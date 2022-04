Het product van oorlog

Onder de blikkerende Berlijnse voorjaarszon boven Treptow kijken bezoekers naar het reusachtige bronzen monument van de Russische held. Hij heeft een enorm zwaard in zijn rechterhand, een kind op zijn linkerarm en onder zijn voeten een kapotte swastika. Volgens een interpretatie is de held de Sovjet-Unie en het kind de DDR.

Sovjet-Russische generaals

Hier, in dit park, worden de Russische soldaten herdacht die vielen bij de inname van de Duitse hoofdstad in mei 1945. Zo’n 80.000 van hen kwamen daarbij om het leven. Er zijn in Berlijn nog twee andere van dit soort Sowjetische Ehrenmale.

De Sovjet-Russische generaals van toen hadden, net als hun hedendaagse opvolgers, weinig respect voor de levens van hun soldaten.

Hier in Treptow ligt ook een collectivistisch wereldbeeld begraven

Bij het monument liggen ook nu nog her en der bloemen. Want deze plaats is tevens een massagraf waarin de resten van zevenduizend onbekende Russische soldaten liggen. Vier politiebusjes op het terrein herinneren aan het feit dat eerder deze maand het monument werd beklad met anti-Russische slogans als „Dood aan alle Russen” en „Oekraïens bloed kleeft aan Russische handen”.

Reliëf van Sovjet-militairen met Lenin bij het monument van Treptow. Foto Frank Vermeulen

De drie monumenten alias massagraven van gevallen Russen in Berlijn staan in schril contrast tot de geallieerde dodenakkers overal ter wereld, waar iedere dode een eigen wit kruis heeft. Hier in Treptow ligt ook een collectivistisch wereldbeeld begraven.

De nieuwe oorlog in Oekraïne kost weer aan veel soldaten het leven, Russische én Oekraïense.

Onschuldige burgers

En ook zijn er massagraven. In plaatsen als Boetsja en Marioepol liggen ze vol met de lichamen van onschuldige burgers. De Russische ‘helden’ komen deze keer als moordenaars.

Een graf is in beginsel een plek waar het overleden lichaam van een individu wordt bewaard voor de nabestaanden. Soms kiest men ervoor in familieverband te worden bijgezet, in een familiegraf, zoals de Oranjes dat doen in de koninklijke grafkelder onder de Nieuwe Kerk in Delft.

Als grafrechten verlopen wordt een graf geruimd, en komen de beenderen terecht in een verzamelgraf, samen met de beenderen van andere doden dus: een ossuarium. Maar dat is geen massagraf.

Het woord ‘massa’ in massagraf verwijst naar het tegenovergestelde van het woord individu. Het gaat om een ‘grote hoeveelheid’, meldt Van Dale. Een graf voor een grote hoeveelheid doden is altijd het gevolg van een oorlog of een andere ramp. Het woord ‘massagraf’ roept ook herinneringen op aan de Shoah.

De ironie wil dat een oorlog meestal uitbreekt nadat een massa zich verzameld heeft onder gedeelde leuzen. In Rusland zien we nu een massa in zwarte T-shirts met het opschrift Z. Massale agressie wordt massaal geweld en slachtoffers én daders kunnen eindigen in een massagraf.