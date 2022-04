Kunnen we wel zonder Russisch gas?

Nederland stopt nog dit jaar met de import van Russische energie. Dus steenkolen, olie én gas uit het land van president Poetin worden taboe. Een verrassende en wellicht zelfs gewaagde stap die het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad met het nodige zelfvertrouwen presenteerde. „Garanties kan ik niet geven, maar ik schat de kans dat het gaat lukken redelijk hoog in”, zei premier Rutte. Vier vragen over de energieboycot, als vergelding voor de Russische agressie in Oekraïne.

1 Hoe gaat het kabinet voorkomen dat er komende winter een gastekort is?

Drie maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hier de komende winter blijven draaien en dat koud douchen geen Nederlandse gewoonte wordt. Vooral vloeibaar gas (LNG) gaat een belangrijke rol spelen. Gasunie heeft eerder dit jaar een drijvende gasterminal in de Groningse Eemshaven gecharterd en meer capaciteit in de Rotterdamse haven moet leiden tot een extra import van mogelijk 8 miljard kubieke meter. Die hoeveelheid is al meer dan de jaarlijkse import van Russisch gas (6 tot 7 miljard kubieke meter), maar de vraag is wel of er voldoende LNG – tegen redelijke prijzen – beschikbaar blijft. Nederland is niet de enige die voor deze weg kiest.

De tweede maatregel is energiebesparing. De deze maand gestarte campagne ‘Zet ook de knop om’ moet ervoor zorgen dat de thermostaat in huizen en kantoren wat omlaag gaat. Daarnaast wordt de komende jaren 4 miljard euro subsidie uitgetrokken voor de isolatie van 2,5 miljoen woningen.

Verder wordt overheidsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) ingeschakeld om de grote gasberging Bergermeer vóór de komende winter voldoende te vullen. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat de voorraden net als afgelopen jaar onvoldoende worden aangevuld. Onzekerheid over de lage buffers, het gevolg van lage Russische leveringen, speelde een belangrijke rol bij de hoge gasprijzen.

2 Die gasberging in Bergermeer wordt deels door Gazprom gehuurd. Kan EBN die dan toch vullen?

Het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft de beschikking over 40 procent van deze omvangrijke berging in Noord-Holland. Maar dat wil volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) niet zeggen dat Nederland niets kan doen.

Als Gazprom weigert om de bijna lege berging (nu slechts voor 11,5 procent gevuld) van vers gas te voorzien, mag de overheid volgens Vijlbrief het heft zelf in handen nemen. EBN gaat dan andere leveranciers zoeken die vanaf half mei aan de slag kunnen.

Maar daarvoor is wel subsidie nodig: door de huidige hoge gasprijzen lopen bedrijven het risico dat de prijs in de winter weer lager is, met verlies als gevolg. Volgens Vijlbrief gaat het ruim 600 miljoen euro kosten om Bergermeer voor minimaal 70 procent te vullen.

3 En hoe gaat dat met olie en kolen?

Die sancties worden veel meer in Europees verband getroffen. Dat geldt niet voor gas, want een Europese gasboycot is, door de grote afhankelijkheid van veel landen, nog ver weg.

Een ban op steenkolen lijkt de minste problemen op te leveren. Binnen de Europese Unie was eerder dit jaar al besloten dat vanaf augustus geen Russische kolen meer wordt ingevoerd. Anders dan bij gas – dat vooral via pijpleidingen het land binnenkomt – wordt steenkool op een wereldmarkt verhandeld, met veel meer aanbieders. Het kabinet verwacht dan ook, schrijft het vrijdag aan de Tweede Kamer, dat „handelsstromen de komende vier maanden” anders gaan lopen, waardoor het aanbod van kolen niet in gevaar komt.

Lees ook: Uitstoot steenkool neemt toe, door hoge gasprijzen

Voor het uitvoeren van een snel olie-embargo worden volgens energieminister Jetten (D66) komende week in Europees verband verdere afspraken gemaakt. Afgelopen week maakte Duitsland al bekend nog dit jaar te stoppen met Russische olie. Streven van Jetten is dat de hele Europese Unie diezelfde stap gaat zetten, „met behoud van voldoende leveringszekerheid”.

Net als bij kolen wordt olie verhandeld op een wereldmarkt, waarbij scheepstransport cruciaal is. Toch kunnen landen als Polen, Tsjechië en delen van Duitsland in de problemen komen. Zij zijn nu erg afhankelijk van de Russische oliepijpleiding Droezjba. Stokt die toevoer dan moeten de lokale raffinaderijen op een andere manier worden bediend. Over de weg of via de binnenvaart lijkt geen serieuze optie.

4 Gaat de prijs van energie nu verder omhoog?

Van een plotselinge stijging van de gasprijs was vrijdagmiddag na de kabinetsbeslissing geen sprake. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de gasprijs op een Europese markt tot stand komt, waardoor nationale gebeurtenissen meestal minder impact hebben.

Maar volgens staatssecretaris Vijlbrief kan de boycot zeker tot hogere prijzen leiden. „Als je bepaalde bronnen afsluit, dan is het gevolg dat we met zijn allen meer geld kwijt zijn aan energie”, zei hij vrijdagmiddag. „Dat kan ik niet veranderen, tenzij je minder gebruikt door energie te besparen.” Ook de extra kosten van het vullen door EBN van de gasberging in Bergermeer zullen uiteindelijk door de afnemers worden opgehoest.