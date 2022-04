Kuiken nieuwe fractievoorzitter van de PvdA

Tweede Kamerlid Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. De 44-jarige Kuiken heeft een interne verkiezing, die vrijdagochtend werd gehouden, gewonnen van haar tegenkandidaat Henk Nijboer. Ze volgt Lilianne Ploumen op, die bijna twee weken geleden stopte als fractievoorzitter.

Kuiken zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en voerde over een veelheid aan onderwerpen het woord, van justitie tot zorg. De afgelopen jaren viel ze op met haar scherpe kritiek op het coronabeleid van het kabinet.

De Groningse Kuiken meldde zich woensdag als kandidaat-fractievoorzitter van de PvdA. Kuiken was eind 2016, na het vertrek van Diederik Samsom, al enige tijd waarnemend fractievoorzitter.

Ongelijkheid

Het belangrijkste thema waar Kuiken zich de komende jaren op wil richten is ongelijkheid, zei ze in een toelichting na de afloop van de verkiezing. „Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Ik ben zelf ook in armoede opgegroeid” zei ze. „Het gaat mij nu goed, maar ik gun al die kinderen een fijne toekomst.”

Kuiken is voor de komende jaren de nieuwe partijleider. In haar brief aan de partij schreef Kuiken al „niet op de winkel” te willen passen. Tijdens de persconferentie vrijdag voegde ze toe „echt aan de slag” te willen en niet als een tussenpaus moet worden gezien.

Ze zei zichzelf geen „uitprobeertermijn” te hebben gegeven, zoals haar voorganger Ploumen eerder wel deed. Het was volgens haar „beladen” voor de partij om twee keer vlak achter elkaar een fractievoorzitter te verliezen. „Ik ben hier echt wel voor de komende jaren.” Of dat ook betekent dat ze in 2025 als PvdA-lijsttrekker de Tweede Kamerverkiezingen wil ingaan, liet ze in het midden. Een aantal prominente PvdA’ers van buiten Den Haag worden ook als mogelijke volgende lijsttrekkers genoemd, zoals eurocommissaris Frans Timmermans, de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De komende tijd zal Kuiken zich onder meer bezig houden met de recent weer opgelaaide discussie over samenwerking met GroenLinks. Kuiken schreef haar brief deze samenwerking te willen „voortzetten en uitbouwen”, maar weidde niet verder uit over hoe deze eruit moet komen te zien. Ze wil daarover eerst met de leden van de PvdA in gesprek. Tweede Kamerlid Kati Piri werd vrijdag tot vicefractievoorzitter gekozen, zij geldt als voorstander van een fusie met GroenLinks.

De PvdA zat zonder fractievoorzitter sinds Ploumen onlangs haar vertrek aankondigde. De politica was van mening dat het partijleiderschap „niet goed bij haar past”. Tijdens debatten zou ze niet onderscheidend en bedreven genoeg zijn geweest.