Het is de beste en de slechtste tijd

Wat zegt het meest over onze economie? De superlage werkloosheid, of het superlage consumentenvertrouwen? Zeg het maar. De combinatie is in elk geval uitzonderlijk, merkte CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen donderdag op.

Normaal gezien gaat weinig vertrouwen samen met hoge werkloosheid. Geen wonder: werkloos zijn is ingrijpend. Nu is het consumentenvertrouwen op het laagste punt sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1986 begon met meten. Terwijl tegelijkertijd de werkloosheid historisch gezien juist bijzonder laag is. Zet een teen op de arbeidsmarkt en iedereen wil je hebben. Maar dat geeft de burger kennelijk weinig moed.

Ik heb geen antwoorden. Ik probeer ook maar een beetje scherp te stellen op wat ik zie. De reden voor deze vertrouwensdip onder consumenten kun je vast vinden in dat andere uitzonderlijke cijfer dat de journaals domineert: de hoge prijsstijgingen, oftewel inflatie. Dat raakt de koopkracht natuurlijk uitzonderlijk hard. Maar niet zó hard als en masse je baan verliezen. En daarom intrigeert de vertrouwensdip, omdat die dieper is dan in jaren waarin de werkloosheid hoog was.

Je kan zeggen: het consumentenvertrouwen gaat over de toekomst, de werkloosheid over nu. Burgers zien de economische ellende van verre aankomen, door oorlog en hoge prijzen. De economie surft nog even op de inhaalgroei na corona, maar consumenten zien het einde al gloren.

Je kan ook zeggen: het vertrouwen is maar een gevoel. Weekblad The Economist analyseerde deze week dat burgers inflatie erger vinden dan economisch onderzoek rechtvaardigt. Ons gedrag is in elk geval tot nu toe anders. We kunnen weer naar het café, want er is gespaard tijdens de lockdowns. Het lage vertrouwen is niet terug te zien in hoeveel geld mensen uitgeven, merken economen van ABN en ING in NRC op.

Kijk naar de economie, kortom, en je ziet nog altijd bloei. Maar je voelt ook aan dat de vertrouwensdip een voorbode kan zijn. Maar van wat precies? Er zijn zoveel tegenstrijdige krachten. Overheden zijn nog steeds van plan veel geld uit te geven. Door de vergrijzing blijft personeel schaars. Wellicht dat de lonen en de koopkracht daardoor weer wat stijgen. Tegelijk kan energie lang duur blijven en een knauw uit het reële inkomen nemen. Een eventueel hogere rente kan investeringen drukken. En zeepbellen doen barsten (op de huizenmarkt). Dus als je mij vraagt waar we naar toe gaan: ik ben er niet gerust op.

Ik moest denken aan wat me tijdens de coronacrisis ook inviel: dat ik vooral kijk naar een gespleten economie. Corona raakte niet iedereen even hard, inflatie ook niet. Het zijn mensen met lage inkomens en flexwerkers die de dreun incasseren. Maar het probleem is nu ingewikkelder. Er is heuse inflatie-ongelijkheid, waarschuwde het Centraal Planbureau in maart: zonder hulp zal de armoede en financiële kwetsbaarheid toenemen. Dat geldt ook voor huishoudens boven de armoedegrens die weinig spaargeld hebben. Daar doet een kostenschok echt pijn. Maar bij wie precies, dat is moeilijk te zien in de statistieken. Huurders hebben het zwaarder dan huizenbezitters. Net als mensen zonder een vaste prijs in hun energiecontract, of in tochtige huizen. Of mensen die een auto nodig hebben voor hun werk.

Daarom is gerichte steun ingewikkeld. Terwijl in een gespleten economie hulp op maat juist zo belangrijk is.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

