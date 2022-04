Libs of TikTok is geen onschuldig platform

Libs of TikTok zit niet op TikTok. Het even populaire als controversiële profiel is voornamelijk groot op Twitter, waar bijna 950.000 volgers onder meer video’s te zien krijgen waarin progressieve leraren spreken over gelijkheid. Let wel: om ze belachelijk te maken. Vooral lhbti’ers en hun bondgenoten moeten het ontgelden. Het account voedt de angst onder een deel van rechts-conservatief Amerika dat het land ten onder gaat aan progressiviteit. Vaak worden onbekende ‘libs’ (liberals) met weinig volgers voor een groot publiek uitgelicht en bespot.

De video’s worden daarna vaak weer opgepikt door tv-zender Fox News, waar opiniepresentatoren als Tucker Carlson de beelden gebruiken om te laten zie hoe belachelijk en gevaarlijk de ‘woke-beweging’ is. Tot voor kort was niet bekend wie er precies achter het twitteraccount zit. Door een veelbesproken artikel van Washington Post-journalist Taylor Lorenz werd dinsdag bekend dat een zekere Chaya Raichik de oprichter is. Lorenz heeft een naam opgebouwd met haar stukken over internetcultuur, influencers en makers van online content.

Haar nieuwe artikel maakt duidelijk dat Libs of TikTok geen onschuldig platform is. Zo zegt mediastrateeg Gillian Branstetter van de burgerrechtenorganisatie ACLU dat het een rol speelt in het verspreiden van „rechtse propaganda”.

Lorenz, die zelf ook met te maken heeft met bedreigingen, sprak meerdere mensen wier leven een hel werd door de aandacht van Libs of TikTok. „Ik zag de verschrikkelijke nasleep”, vertelde ze in de podcast van CNN-mediajournalist Brian Stelter. „Dit zijn gemarginaliseerde mensen. Leraren op openbare scholen die niet rijk zijn. Plots worden ze neergezet als pedofielen en worden ze besmeurd op het internet. Ze krijgen te maken met intimidatie.” Waar Libs of TikTok voortdurend anderen te kijk zet, nemen veel volgers het Lorenz kwalijk dat zij de naam van Raichik openbaarde. „Iedereen met macht moet onderzocht worden”, zegt Lorenz daarover zelf tegen Stelter. „Iedereen die invloed heeft op politiek, wetgeving en sentimenten in de media.”

En invloed heeft het account, ook op de richting die Republikeinse politici opgaan. De partij wordt nog steeds zwaar beïnvloed door voormalig president Donald Trump en door Trump-achtigen als Ron DeSantis, de gouverneur van Florida die wordt genoemd als mogelijke presidentskandidaat in 2024. De perschef van DeSantis zegt in het artikel dat ze achter „de missie” van Libs of TikTok staat. Het account zou zelfs voor inspiratie hebben gezorgd bij het ontwikkelen van een wet die door tegenstanders de ‘Don’t Say Gay-wet’ wordt genoemd. In Florida mogen onderwijzers niet met kinderen tot 9 jaar praten over seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Raichik vergelijkt het journalistieke werk van Lorenz ondertussen met doxing, het openbaren van privégegevens om iemand angst aan te jagen. Ze mocht daarover vertellen in de show van Tucker Carlson, zonder in beeld te komen. „Ik denk dat veel mensen mij stil wilden krijgen door intimidatie. En helaas voor hen gaat dat gewoon nooit gebeuren.” Ze houdt er wel rekening mee dat Twitter haar account zal verwijderen en wijst mensen daarom alvast op haar nieuwsbrief.