Jeugdzorg is de vergaarbak van rampspoed

In het nieuws komt Nederland niet over als een toonbeeld van ijver en ambitie. ‘Nederland niet doeltreffend met opsporen Russisch vastgoed.’ ‘Nederland liet de kans schieten om honderden Afghanen te evacueren.’ Is er ook iets waar Nederland wel warm voor loopt? Ja. ‘Nederland is kampioen uithuisplaatsen.’

In het Eindhovens Dagblad zegt de directeur van de Eindhovense wijkteams: „Wij doen iets raars in Nederland, ik denk dat iedereen dat onderschrijft. We doen iets anders dan landen om ons heen, gewone beschaafde Europese landen. In Nederland worden elk jaar 19.200 kinderen uit huis geplaatst.”

Laten we dat een beetje relativeren. Uit cijfers die Unicef en Eurochild hebben verzameld, blijkt dat Nederland helemaal niet Europees kampioen uithuisplaatsen is: dat is Finland. Nederland staat op een onopvallende plek op de ranglijst en het is niet nodig vanwege die ranglijst verontwaardigd te worden. Op wie zou die verontwaardiging zich ook moeten richten? Op Nederland? Wie is Nederland dan wel helemaal? Ik vrees dat wij het zelf zijn. Eerst dus maar eens met onszelf in gesprek.

Los van het verloren kampioenschap is de jeugdzorg namelijk wel een vergaarbak van rampspoed in ons land. Niet alleen het vele uithuisplaatsen is een probleem, ook het weinige weer ‘terugplaatsen’ van kinderen naar het eigen huis, het ontbreken van toezicht door de overheid, het gebrek aan veiligheid van kinderen in de zorg, de geringe beschikbaarheid van hulp aan de families, de gebrekkige toegang tot rechtsbescherming als iets misgaat.

Sinds de invoering van de beloftevolle Jeugdwet van 2015 worden niet minder maar meer kinderen uit hun huizen gehaald. Daar zou misschien nog iets voor te zeggen zijn als het uithuisplaatsen zou helpen, maar dat doet het net te vaak niet. In 2019 kwam de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg met een rapport over, inderdaad, geweld in de Jeugdzorg. De laatste jaren ging het daarbij voornamelijk om psychisch geweld: het klimaat in instellingen wordt als hard en onveilig ervaren. Er is een Tijdelijke Regeling Slachtoffers Jeugdzorg.

Waarom gaan wij zo onverantwoordelijk om met kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Instellingen, gemeenten en het Rijk spelen elkaar de bal en de verantwoordelijkheid toe, zei Micha de Winter, voorzitter van de commissie die het geweld onderzocht. „Iedereen kijkt naar een ander.”

Het is net als met de Afghanen aan wie wij verplichtingen hebben en die we in Afghanistan hebben achtergelaten. Een Pakistaanse luchtvaartmaatschappij bood nota bene aan om Afghaanse evacués op te halen, maar Nederland sloeg het aanbod af. De ‘politieke afbreukrisico’s’ waren te groot. Uit angst voor verantwoordelijkheid doen we het liefste maar gewoon niets.

En nu komt de bal iets dichter bij u en mij te liggen, want waaruit bestaat dat politieke afbreukrisico eigenlijk? Waarom spelen overheidsinstanties en zorgorganisaties liever op safe? Omdat u en ik anders boos worden. Dus halen ze kinderen uit hun huizen als er iets misgaat en stoppen ze hen voor de veiligheid in instellingen. En als er in de instellingen iets misgaat, stoppen ze hen voor de veiligheid op gesloten afdelingen. Een escalatie van psychisch leed en dat allemaal om ons te vriend te houden.

Natuurlijk kunnen we de bal terugkaatsen, want wij zijn niet de enigen aan wie het ligt. Het ligt aan de marktwerking en de perverse prikkels waardoor boeven geld verdienen met jeugdzorg. Het ligt aan de bureaucratie. Het ligt eraan dat bestuurders en managers al hun tijd kwijt zijn aan „het creëren van randvoorwaarden om de continuïteit bij jeugdzorginstellingen te garanderen”, zoals hoogleraar Annemiek Harder zegt tegen Argos. Het ligt aan de gebrokenheid van de wereld en het feit dat iedereen bang is daarvoor verantwoordelijk te worden gehouden.

Op dit moment is ergens een richtlijn in reparatie. Wat is de aanvaardbare termijn voor een beslissing over terugkeer van kinderen naar hun eigen huis? Wie bepaalt dat? Op grond waarvan? Reuze belangrijk, zo’n richtlijn, maar niet de ultieme remedie. Een hard en onveilig klimaat blijft namelijk bestaan zolang iedereen vanwege het afbreukrisico kiest voor oplossingen die veilig lijken en draconisch uitpakken.

Individuele hulpverleners moeten niet aansprakelijk zijn voor dingen die binnen een gezin misgaan, zegt de directeur van de Eindhovense wijkteams, en ik ben geneigd hem gelijk te geven. Bij alle recente aandacht voor de jeugdzorg mag je hopen dat de bal niet bij hen komt te liggen. Publieke verontwaardiging is te vaak een perverse prikkel die ertoe leidt dat alle betrokkenen in een poging niet op te vallen nog hardnekkiger niets doen.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl