ze als eerste tiktokker de honderd miljoen. Op het moment van schrijven staat de teller op 139 miljoen volgers.

Zoals Furlan één van de gezichten van Vine werd, zo groeide D’Amelio binnen korte tijd uit tot de poster girl van TikTok-succes. Ze werd de ultieme reclame voor de video-app: als zo’n doodnormaal meisje uit Connecticut binnen een paar maanden een superster kan worden, dan moet dat toch voor iedereen mogelijk zijn?

De exponentiële groei van het aantal volgers is waar een hoop tiktokkers op uit zijn: via die ‘For You’-pagina, waar ook Charli terechtkwam, doorbreken naar een wereldpubliek.

Maar de vraag is hoelang je vervolgens kan blijven in dat beloofde land van TikTok-roem. Ook als een app niet ten onder gaat – zoals bij Vine – is online succes niet eindeloos houdbaar. Vorig jaar maakte ik voor de VPRO de documentaire Volg je me nog?, waarvoor ik vrouwen interviewde die al een jaar of tien hun geld verdienden met Instagram. Binnen die tien jaar hadden ze honderdduizenden volgers vergaard, enorme deals gesloten met merken en waren ze eindeloos gratis op vakantie geweest.

Maar toen ik ze sprak, daalden hun volgersaantallen stevig, en werden de influencers links en rechts ingehaald door jongere varianten van henzelf: Instagram werd als platform steeds bekender, waardoor de concurrentie steeds groter werd. Daarnaast werden er verschillende nieuwe apps gelanceerd waarop ze helemaal niet thuis waren, maar hun jongere concurrenten des te meer.

Preppen

Om digitaal succesvol te blijven, moet je jezelf constant blijven vernieuwen: je moet je aanpassen aan de nieuwste trends, alsmaar meebewegen met het algoritme. Veel bekende influencers hebben ook andere bronnen van inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan Monica Geuze, die naast haar YouTube-kanaal ook een lifestylemerk heeft. Denk aan Anna Nooshin, met haar cosmeticalijn en eigen museum. Dat is niet alleen handige pr, het is vermoedelijk ook een vorm van ‘preppen’, zich voorbereiden voor het moment dat ze online minder relevant zullen zijn.

Op een app waar door de snelheid de concurrentie zo groot is als op TikTok, is de kans op het verdampen van digitale bekendheid waarschijnlijk nog groter dan op andere apps. Doorbreken is min of meer een kwestie van geluk en van een goedgezind algoritme, succesvol blijven een kwestie van volharding en aanpassen. TikTok is bij uitstek een app die drijft op kortstondige trends – liedjes die even heel populair zijn, challenges die ineens viral gaan. Om wereldwijd bekeken te worden, blijven de meeste TikTok-sterren die slaafs volgen.

Ook Charli D’Amelio past zich steeds aan, zo bewijst haar ‘privéaccount’ op TikTok, waar ze alsnog 16 miljoen volgers heeft. Op deze pagina deelt ze heel andere content: geen gestileerde dansjes, maar melige video’s met haar zus of net-niet-geslaagde playbackpogingen. Af en toe zingt ze een scheldwoord in een popnummer mee, iets wat ze op haar officiële account nooit zou laten zien; daarmee kom je niet op die ‘For You’-pagina.

Hoewel Charli beweert dat ze gewoon maar wat deelt op sociale media, is ze dus zeker bezig met wat scoort; met het personage dat ze moet vasthouden om ’s werelds meest populaire tiktokker te blijven. Met een team van strategen bespreekt ze dagelijks hoe ze haar succes op TikTok kan vergroten, zo is te zien in haar realityserie. Vlak na haar doorbraak verhuisde de hele familie van Connecticut naar Los Angeles, om optimaal te kunnen profiteren van haar nieuwverworven status als online superster.

Ondertussen kun je je afvragen waarom het zo belangrijk is online succes te behouden. In The D’Amelio Show vertelt Charli hoe ze nauwelijks vrienden meer heeft. Haar oude vriendinnen wonen nog in Connecticut, en nieuwe vrienden maken is lastig, „want mensen willen alleen maar video’s met me opnemen”. Haar sociale kring bestaat inmiddels voornamelijk uit de adviseurs en stylisten die haar online strategie bepalen.

Tranen

In de laatste aflevering van The D’Amelio Show wordt Charli 17. „Mijn leven is de afgelopen twee jaar compleet veranderd”, zegt ze in een speech. „Ik heb geweldige dingen mogen meemaken. Maar TikTok-bekendheid zijn, is niet hoe ik dacht dat het zou zijn.” Charli’s feestje is een en al ballonnen en confetti, de bekende zangeres Bebe Rexha zingt ‘Happy Birthday’ terwijl een roze taart Charli’s kant op wordt gedragen.

De tranen die over Charli’s wangen stromen terwijl ze haar kaarsjes uitblaast, lijken eerder van verdriet dan van blijdschap. Verdriet om het gemis van echte vrienden om haar verjaardag mee te vieren. Verdriet om de onzekerheid van haar toekomst als online superster. Hoe zal haar leven er over een jaar uitzien? Zal ze dan nog steeds de bekendste tiktokker ter wereld zijn?

Voordat je je nu oprechte zorgen begint te maken over Charli: dat is ook weer niet nodig. Zakenblad Forbes schatte haar inkomen het afgelopen jaar op zo’n 17,5 miljoen dollar. Tegen de tijd dat Charli haar digitale houdbaarheidsdatum bereikt heeft, heeft ze dus in elk geval een vermogen opgebouwd dat elke zorg over online bekendheid doet verstommen.