Het vreugdevolle besef van in leven te zijn

Een mooie voorjaarsochtend en ik fiets, met een omweggetje voor het genoegen, naar de biologische boerderij die kippen verkoopt. De boer, die geleidelijk aan zijn hele bedrijfsvoering heeft veranderd van het opkweken van Friki-vleeskuikens naar een boomgaard waar de kippen scharrelen, is op het erf bezig met aardappelen in kisten. Hij zet ze in de zon zegt hij, want het is goed voor pootaardappelen om eerst even uit de schuur te zijn en in het licht, dan worden de uitlooppuntjes wat harder. Heerlijke ochtend trouwens. Hij en zijn vrouw zijn vanochtend al wezen wandelen, en hij wijst waar ze liepen en hoe ze genoten hebben! De boomwal wordt al zo mooi en ze hebben vorig jaar bolletjes geplant die zo leuk opkomen en ook zag hij hazen buitelen en eh rammelen – we lachen even om dat woord.

Hij kijkt ontzaglijk blij en gelukkig. Hij werkt hard, hij gaat nergens heen op reis, hij is hier, en er is hier, op het wijde Groninger land, ontzaglijk veel te zien.

Pietpietpiet

Ik ben een beetje jaloers op hem. Op weg hierheen zag ik drie kieviten (zelfs kieviten tel je tegenwoordig per stuk) en ik heb kwaad om me heen gekeken en me afgevraagd waar ik als kievit in ’s hemelsnaam een nest moest maken. Alles is kortgeknipt en afgemaaid en schoongeschraapt en zodra je weg bent bij de dorpen met hun bosjes, struiken en tuinen, wordt het angstaanjagend stil. De nog maar een paar jaar geleden alom tegenwoordige scholeksters met hun pietpietpiet hoor je niet meer. De enige diersoorten die zich weinig van ‘onze manier van leven’ lijken aan te trekken zijn meeuwen, muizen, buizerds, hazen en reeën. Die laatste zie ik vaak en veel, wat wonderlijk is voor zulke grote dieren in zulk open land. Maar ze nemen een paar sprongen en lossen op in het niets. Betoverende wezens.

Het is zo makkelijk om te praten over oog voor het dichtbije

Enfin, ik was me zogenaamd weer druk aan het maken over de wereld, met mijn gemopper, maar die boer, die leefde en keek om zich heen en genoot. En die doet bovendien écht iets, met zijn bedrijf met twee leuke kleine windmolentjes. Ik praat alleen maar over ‘minder’ en dat ‘we’ toch eens normaal moeten doen, maar ik wil toch wat graag naar Parijs, of wandelen in het buitenland, of nieuwe tuinstoelen. Oh wat ben ik toch heerlijk rustig en weinig consumptief.

Foto: Anke Teunissen / Hollandse Hoogte / ANP

Een vlindertje

Het is zo makkelijk om te praten over oog voor het dichtbije, en er zijn ook heus momenten dat het makkelijk is om dat oog te hebben, soms zelfs àl te makkelijk: als je buiten probeert een boek te lezen valt dat vaak niet mee, want hoe glinstert de zon op het gras, en er vliegt een vlindertje met heel bijzondere zwarte streepjes – ik weet toch veel te weinig van vlinders! – en hé, lopen daar nu alweer die twee lijsters dingetjes in het gras te pikken?

Maar vaak genoeg zie ik wel dat het mooi is maar kan het me niets schelen.

Beetje zoals Proust een prachtige beschrijving geeft van zonlicht op bomen en daarna zegt dat hij zich verveelde bij het kijken ernaar. Omdat er iets ontbrak. En wat er dan ontbrak, dat weet hij natuurlijk ook: de verinnerlijkte ervaring van die bomen. Daarzonder is het allemaal leeg en onbevredigend. Nu krijg ik een kleur bij het schrijven, wil ik al die subtiele bladzijdenlange overwegingen van Proust even in een slordig zinnetje samenvatten soms? Nee.

Maar bij het lezen van wat hij schrijft over de wérkelijke ervaring weet je precies wat zo vaak ontbreekt en waar het eigenlijk om gaat, dat wat de kippenboer aan alle kanten uit de ogen straalde: het vreugdevolle besef dat het fijn is om in leven te zijn.