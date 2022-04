Indonesië komt met exportverbod palmolie

Indonesië stelt vanaf volgende week donderdag een exportverbod in voor palmolie. Dat heeft de Indonesische president Joko Widodo vrijdag aangekondigd, melden internationale persbureaus. Het land is ‘s werelds grootste producent van palmolie.

De vraag naar plantaardige oliën zoals palm- en sojaolie is de afgelopen tijd gestegen vanwege tekorten door de oorlog in Oekraïne. Vrijdag steeg de prijs van sojaolie in reactie op de aankondiging met 4,5 procent tot een recordhoogte van 83 dollarcent (77 eurocent) per pond.

Widodo stelt dat het verbod nodig is vanwege binnenlandse tekorten op het product, maar ook om de stijgende voedselprijzen in Indonesië te beteugelen. Het is niet duidelijk tot wanneer het verbod geldt. De president stelt dat hij de situatie blijft „volgen en evalueren”, om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de bakolie „overvloedig en betaalbaar” wordt.

Corruptie

De binnenlandse tekorten en forse prijsstijgingen voor de palmolie zouden onder meer komen door corruptie bij het Indonesische handelsministerie. Eerder deze week kondigde de Indonesische procureur-generaal een corruptieonderzoek aan naar een topambtenaar van het handelsministerie en drie andere leidinggevenden.

De vier functionarissen hebben volgens Indonesische justitie vergunningen verleend aan bedrijven die niet aan de voorwaarden voldoen. Indonesië had eerder dit jaar al beperkingen ingesteld voor de export van palmolie, waardoor alleen bedrijven die voldeden aan bepaalde voorwaarden in aanmerking kwamen voor een exportvergunning.