Thuis kijkend naar mijn boze collega’s op de persconferentie van Sigrid Kaag vroeg ik me vertwijfeld af: wanneer zouden ze wél tevreden zijn geweest? Kaag was zo’n keer of tien diep door het stof gegaan: spijt, excuses, had ik maar et cetera. Ook haar voorzitter trok steeds een gezicht alsof hij net in zijn bed had geplast en nu beterschap wilde beloven aan zijn verdrietige ouders.

Ik denk dat Kaag beter had kunnen verklaren: „Lieve mensen van de pers, ik vind het volkomen terecht dat jullie zo kwaad zijn. Het is volstrekt schandelijk wat ik heb gedaan, het is bijna net zo erg als wat mijn ex-partijgenoot Frans van Drimmelen het slachtoffer heeft aangedaan. Ik bied iedereen, het slachtoffer en de rest van het Nederlandse volk, en dus ook de verontwaardigde redacties van De Telegraaf en de Volkskrant, mijn diepgemeende excuses aan voor mijn slappe gedrag.

„Ik heb mijn morele plicht als leider van D66 verzaakt. Ik heb grote fouten gemaakt en aangezien er maar weinig mensen zulke fouten maken – eigenlijk niemand, begrijp ik – rest mij maar één stap: heengaan. En dat doe ik dan ook. Ik stap op! Ik vertrek! En met mij het hele bestuur! Ik hoop dat jullie nou je zin hebben.”

Na afloop van zo’n persconferentie zou Wouter de Winther, politiek redacteur van De Telegraaf, ongetwijfeld hebben verklaard: „Wij van De Telegraaf nemen geen genoegen met dit laffe vertrek. Mevrouw Kaag doet alsof zij schuld bekent, maar het tegendeel is waar. Dit is juist een slinkse manier om haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Schande! Maar wij hadden niets anders van haar verwacht.

„Mijn krant heeft altijd al beweerd dat dit mens, dit Kaagmens, nergens voor deugt. Wij hebben intuïtief aangevoeld dat zij met haar huichelachtige moralisme de Nederlandse politiek zou verpesten. Gelukkig durft de heer Wilders haar in het parlement streng aan te pakken, reden waarom wij hem graag aan het woord laten in exclusieve interviews.

„Ja, mevrouw Kaag had moeten aanblijven, al was het alleen maar om ons de gelegenheid te bieden onze hetze voort te zetten. Met dit aftreden is zij pas echt volstrekt ongeloofwaardig geworden. Op wie moeten wij nu onze pijlen richten? Attje Kuiken? Nee toch?”

Vervolgens zou verslaggever Natalie Righton van de Volkskrant het verongelijkte woord nemen: „Ik ben ontzettend trots op mijn geweldige primeur en ik laat mijn feestje door niemand verpesten, zeker niet door mevrouw Kaag. De reden dat ik op de persconferentie voortdurend door de antwoorden van mevrouw Kaag heen schreeuwde is dat zij mijn primeur onvoldoende eer gunde. Ze had het nota bene over ophef in de pers die belangrijker dan de zaak zelf was. Belachelijk! Hoe durft ze! Alsof wij van de pers ons niet belangrijk zouden mogen voelen!”

Misschien kan daarna het slachtoffer het slotwoord spreken. Ze zou de aanwezigen enigszins kritisch kunnen monsteren en zeggen: „Ik ben niet erg onder de indruk van alle drukte hier. Jullie doen nu wel alsof jullie allemaal zo begaan zijn met mij, maar ik heb het gevoel dat iedereen zijn eigen agenda heeft: de journalisten die alleen maar in hun vooroordeel willen worden bevestigd en mevrouw Kaag en haar voorzitter die weleens wat eerder hun spijt hadden kunnen betuigen. Het zou jullie sieren als jullie verder je mond willen houden.”