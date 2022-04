Gruwen om lekker smerige ziekenhuis-tv

Je bent geopereerd, komt net uit je narcose, en dan staat Rachel Hazes naast je bed. Nee, het is geen hallucinatie, dit is de werkelijkheid van BN’ers in het ziekenhuis (woensdag, SBS6). Bekende Nederlanders lopen daarin een poosje stage in een ziekenhuis. BN’ers in het ziekenhuis volgt een bekend reality-concept: goden van het amusement dalen af naar het mensendal en moeten daar aan den lijve ondervinden hoe zwaar gewone arbeid is. In dit geval hebben ze aanvankelijk een afkeer van zieke lijven en vloeiende lichaamssappen. Later zien ze hoe nobel en mooi het werk in de zorg is.

Dit tweede seizoen is een stuk sneller gemonteerd dan het eerste, waardoor het stadium van weerzin, onzekerheid en giechelend oefenen op poppen snel voorbij is. Alleen cabaretier Philippe Geubels ziet nog even op tegen mensen wassen, maar ook hij vindt gauw zijn draai. Presentatrice Natasja Froger is sowieso sterk in hevig meeleven. En Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) drukt kordaat een hevig bloedende wond dicht alsof ze nooit ander heeft gedaan.

Het was weer een lekker avondje medische tv; van de uitvinding van de covid-vaccins tot de vibrator die naar binnen schoot in de endeldarm van een jonge vrouw genaamd Brittany. Dat laatste gebeurde in Stuck (TLC), een realityprogramma dat gewijd is aan voorwerpen en weefsel die vastzitten in het menselijk lichaam. Lekker smerige tv (denk aan Dr. Pimple Popper) waarin de camera rondkijkt in gehoorgangen, neusholtes en aarsdarmen, en dan inzoomt op de viezigheid die de artsen eruit hengelen. Stuck bevat onder meer een insect dat beklemd zit in een oor, en een naaldhak in de oogkas van een vrouw. Maar het leukste zijn natuurlijk de rectaal ingebrachte objecten. In de eerste aflevering is dat de dildo die uit Brittany’s linkerhand gleed, maar de artsen noemen ook bierflesjes, de arm van een pop, kerstversiering.

Zoomende medicijnmannen

De Amerikaanse documentaire How to Survive a Pandemic (NPO2) laat in een ronkende stijl zien hoe in een recordtijd van elf maanden drie vaccins tegen Covid-19 werden ontwikkeld. Flitsende beelden van labs en productielijnen worden afgewisseld met zoomende medicijnmannen. Zo zie je de vaccinatiebaas van het geneesmiddelenbureau FDA thuis in zijn kelder vergaderen, met een grote teddybeer op de achtergrond en vier blikken havermout onder zijn laptop. Het is een ontroerend moment als het eerste vaccin is goedgekeurd en de vrachtwagens uit de magazijnen rijden. Triomf van de medische wetenschap.

Maar dan zijn we op de helft van de documentaire. De toon verandert. Als de vaccins eenmaal zijn ontwikkeld, nemen achterdocht, hebzucht en egoïsme het over. De distributie loopt spaak en rijke landen weigeren hun vaccins met andere landen te delen. Gedurende de film zie je op een teller het aantal covid-doden oplopen naar 5 miljoen. Eén miljoen daarvan waren volgens de film te voorkomen geweest als de vaccins eerlijk verdeeld waren.

Het meest indringende gedeelte toont de Grieks-orthodoxe priester Paul Abernathy, die met een team vrijwilligers de pandemie in een arme zwarte buurt van Pittsburgh te lijf gaat. Onder de zwarte bevolking vallen de hardste klappen. Als het vaccin er is, weigeren velen in de buurt het te nemen. Dezelfde instanties die hen aan hun lot overlieten, zo legt de priester uit, komen nu zeggen dat ze zich moeten laten vaccineren. Dat komt niet aan.

Door de nadruk op wetenschappers, beleidsmakers en farmaceuten komt de eerste helft van de film wat glad en onpersoonlijk over. In de gedeeltes met de orthodoxe priester krijgt de strijd tegen corona een menselijk gezicht, en zie je dat de pandemie veel bestaande problemen heeft verdiept, als armoede, ongelijkheid en racisme.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.