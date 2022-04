In spijkerbroek en hoodie probeert Macron (tevergeefs) volkser over te komen

„Een president moet een bepaalde superioriteit uitstralen, maar niet arrogant zijn. Hij moet dicht bij het volk staan, maar niet té veel op ons lijken. Hij moet zich niet als een zonnekoning op zijn troon gedragen, maar hij moet er ook niet uitzien alsof hij een potje met ons komt kaarten in de bistro.” Philippe Creton (56) kijkt bedachtzaam na zijn opsomming. „Eerlijk: ik ben blij dat ik niet in die positie zit.”

Op een zonnige dag in het Noord-Franse stadje Lens overdenkt gemeentemedewerker Creton – donker haar, zwart leren jasje – het presidentschap. Deze zondag gaat hij naar de stembus in zijn woonplaats net buiten Lens om te stemmen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Maar welk briefje hij door de gleuf zal duwen, weet hij enkele dagen van tevoren nog niet. Normaal gesproken stemt hij links, maar die keuze is er dit weekend niet. „Ik zal zeker niet op Le Pen stemmen. Maar of ik blanco stem of op Macron? Daar ben ik nog niet over uit.”

Cretons twijfel toont waarom de presidentsverkiezingen dit jaar zo spannend zijn: hoewel de nationalistisch-populistische Marine Le Pen (Rassemblement National) de afgelopen dagen een aantal procentpunt heeft verloren in de peilingen, is er een kans dat ze wint van zittend centrum-president Emmanuel Macron (La République en Marche). De uitslag hangt af van de centrum-rechtse en linkse stemmers. Stemmers zoals Creton.

Bij de strijd om die zwevende kiezers is uitstraling dit jaar nog belangrijker dan normaal – vooral voor Macron. De president is de afgelopen jaren misschien wel meer om zijn vermeende arrogante houding en afstand tot het volk afgestraft dan om zijn daadwerkelijke beleid. Zeker bij de belangrijke kiezersgroep van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon (22 procent van de stemmen in de eerste ronde) leeft het beeld van Macron als belichaming van de Parijse, kapitalistische elite sterk. In de periode voor de tweede ronde is het dan ook van levensbelang dat de president zich van zijn beste – lees: meest normale – kant laat zien.

Afstand tot het volk

In gesprek met Fransen in het noordelijke Lens, een rustig, laaggebouwd plaatsje waar de elektriciteitskabels boven de straten bungelen, blijkt hoe sterk dit imago van Macron leeft. In het voormalige mijnstadje, waar in de eerste ronde meer dan 60 procent op Le Pen of Mélenchon stemde, vertelt de 46-jarige verpleegkundige Léa Vivien dat ze Macron niets vindt, omdat hij geen oog voor het volk zou hebben. Vivien, die haar lange blonde haar in een knot heeft gedraaid en een bril met een dik, zwart montuur draagt, vertelt dat ze een keer een brief heeft gestuurd naar de president, over hoe moeilijk het is om rond te komen als alleenstaande moeder. „En ik kreeg geen enkele reactie, niet eens van een ambtenaar. Zo hoort dat niet in Frankrijk.”

De gepensioneerde dakdekker en overtuigd Le Pen-stemmer Bruno Marc – geblondeerd haar en een kleurrijke blouse – zegt dat Macron geen charisma heeft en er „alleen voor de rijken is”. „Het is een bankier hè, zo een van Rothschild”, valt zijn vriendin Marie-Jo de Diocide hem bij. Ook haar stem gaat naar de voorvrouw van het Rassemblement National.

Bijna de helft van de Fransen zei in februari „niet geïnteresseerd” te zijn in de presidentsverkiezingen

Opvallend is dat mensen in Lens als hun gevraagd wordt waar een president aan moet voldoen, vaker beginnen over persoonlijke kenmerken dan over beleid. Dat is in lijn met een peiling van France Inter en Ipsos van eind februari, waaruit bleek dat „nabijheid” hetgeen is wat Fransen het belangrijkst vinden in een regeringsleider. Dat wil zeggen: een president die „luistert naar de Fransen” en „hun zorgen en verwachtingen kent”. Pas op de derde plek stond dat de president ook zijn beloofde beleid moet uitvoeren.

Weinig campagne

Sowieso lijken de politieke programma’s van de kandidaten niet sterk in de hoofden van de Fransen te zitten. Dat komt vermoedelijk vooral doordat er nauwelijks een campagne is geweest. Macron heeft – naar eigen zeggen vanwege tijdgebrek door de oorlog in Oekraïne – maar één grote rally gehouden en een beperkt aantal campagnebezoeken afgelegd. Le Pen heeft het vanwege haar bijna lege partijkas vooral van lokale bezoekjes moeten hebben.

In de media was er vooral vóór de eerste ronde, op 10 april, weinig aandacht voor de verkiezingen – ook weer door de oorlog in Oekraïne. Opvallend was dat zelfs de vrijdag voor de eerste ronde (de laatste dag dat kranten over de verkiezingen mochten publiceren voor de stembusgang van zondag) de eerste tien pagina’s van dagblad Le Monde vrijwel volledig in het teken van de oorlog stonden.

Ook speelt de al langer groeiende desinteresse van het Franse volk in de politiek een rol. Zo zei bijna de helft van de Fransen volgens een peiling van Paris Match in februari „niet geïnteresseerd” te zijn in de presidentsverkiezingen; dat percentage lag in 2017 nog 20 procent lager. Dat is ook terug te zien in de lage opkomst dit jaar.

De president lijkt zich aan het einde van zijn woelige eerste termijn zeer bewust van zijn imago en probeert zeker de laatste maanden ‘normaler’ over te komen. Zo meldde de Financial Times laatst dat Macron tegenwoordig zijn dure horloges in de kast laat liggen en dat hij met een simpel Frans horloge of zelfs een blote pols op pad gaat. Ook vielen zijn opgestroopte mouwen en dasloze hals op bij stilisten. Vorige maand baarde de president bovendien opzien door foto’s te delen waarin hij in spijkerbroek en hoodie aan het werk was.

Ook in de huidige periode entre deux tours doet hij zijn uiterste best over te komen als iemand die dicht bij het Franse volk staat. Om zijn imago als stadse jongen die geen aandacht heeft voor het volk tegen te gaan, vonden bijna al zijn campagnebezoeken deze twee weken buiten grote steden plaats. Hij leek hierbij benaderbaar over te willen komen: de bezoeken werden aangekondigd met de woorden dat de president langskwam om „met burgers te praten”.

Macron ontmoet jonge aanhangers in Parijs. Foto Ludovic Marin/AFP

De vraag is of het nog zin heeft. In Lens, waar Macron vorige week nog op bezoek was, is men niet onder de indruk. Verpleegster Vivien zegt dat Macron „alleen even vijf minuten langskwam en, hop, weer weg was”. Ook vreest ze dat zodra de verkiezingen voorbij zijn „de poorten weer zullen sluiten”.

Slager Éric Fievet (51) zegt in de winkelstraat van Lens dat „Macron rond de verkiezingen even in onze hoek komt kijken”, maar verder in zijn eigen wereld leeft. „Hij zou wat vaker uit Parijs moeten komen en naar het platteland moeten gaan, naar de kleine dorpen. Dan ziet hij wat een treurigheid er is. Zoals hier in Lens”, zegt hij, terwijl hij gebaart naar een aantal leegstaande panden. „Dit is wel een beetje triest, toch?”

Macron maakt dezelfde fout

Soms lijkt Macron zijn doel om volkser en minder arrogant over te komen, even te vergeten. In gesprekken met kiezers verliest de president zich soms in feitelijkheden, in plaats van empathie te tonen. En tijdens het grote verkiezingsdebat, afgelopen woensdag, corrigeerde hij Le Pen herhaaldelijk op een wat hautaine toon. Al gauw concludeerden Franse media dat deze houding hem stemmen zou kunnen kosten, ook al had hij feitelijk gelijk.

Het toont het lastige evenwicht waarin Macron – en eigenlijk iedere presidentskandidaat – zich bevindt. Want hoewel Fransen graag een president willen in wie ze zich herkennen, willen ze – blijkens de peiling van France Inter en Ipsos – ook iemand die een echt „staatshoofd” is, die „stormen het hoofd kan bieden” en ernstige crises zoals een aanslag of een gezondheidscrisis kan overwinnen. Om dat geloofwaardig te doen is een bepaalde afstand, of ego, juist nodig. Zoals journalist Corinne Lhaïk in haar boek over Macron Président cambrioleur schrijft: „Iedereen begrijpt dat een president niet normaal kan zijn, er hoort een stukje ego bij. Maar dat is enkel acceptabel als het nuttig is voor het land.”

Dat erkent ook gemeentemedewerker Philippe Creton. Hij vindt dat Macron zich soms te arrogant en zelfs „agressief” naar landgenoten opstelt, maar zegt ook: „Hij moet zich wel op een bepaalde manier kleden, gedragen en enige afstand tonen om geloofwaardig over te komen. We moeten onze president niet vragen zich te gedragen als de lokale loodgieter.”